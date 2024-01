3 motivi per cui potrei abbandonare il mio Google Pixel per un Samsung Galaxy S24

Dopo aver avuto per qualche anno un Google Pixel 4a che non mi ha mai abbandonato, attualmente sto usando un Google Pixel 7 Pro con cui mi trovo davvero benissimo e che mi accompagnerà ancora per qualche mese prima del passaggio al Pixel 8 Pro. Come avrete capito, da qualche anno, sono un utente Pixel soddisfatto e non ho mai avuto intenzione di cambiare bandiera.

Tuttavia, il Samsung Galaxy S24 è praticamente arrivato e lo vedremo per la prima volta domani, 17 gennaio, in occasione dell'evento Galaxy Unpacked. Sono già circolate una marea di notizie riguardo i nuovi top di gamma Samsung e quello che è emerso finora mi sta facendo rivalutare la mia scelta, tanto che non escludo la possibilità di prendere un S24 Ultra al posto del Pixel 8 Pro.

Non sono mai stato un fan dei Galaxy, ma non li ho nemmeno mai bistrattati; ne ho usati molti in passato, la mia compagna ne ha uno e ho apprezzato particolarmente il modo in cui Samsung ha pseudo-resuscitato il Galaxy Note con il Galaxy S22 Ultra e il Galaxy S23 Ultra, smartphone con il quale ho avuto il piacere di passare un po' di tempo lo scorso anno.

Tuttavia la pulizia del software Android offerta dai recenti telefoni Pixel, insieme all'elegante Pixel Launcher, alle prestazioni generalmente eccellenti della fotocamera e al design che tende ad essere al limite tra l'attraente e l'utilitaristico, mi ha sempre attratto maggiormente facendomi diventare un Pixel user.

I telefoni Samsung, d'altra parte, sono davvero ben assemblati e soprattutto negli ultimi anni hanno raggiunto livelli qualitativi eccellenti, anche se non mi hanno mai convinto a cambiare brand. Tuttavia, stando a quanto trapelato finora, ci sono tre caratteristiche per cui il Galaxy S24, in particolare il Galaxy S24 Ultra, potrebbe convincermi a tranciare di netto il mio legame con i Pixel di Google.

1. AI potenziata

(Image credit: Samsung)

Gli smartphone, in particolare quelli di fascia alta, sono quasi tutti dotati di tecnologie e funzioni intelligenti basate sull'AI, come la capacità di trascrivere e tradurre in modo intelligente il parlato e di identificare le immagini. Ma finora l'AI è stata per lo più di supporto sui telefoni, piuttosto che generativa (la nuova parola d'ordine dell'AI).

Gli unici smartphone con funzioni AI generative sono i Google Pixel 8, in particolare sotto forma di Magic Editor che utilizza algoritmi intelligenti per aiutare le persone a modificare la composizione delle foto senza dover ricorrere a Photoshop. Tuttavia, la tecnologia AI di Google necessita principalmente del supporto di un'elaborazione basata su cloud, quindi di una connessione a Internet.

Samsung ha coniato il termine "AI Phone" e accennato all'aggiunta dell'AI generativa sui Galaxy S24, il che fa pensare alla presenza di un'AI completamente onboard; con questo intendo dire che tutta l'elaborazione necessaria per supportare attività intelligenti, come l'editing fotografico AI, dovrebbe avvenire nel telefono, senza bisogno di inviare dati da e verso fonti esterne.

La speranza è che Samsung non si limiti a scimmiottare l'intelligenza artificiale del Pixel 8, ma che proponga qualcosa di più avanzato. Ad esempio, vorrei che si concretizzasse l'indiscrezione secondo cui la tastiera AI del Galaxy S24 sarebbe in grado di rilevare il tono di scrittura (formale, informale e via dicendo). Il Galaxy S24 Ultra potrebbe invece avere una S Pen in grado di funzionare in tandem con l'intelligenza artificiale, magari per capire cosa diavolo sto cercando di scrivere con i miei terribili scarabocchi, o addirittura cosa sto cercando di disegnare con la mia totale mancanza di talento artistico.

Soprattutto, vorrei che tali funzioni fossero disponibili al momento del lancio. Mi infastidisce che Google pubblicizzi le funzioni intelligenti per i suoi Pixel ma poi dica che arriveranno in un secondo momento; spero che Samsung non faccia così.

2. Fotocamera creativa

(Image credit: Samsung)

Ok, è un po' scontato, ma vorrei che il Galaxy S24 Ultra offrisse un comparto fotografico davvero rivoluzionario. Sebbene il Galaxy S23 Ultra sia in cima alla nostra classifica dei migliori telefoni per la fotografia, le scienza dei colori e le foto scattate dai Galaxy non mi hanno mai fatto impazzire.

Samsung ha sempre avuto una certe tendenza a saturare eccessivamente i colori o a rendere troppo nitidi i dettagli, anche se negli ultimi anni è riuscita a mitigare questi eccessi. In effetti, con i Galaxy S23 ha reso gli scatti molto più naturali che in passato. Ma non sono ancora convinto che i flagship phone Galaxy offrano foto coerenti come i Pixel o gli iPhone. Le foto dei Galaxy, a volte, mancano del contrasto offerto dai telefoni Apple o della gamma dinamica dei Pixel. Certo, qualcuno potrebbe amare lo stile delle foto prodotte dai telefoni Galaxy, ma ritengo che ci sia ancora un bel margine di perfezionamento.

Il Galaxy S24 Ultra, che dovrebbe utilizzare una fotocamera con teleobiettivo da 50 megapixel e zoom 5x al posto della fotocamera con zoom 10x da 10 MP dell'S23 Ultra, dovrebbe rappresentare un vero punto di svolta per quanto riguarda gli scatti da lontano, ambito in cui gli smartphone sono notoriamente carenti.

Tutto ciò deve essere supportato da una migliore elaborazione del segnale d'immagine, auspicabilmente facilitata dal chip Snapdragon 8 Gen 3, e da un'intelligenza artificiale integrata in grado di fornire la modalità e le opzioni migliori per la scena o il soggetto che si sta cercando di fotografare. Ho sempre apprezzato la flessibilità delle fotocamere dei telefoni Galaxy, ma mi piacerebbe che le modalità specifiche fossero più facilmente accessibili, piuttosto che nascoste tra i menù del software della fotocamera. La gamma Samsung Galaxy S24 potrebbe prendere spunto dagli iPhone e dai Pixel per offrire un'app della fotocamera più elegante, più intelligente e più semplice da usare quando si punta e si scatta.

Detto questo, con la tecnologia AI generativa di cui sopra, sono davvero ansioso che il Galaxy S24 e l'S24 Ultra offrano opzioni creative per la fotografia. Potrebbero iniziare con la fusione dei dati provenienti da tutti i sensori e finire con l'intelligenza artificiale che suggerisce agli utenti di scattare una foto con un'angolazione o una lunghezza focale particolare per ottenere una foto più artistica, che semplicemente bella.

3. Perfetti per il gaming

(Image credit: Capcom)

In termini di prestazioni pure, i telefoni Galaxy S22 e Galaxy S23 con processori Snapdragon hanno battuto i Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8 con i rispettivi chip Tensor. Tuttavia, nonostante le prestazioni più elevate, non ho mai avuto la sensazione che i Pixel abbiano avuto problemi di prestazioni nel gaming, anche con i titoli più impegnativi.

Detto questo il Galaxy S24 Ultra e i suoi fratelli standard e Plus sembrano destinati a supportare il ray-tracing con accelerazione hardware. Per trovare qualcosa di simile bisogna guardare ai dispositivi Apple con chipset A17 Pro come l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max, che possono eseguire giochi da console come Resident Evil 4 Remake.

Se il Galaxy S24 Ultra è in grado di utilizzare questa potenza e questa magia grafica non solo per supportare i giochi che i Pixel potrebbero non essere in grado di fare, ma anche per migliorare gli effetti grafici in generale, io come tanti altri potremmo essere tentati di passare ai Galaxy quest'anno.

Poiché Samsung ha già collaborato con Microsoft per portare Xbox Cloud Gaming sui suoi Galaxy, sarebbe bello vedere qualche funzionalità incentrata su Xbox, ad esempio la possibilità di eseguire alcuni giochi Xbox direttamente sui Galaxy. Dopotutto, il chipset Exynos 2400, di cui il Galaxy S24 standard potrebbe essere dotato in alcune regioni, ha una GPU basata sull'architettura grafica RDNA 2 di AMD, che è quella utilizzata dalla Xbox Series X.

Se alcune o tutte queste ipotesi dovessero concretizzarsi, il Galaxy S24 Ultra potrebbe diventare uno dei migliori da gaming del 2024, oltre che uno dei migliori smartphone in assoluto.

In conclusione, ritengo che quest'anno Samsung abbia la possibilità di convincere tanti utenti Android a passare ai Galaxy.

Se la combinazione di perfezionamenti hardware e l'inclusione di funzioni AI interessanti riuscirà a offrire un'esperienza Android davvero innovativa, tanti utenti Pixel (e di altri produttori Android) potrebbero prendere i top di gamma Samsung come modelli di riferimento per l'ecosistema del Robottino.

Del resto manca poco per scoprire cosa ci riservano i nuovi Galaxy. Stando a quello che ho sentito finora sono ottimista sul fatto che potrebbero essere tra i migliori smartphone Android mai concepiti.