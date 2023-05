Ecco perchè un iPad è sempre una scelta migliore di qualsiasi tablet Android

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo OnePlus Pad è il prezzo di 499€: infatti, questo tablet Android costa leggermente meno di un iPad 10.9 (2022), e questo è un importante fattore da tenere in considerazione. Attualmente, non esiste un tablet Android valido tanto quanto un iPad che si possa acquistare allo stesso prezzo.

Se volete un tablet Android nella stessa fascia di prezzo, alcuni modelli sono OnePlus Pad, Samsung Galaxy Tab S7 FE o Lenovo P12 Pro. Sono ottimi tablet, ma secondo noi è meglio preferire un iPad ai tablet Android se volete essere soddisfatti a lungo termine.

La questione tablet è diversa rispetto al settore dei migliori smartphone, in cui spesso i telefoni Android possono essere preferibili agli iPhone per qualità-prezzo.

Un Google Pixel 6a è un ottimo smartphone economico (Image credit: Future / Philip Berne)

Per quanto riguarda i tablet, se dovessimo mettere a confronto un OnePlus Pad e un iPad sarebbe molto più difficile consigliare la controparte Android. E i motivi sono per lo più legati al software.

Il problema inizia dalle app

Innanzitutto, molte app per Android non hanno un bell'aspetto sullo schermo di un tablet. Quando si scarica un'app dal Play Store, è presente sia la versione per tablet che quella per smartphone, ma la maggior parte degli sviluppatori trascura la versione per tablet dell'app Android.

Spesso l'icona delle app appare più allungata, o il testo viene adattato male. Il display è dominato da spazi vuoti troppo vasti, e gli elementi progettati per lo schermo più alto di un telefono risultano troppo larghi su un tablet e fuoriescono dalla pagina.

L'esperienza d'uso con un tablet Android sembra semplicemente quella di uno smartphone di qualità inferiore, mentre dovrebbe essere un'esperienza a sé stante. Un iPad è sempre stato un dispositivo completo e indipendente.

I tablet Android non fanno nemmeno riferimenti a se stessi come "tablet". Spesso, tra le impostazioni e altre voci troverete la dicitura "smartphone". Non è un grosso problema, ma è emblematico dell'assenza di un sistema operativo dedicato esclusivamente al formato di un tablet.

I migliori tablet Android costano rispetto alle prestazioni

Non sono solo le app il problema che rende più facile consigliare un iPad rispetto a un tablet Android. Solo Samsung e Lenovo attualmente producono tablet di qualità superiore nel panorama dei tablet Android.

Samsung Galaxy Tab S8 ha un prezzo di partenza di 854€, anche se è possibile trovarlo scontato sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori autorizzati. Tuttavia, questo rende la controparte Android più costosa dell'iPad 10.9 (2022), il cui prezzo ufficiale parte da 789€, e anche dell'iPad Air (2022).

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un tablet enorme con un prezzo adeguato alla misura. (Image credit: TechRadar)

Il miglior tablet prodotto finora da Samsung è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il più veloce che si potesse trovare su un dispositivo Android nel 2022. iPad Air invece monta il chipset Apple M1, lo stesso processore utilizzato da Apple nel Macbook Air fino al 2022. Il tablet di Samsung è certamente veloce, ma non è in grado di raggiungere le prestazioni di iPad Air.

Questo è un fattore importante, perchè quando si parla di tablet così costosi ci si aspetta di avere di più rispetto a un semplice dispositivo per l'intrattenimento. Le prestazioni di un tablet degno di questo nome dovrebbero essere assimilabili a quelle di un notebook, superando quelle di un qualsiasi smartphone. Dato che allo stesso prezzo si può acquistare un portatile Windows economico o uno dei migliori Chromebook, un buon tablet dovrebbe poter sostituire un portatile.

Gli iPad vengono supportati per 6 anni

Passiamo all'ultimo, ma non per importanza, fattore che dovrebbe farvi preferire un iPad. Se avete acquistato un iPad 9.7 nel 2017, questo è ancora compatibile con l'ultima versione di iPadOS 16.4. Si tratta di un tablet "economico", che al momento del lancio costava solo 409€, ma Apple lo ha supportato con gli aggiornamenti per 6 anni.

Nello stesso anno il Galaxy Tab S3, molto più costoso con un prezzo di 799€, usciva con Android 7 (Nougat) ed è stato aggiornato fino ad Android 9 (Pie).

Se riusciamo a conservare un ottimo smartphone per due o tre anni, un ottimo tablet dovrebbe durare più del doppio. Se i produttori di tablet Android vogliono competere con un iPad, i tablet Android devono essere abbastanza potenti da eseguire l'ultima versione di Android almeno per sei anni.

I tablet devono essere supportati dai produttori con tutti i principali aggiornamenti del sistema operativo, altrimenti non vale la pena consigliarli.

L'iPad del 2017 sta ancora ricevendo gli ultimi aggiornamenti software. (Image credit: Future)

Un supporto migliore sarebbe auspicabile

Con l'arrivo sul mercato di un numero sempre maggiore di tablet Android, non sembra che i produttori siano interessati ad aumentare il supporto. Per esempio, OnePlus ha affermato che il suo nuovo tablet supporterà fino ad Android 16.

Google ha annunciato l'arrivo di un tablet Pixel, ma non abbiamo dettagli concreti e non è detto che fornirà gli stessi anni di supporto di Apple. Il suo stesso smartphone Pixel 3, uscito nel 2018, è rimasto fermo ad Android 12. Apple supporta ancora i suoi smartphone fino all'iPhone 8, uscito nel 2017.

Per poche centinaia di euro probabilmente non ci si aspetta che un tablet economico abbia tutte le carte in regola, ma se si spende di più per un tablet di fascia alta è necessario che si tratti di un dispositivo di tutto rispetto.

Finché Google, Samsung e gli altri produttori Android non si impegneranno seriamente per realizzare un tablet di qualità, con app dedicate e supporto a lungo termine, secondo noi non ci sarà un tablet Android migliore rispetto a un iPad.