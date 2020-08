Samsung Galaxy Watch 3: prime impressioni

Samsung Galaxy Watch 3 è stato annunciato da Samsung in occasione dell'evento virtuale Galaxy Unpacked: ha un aspetto più raffinato ed elegante rispetto al predecessore, ed è anche più smart del modello attualmente in testa alla nostra classifica dei migliori smartwatch. Abbiamo potuto testarlo solo per un periodo limitato di tempo per ora, quindi potremo darvi un giudizio più preciso tra qualche tempo riguardo alcune delle specifiche.

Lo smartphone esteticamente ha un aspetto migliore rispetto al Galaxy Watch del 2018. Galaxy Watch 3 ha proprio l'aspetto di un vero orologio da polso, una cosa che raramente si può dire degli smartwatch attualmente in commercio, compreso Apple Watch 5.

Samsung ha optato per un display dalla tradizionale forma circolare e una ghiera girevole rialzata che vi permette di spostarvi tra i vari menu. Ha davvero un aspetto pulito e raffinato, e ci sentiamo di definire i piccoli click che vi accompagnano durante la navigazione dell'interfaccia come decisamente piacevoli, piuttosto che fastidiosi.

Il nuovo smartwatch è il 14% più sottile e il 15% più leggero rispetto al modello originale. La differenza, una volta indossato, si percepisce molto chiaramente. Con Galaxy Watch 3 avrete un dispositivo che unisce raffinatezza e funzioni per lo sport. Pesa 10 grammi in più rispetto al Watch Active 2, il cui design ricorda comunque molto quello del nuovo Galaxy Watch. L'autonomia arriva a soli due giorni, un bel passo indietro rispetto ai 4-5 giorni garantiti dal Galaxy Watch originale.

Samsung Galaxy Watch 3: prezzo e data di uscita

Galaxy Watch 3 è già disponibile per l'acquisto, e il prezzo non è certo economico, dal momento che lo smartwatch ha un prezzo di partenza di 459€. Sono disponibili sia le versioni da 41 che da 45mm, e naturalmente il prezzo aumenta sia in base alla misura che in base alla presenza della connessione LTE.

Design e display

Come già accennato, Galaxy Watch 3 è il 14% più sottile rispetto al Galaxy Watch originale, e mantiene lo stesso design leggero, minimale e piacevole alla vista. La ghiera è elegante e discreta, e funge sia da ornamento che da strumento per navigare attraverso i menu.

Il display always-on è un Circular Super AMOLED a colori, protetto da Gorilla Glass DX.

Galaxy Watch 3 è anche il 15% più leggero rispetto al modello iriginale. Costruito in titanio, il modello da 45mm pesa solo 43 grammi. Galaxy Watch originale pesava 53.8 grammi e il materiale scelto all'epoca era l'acciaio inossidabile. Comprensibilmente, l'aumento di prezzo è anche dovuto alla scelta dei materiali.

La versione da 41mm non è disponibile nella versione in titanio, ma è l'unica a essere disponibile nella colorazione Mystic Bronze, che a prima vista sembra leggermente più scura rispetto al colore oro rosa del Galaxy Watch originale. Entrambe le versioni del nuovo smartwatch sono disponibili nelle colorazioni Mystic Silver e Mystic Black.

Salute, sport e software

Ci siamo davvero divertiti a testare tutte le funzioni per il fitness e per le attività sportive di Samsung Galaxy Watch 3. A bordo dello smartwatch c'è un nuovo sensore, e molte delle funzioni sono le stesse del Watch Active 2, pensato specificamente per lo sport.

Ci sono sette attività che faranno partire il monitoraggio automaticamente su Galaxy Watch 3 una volta iniziate, una funzione molto utile nel caso vi dimentichiate di farlo manualmente. Le attività in questione sono la corsa, la camminata, il nuoto, il ciclismo, l'allenamento con l'ellittica e i workout dinamici come l'aerobica.

Complessivamente ci sono 40 attività sportive che possono essere monitorate, sia manualmente che tramite comandi vocali. L'assistente vocale Bixby è integrato su Galaxy Watch 3, ma ci riserviamo ancora del tempo prima di valutarne la reattività e la precisione nel capire i comandi. In passato provare a utilizzare l'assistente vocale Bixby si è spesso rivelato frustrante a causa di incomprensioni e imprecisioni, quindi staremo a vedere.

Una delle nuove funzioni è il rilevamento delle cadute, che avevamo già visto su Apple Watch 4 e Apple Watch 5. Un'altra nuova funzione è quella che calcola il massimo di ossigeno che si è in grado di inalare durante l'attività fisica, ed è arrivata solo di recente sugli smartwatch, essendo un tempo riservata solo ai fitness tracker di fascia alta. Lo smartwatch è inoltre in grado di monitorare il livello di ossigeno del sangue e la frequenza del battito cardiaco.

Le funzioni per il monitoraggio del sonno su Galaxy Watch 3 sono molto promettenti, soprattutto per quanto riguarda l'analisi della fase REM, che Samsung pubblicizza come molto avanzata grazie a una partnership con il National Sleep Institute. Lo smartwatch monitora automaticamente il ciclo del sonno, consegnando ogni mattina un resoconto sulla qualità del sonno della notte precedente.

Prime impressioni

Il primo Galaxy Watch era un ottimo dispositivo, ma il suo aspetto era troppo grossolano e appesantito dalla ghiera troppo spessa. Il suo aspetto lo rendeva troppo simile a un comune orologio da polso, ma tra i fattori positivi c'era l'autonomia, che arrivava fino a 5 giorni con una singola carica.

Il nuovo Galaxy Watch 3 è più sottile del modello originale e ha mantenuto le caratteristiche che ci erano piaciute del design originale. La ghiera rotante è ancora qui, ma ha un aspetto più pulito e raffinato. Un'altra cosa positiva sono le funzioni per il fitness aggiuntive.

La parte che ci preoccupa di più è la batteria, da soli 247 mAh (per il modello da 41mm) e da 340 mAh per il modello da 45mm. Samsung promette solo due giorni di autonomia.

Il prezzo nettamente più alto del nuovo smartwatch non lo rende certo accessibile a tutti. Senz'altro il nuovo prodotto Samsung è stato pensato come competitor diretto di Apple Watch 5, sia per la fascia di prezzo che per le funzioni.