Panasonic presenta la sua gamma TV OLED (e non solo) per il 2023

I TV OLED Panasonic offrono una precisione del colore incredibile, che li rende perfetti per film, serie TV e per il gaming.

“L'home entertainment si sta evolvendo e la nostra nuova gamma dimostra perché Panasonic resta la scelta privilegiata di consumatori e professionisti in tutto il mondo. Grazie agli anni di esperienza tecnica e al know- how di progettazione che abbiamo accumulato, siamo lieti di presentare una gamma di TV progettati per inserirsi in modo impeccabile in qualsiasi casa, trasformando ogni film, gioco, serie TV o evento sportivo in un vero e proprio spettacolo con audio immersivo e una qualità delle immagini senza eguali".

É così che Paul Darch, Direttore di Panasonic Consumer Europe, ha presentato i nuovi TV OLED di punta per il 2023 della serie MZ2000. Disponibili nei formati da 55, 65 e 77 pollici, elevano ulteriormente la qualità dell'immagine grazie al pannello con Micro Lens Array e al sistema di gestione del calore multistrato su misura, che offre una luminosità senza rivali.

La serie MZ1500 4K UHD è invece disponibile nei formati da 48, 55 e 65 pollici: presenta un pannello Master OLED PRO, una soundbar integrata e un design di fascia alta, regalando prestazioni eccezionali e un audio immersivo per la visione di contenuti e per il gaming.

Il TV OLED 4K Ultra HD MZ800 è caratterizzato da un design minimalista senza cornici ed è disponibile nei formati da 42, 48, 55 e 65 pollici, mentre i TV LED 4K Ultra HD MX950 e MX940 sono dotati della più recente tecnologia Mini LED con local dimming e offrono una combinazione eccezionale di qualità delle immagini e versatilità. Il TV MX950 è disponibile nei formati da 55, 65 pollici, il modello MX940 nella variante da 43 pollici.

Il TV LED 4K Ultra HD MX800 abbina immagini e audio di alta qualità all'esperienza utente ottimizzata di Fire OS, ed è disponibile nei formati da 43, 50, 55, 65 e 85 pollici.

I TV LED Ultra HD MX700 e MX710 sono disponibili nei formati da 43, 50, 55 e 65 pollici: combinano le funzioni smart di Google TV con una qualità dell'immagine eccezionale, semplificando la visione dei contenuti sulle migliori piattaforme streaming.

Per garantire una riproduzione accurata delle immagini in qualsiasi condizione di illuminazione, la tecnologia di rilevamento della temperatura colore dell’ambiente è stata ulteriormente migliorata per la modalità Filmmaker, grazie alla quale gli spettatori possono apprezzare i contenuti secondo le precise intenzioni dell'artista.

Per i gamer, gli ultimi TV OLED di Panasonic offrono un'esperienza fedele alla visione degli sviluppatori. Per garantire la migliore resa possibile dei videogiochi, la nuova modalità True Game trasferisce tutte le caratteristiche di precisione del colore disponibili per il cinema al mondo del gaming, mentre la possibilità di disabilitare il Tone Mapping garantisce la miglior visualizzazione dei contenuti HDR generati dai dispositivi gaming.

Il supporto delle funzionalità HDMI 2.1, la risoluzione piena 4K, una velocità di aggiornamento fino a 120 Hz, la latenza e l'input lag ultra-bassi, il supporto VRR e tecnologia AMD FreeSync Premium offrono la soluzione perfetta per i gamer.

Le serie MZ800 e MX710/700 sono in arrivo nel mese di giugno, mentre le serie MZ2000 e MZ1500 sono in arrivo a partire dal mese di settembre. Le serie MX950/940 e MX800 saranno invece disponibili a partire da ottobre.