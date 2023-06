Panasonic MZ1500 OLED batte LG C3 sotto due aspetti importanti

Panasonic ha annunciato la sua gamma completa di TV OLED per il 2023, che comprende un modello nello specifico (Panasonic MZ1500) che si distingue perché colma una vera e propria lacuna nel mondo dei TV OLED.

Abbiamo avuto modo di vedere il Panasonic MZ1500 in azione durante l'evento di lancio a Berlino, e possiamo confermare che risolve i due punti carenti più fastidiosi del TV OLED LG C3, che per il resto è un televisore eccellente. Inoltre, costa meno sia rispetto a LG G3 che a Panasonic MZ2000, ovvero il TV di punta tra i nuovi modelli.

I due vantaggi dell'MZ1500 rispetto all'LG C3 sono i livelli di luminosità più elevati e il sistema di altoparlanti a 2.1 canali. La luminosità è probabilmente l'aspetto più interessante e, sebbene non abbiamo avuto modo di vedere l'MZ1500 a confronto diretto con un LG C3, abbiamo potuto confrontarlo con il TV OLED Panasonic MZ980, che è estremamente vicino al C3 in termini di tecnologia del pannello.

Sullo schermo dell'MZ1500 i contenuti risaltano di più rispetto a un OLED di fascia media. I colori appaiono più ricchi, i toni del bianco spiccano grazie alla maggiore luminosità e all'aspetto più pulito, e i toni scuri dell'OLED, notoriamente ottimi, risultano ancora più profondi grazie alla migliore gamma di contrasto complessiva rispetto alle aree più luminose.

L'MZ1500 utilizza il pannello Master OLED Pro di Panasonic, il che significa che è ottimizzato per la precisione dei colori, ma soprattutto che include una tecnologia di gestione del calore personalizzata da Panasonic. Un dissipatore di calore dietro il pannello consente di aumentare la luminosità senza ridurre la longevità dello schermo OLED o rischiare il temuto burn-in.

Lo schermo è essenzialmente lo stesso del TV Panasonic LZ1500 dello scorso anno, che nei nostri test ha raggiunto un picco di luminosità di circa 1.000 nit. Nella nostra recensione dell'LG C3, abbiamo misurato il suo picco di luminosità reale a circa 800 nit, quindi, supponendo che l'MZ1500 riesca a raggiungere gli stessi livelli (e non c'è motivo per cui non lo faccia), si ottiene un aumento del 20% della luminosità rispetto al C3 e la differenza si nota davvero nell'utilizzo reale. Inoltre, a differenza di qualsiasi TV LG o qualsiasi TV Samsung, il Panasonic supporta sia il Dolby Vision che l'HDR10+, in modo da poter sfruttare al meglio il contrasto a tutto tondo.

L'LG G3 e il Samsung S95C sono entrambi molto più luminosi (raggiungono circa 1.400 nit), ma hanno anche un prezzo più alto. MZ1500 a confronto sembra raggiungere un buon equilibrio.

Gli altoparlanti integrati nell'MZ1500 sono l'altro vantaggio rispetto all'LG C3. Anche se il suono del C3 non è affatto male per un televisore sottile con un sistema di altoparlanti nascosto, non c'è niente di meglio che avere canali stereo che puntano dritti verso lo spettatore con un subwoofer dedicato per aggiungere i bassi.

I diffusori creano un soundstage ampio e profondo, una cosa che è molto difficile raggiungere con la maggior parte dei televisori.

Sia chiaro, si tratta comunque di una configurazione base rispetto a quella offerta da una delle migliori soundbar. Questo TV non vi darà un effetto Dolby Atmos convincente (anche se supporta alcuni trucchi psicoacustici per espandere il suono), ma se ciò che vi interessa è un televisore con un suono solido e non volete aggiungere altri dispositivi alla vostra configurazione, è esattamente ciò che fa per voi.

Riteniamo che l'MZ1500 rappresenti una buona opzione per chi desidera un'esperienza home theater migliore di quella che può offrire un OLED di medio livello ed è disposto a pagare un po' di più... ma non quanto i prodotti di fascia alta.