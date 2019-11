I migliori tablet economici Android | novembre 2019

Se, come molti altri, preferite Android ad iOS, allora scegliere un tablet Android al posto di un iPad è una mossa senz’altro comprensibile. E visto che ci sono tanti produttori che sfornano tablet con a bordo il sistema operativo creato da Google, trovare un tablet Android economico è molto più semplice rispetto a trovare una buona offerta che riguardi gli iPad.

Abbiamo scandagliato Internet in lungo e in largo alla ricerca delle migliori offerte per i tablet Android e possiamo dirvi che sul mercato ci sono prodotti in grado di soddisfare tutte le tasche.

I tablet rappresentano un’alternativa comoda ai portatili e sono facili da portare in giro. Certo, sostituiscono i portatili solo per le attività più comuni e meno impegnative (navigare su internet, leggere le email, guardare film e serie TV in streaming), ma sono comunque molto meno costosi, in genere.

Se state cercando un tablet che sia un buon affare proseguite nella lettura, li abbiamo scelti per voi.

Se invece preferite valutare delle alternative, potete leggere la nostra classifica dei migliori tablet economici e fare un confronto con la nostra lista dei migliori tablet (che ovviamente avranno un prezzo più alto).

Vi ricordiamo che un'ottima occasione per mettere le mani su uno dei tablet presenti in classifica a prezzi ribassati potrebbe essere il Black Friday 2019.

Le migliori offerte su tablet Android

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Huawei MediaPad M5 8.4

Lenovo Tab 4 8

Asus ZenPad S 8.0

Huawei MediaPad M3 8.0

Asus ZenPad 3S 10

Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Samsung Galaxy Tab S2 8.4

1. Samsung Galaxy Tab A 10.1

Buone prestazioni e buon prezzo

Peso: 108.8 g | Dimensioni: 7 x 149 x 246 mm | SO: Android 9.0 Pi | Dimensioni del display: 10.1 pollici | Risoluzione: 1920x1200 | CPU: Exynos 7904A | RAM: 2GB | Archiviazione: 32 GB | Slot microSD: sì | Batteria: 6150 mAh | Fotocamera posteriore: 8 MP

Schermo HD da 10,1”

Grande autonomia

Design in metallo molto leggero

Solo 2 GB di RAM

Tra i tablet Android Samsung Galaxy Tab S3 è uno dei più completi in commercio.

Dispone di un display HDR per garantire un livello di contrasto eccellente, troviamo quattro altoparlanti in grado di giocarsela ad armi pari con quelli che troviamo su iPad Pro e, in ultimo, il pennino S pen è compreso nella confezione. Purtroppo la cover con tastiera non viene fornita gratuitamente e sappiate che se vorrete comprarla vi costerà un po’, sebbene la sua presenza renda questo tablet un buono strumento per chi cerca qualcosa di snello con cui dedicarsi alla produttività.

Il display HDR da 9,7 pollici è di buona qualità e poi i contenuti in HDR sono sempre più comuni, pensate a Netflix ad esempio.

Il prezzo non è dei più contenuti, ma se cercate uno dei migliori tablet in commercio, e non volete puntare sul (più caro) Samsung Galaxy Tab 6, Samsung Galaxy Tab S3 è la scelta per voi.

Leggi la recensione completa: Samsung Galaxy Tab S3

2. Huawei MediaPad M5 8.4

Un’ottima alternativa all’iPad mini targata Android

Peso: : 316 g | Dimensioni: : 212,6 x 124,8 x 7,3 mm | SO: Android Oreo | Dimensioni del display: : 8,4 pollici | Risoluzione: : 1600 x 2560 | CPU: HiSilicon Kirin 960 | RAM: 4 GB | Archiviazione: 32GB/64GB/128GB | Slot MicroSD: : Sì | Batteria: 5100 mAh | Fotocamera posteriore: 13MP | Fotocamera anteriore: 8MP

Display nitido e design accattivante

Altoparlanti stereo molto potenti

Con i giochi le prestazioni deludono

La fotocamera posteriore non convince

Huawei MediaPad M5 8.4 è tra i nostri tablet Android preferiti sin da quando è uscito agli inizi del 2018. Si tratta di un tablet particolarmente indicato per chi vuole un prodotto per i contenuti multimediali che si possa tenere in una mano.

Dispone di un display da 8,4 pollici davvero ottimo, si caratterizza per un design sottile ed elegante e non mancano altoparlanti stereo Hi-Fi davvero potenti.

Inoltre il prezzo è davvero interessante, tanto che è uno dei dispositivi più a buon mercato di questa classifica. Vi consigliamo questo tablet Huawei se cercate un tablet Android a tutto tondo di buon livello.

Leggi la recensione completa: Huawei MediaPad M5 8.4

3. Lenovo Tab 4 8

Un mini tablet di livello premium che spicca per prestazioni

Peso: 310g | Dimensioni: 211 x 124 x 8.2mm | SO: Android Nougat | Dimensioni del display: 8 pollici | Risoluzione: 1,280 x 800 | CPU: Snapdragon 425 | RAM: 2GB | Archiviazione: 16GB | Slot microSD: sì | Batteria: 4.850 mAh | Fotocamera posteriore: 5MP | Fotocamera anteriore: 2MP

Prestazioni di buon livello

Design di qualità se consideriamo il prezzo

Potrebbe non ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo

Si graffia con facilità

Visto il mare di tablet e smartphone di cui è inondato il mercato, creare un dispositivo che abbia la personalità necessaria per emergere non è semplice.

Con questo Tab 4 8 Lenovo è riuscita a centrare questo obiettivo, sfornando un prodotto con un carattere ben definito, tanto da essere uno dei tablet Android di fascia media più meritevoli di attenzioni. Tab 4 8 è un tablet completo e convincente che può contare su un livello di prestazioni di prim’ordine, un buon display e un design che si fa apprezzare.

Leggi la recensione completa: Lenovo Tab 4 8

4. Asus ZenPad S 8.0

Un tablet che unisce un display ad alta risoluzione a ottime prestazioni

Peso: 350 g | Dimensioni: 203 x 134 x 6,6 mm | SO: Android 5.0 Lollipop | Dimensioni del display: 8 pollici | Risoluzione: 2048 x 1536 | CPU: Intel Atom Z3580 quad-core | RAM: 2/4 GB | Archiviazione: 16/32/64 GB | Slot microSD: sì | Batteria: 8 ore | Fotocamera posteriore: 8MP | Fotocamera anteriore: 5 MP

Prezzo interessante

Ottimo display ad alta risoluzione

Tante app preinstallate

La fotocamera non è il massimo

Asus ZenPad S 8.0 è un tablet che si concentra soprattutto sul rapporto qualità prezzo, pur non rinunciando a dei veri e propri punti di forza. Questo prodotto da 8 pollici è davvero ottimo se consideriamo il prezzo e si caratterizza per una buona qualità costruttiva accompagnata da un design che si fa apprezzare. Non mancano altri pregi tra cui lo slot microSD e 10 ore di autonomia.

Si tratta di un prodotto su cui puntare se guardate tanti contenuti multimediali e state cercando un tablet in grado di offrire una buona esperienza d’uso da questo punto di vista, ma non volete svenarvi troppo.

Leggi la recensione completa: Asus ZenPad S 8.0

5. Huawei MediaPad M3 8.0

Un tablet Android che mette il design al primo posto

Peso: 322 g | Dimensioni: 215 x 124x 7,3 mm | SO: Android 6.0 Marshmallow | Dimensioni del display: 8 pollici | Risoluzione: 2560 x 1600 | CPU: Octa-core | RAM: 4GB | Archiviazione: 32/64GB | Slot microSD: sì | Batteria: fino a 10 ore | Fotocamera posteriore: 8 MP

Display nitido

Design straordinario in rapporto al prezzo

Prestazioni non eccelse con i videogiochi

Il comparto fotografico non è nulla di straordinario

Huawei MediaPad M3 è un tablet con tante qualità. Ha un display con una risoluzione elevata. È leggerissimo e altoparlanti davvero potenti.

Va però detto che abbiamo avuto qualche difficoltà a mantenere un livello di fps costante durante l’uso di videogiochi, soprattutto in quelli più ostici da gestire. Quelli più leggeri non pongono problemi, ma quelli con grafica simil-console, invece, fanno davvero fatica, forse un po’ troppa, considerato il livello generale del tablet. Prima di procedere all’acquisto, considerate bene questo punto e quanto è importante per voi.

Leggi la recensione completa: Huawei MediaPad M3 8.0

6. Asus ZenPad 3S 10

Per chi cerca un tablet Android con un prezzo aggressivo

Peso: 430 g | Dimensioni: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | SO: Android Nougat | Dimensioni del display: 9,7 pollici | Risoluzione: 1536 x 2048 | Archiviazione: 32GB/64GB | Slot microSD: sì, fino a 256 GB | Batteria: 5.900mAh | Fotocamera posteriore: 8 MP | Fotocamera anteriore: 5MP

Display ottimo e dotato di risoluzione elevata

Scattante

Autonomia mediocre

Qualità costruttiva non al top

Con un design che ricorda molto da vicino quello degli iPad, Asus ZenPad 3S 10 vuole sicuramente porsi come diretto rivale dei migliori tablet della mela morsicata, anche se con un sistema operativo diverso, ovviamente.

Il display è nitido e luminoso e il livello delle prestazioni è soddisfacente, anche se il processore non è tra i migliori sul mercato. La versione Android è Nougat e sarà Asus a dirci se e quando arriverà l’aggiornamento a una versione successiva. Ma ormai non è il caso di contarci troppo.

A livello di autonomia e qualità costruttiva, la proposta di Asus perde il confronto con Apple, ma vince a livello di prezzo. Insomma una buona opzione per chi cerca un tablet con un display ampio e di buon livello ad un prezzo comunque interessante.

Leggi la nostra recensione: Asus ZenPad 3S 10

7. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Il proiettore integrato è davvero un’aggiunta interessante

Peso: : 666,8 g | Dimensioni: 246,9 x 179,1 x 4,7 mm | OS: Android Marshmallow | Dimensioni del display: 10,1 pollici | Risoluzione: 1600 x 2560 | CPU: Intel Atom x5-Z8500 | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 GB | Slot microSD: sì | Batteria: 10.200 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP | Fotocamera anteriore: 5MP

Proiettore integrato

Display e audio di alto livello

Pesante

Interfaccia utente non priva di difetti

Con lo Yoga Tab 3 Pro, Lenovo ha sfornato un tablet Android a suo modo unico, visto che dispone di un proiettore integrato e garantisce prestazioni multimediali di alto livello. L’ampio display da 10,1 pollici è uno dei più generosi di questa classifica, ma il proiettore e gli altri componenti rendono questo prodotto davvero pesante. Nonostante questo, si tratta dell’unione più convincente (e comoda) tra un tablet e un proiettore presente sul mercato.

Leggi la recensione completa: Lenovo Yoga Tab 3 Pro

8.Samsung Galaxy Tab S2 (8 pollici)

Display ad alta risoluzione e prestazioni elevate, un mix vincente

Peso: 265 g | Dimensioni: 198 x 134 x 5,6 mm | SO: Android 6.0 Marshmallow | Dimensioni del display: 8,4 pollici | Risoluzione: 2048 x 1536 | CPU: Exynos 5433 | RAM: 3GB | Archiviazione: 32/64 GB | Slot microSD: sì | Batteria: 10 ore | Fotocamera posteriore: 8 MP

Ottimo display

Buona autonomia

Sul design si poteva fare di più

Spazio di archiviazione limitato

Per chi apprezza gli smartphone della gamma Galaxy, questo è il tablet perfetto. Il modello di tablet più accessibile tra quelli della gamma S dispone di un display da 8,4 pollici, ma ha lo stesso hardware della versione da 9,7 pollici.

Quando fu presentato nel 2015, venne descritto come un serio rivale per l’iPad di Apple e, ad oggi, questa affermazione è ancora valida. Galaxy Tab S2 si caratterizza per un design pulito e specifiche di tutto rispetto. Recentemente poi il prezzo è davvero diventato interessante, al punto da renderlo un'ottima scelta per chi non vuole spendere molto.

Leggi la recensione completa: Samsung Galaxy Tab S2