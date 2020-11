Samsung Galaxy Note 20 FE, una scritta in piccolo sul sito potrebbe averne svelato l'esistenza

Samsung potrebbe aver suggerito che una versione più economica del Samsung Galaxy Note 20 sia in lavorazione. Infatti l'azienda ha menzionato il Samsung Galaxy Note 20 Fan Edition sulla versione brasiliana del proprio sito web.

Chiaramente, l'uso della nomenclatura Note 20 FE potrebbe essere un refuso, con un riferimento al Samsung Galaxy S20 FE. Ma un'altra interessante possibilità potrebbe essere che Samsung, nell'indicare per errore questo modello, ne abbia confermato involontariamente l'esistenza.

Samsung, infatti, cita il Galaxy Note 20 FE sul proprio sito brasiliano, anche se in un punto non tanto evidente: il Note 20 FE viene menzionato nello specifico fra le scritte in piccolo alla fine della pagina del Samsung Galaxy S20 FE , dichiarando che "il formato dello schermo di Galaxy Note20 FE è di 6,5 pollici considerato come rettangolo, e di 6,3 pollici tenendo in considerazione gli angoli arrotondati" (versione tradotta, segue l'originale).

(Image credit: Samsung)

Potrebbe trattarsi semplicemente di un errore, dato che il display dell'S20 FE ha lo stesso formato, però c'è un'altra discrepanza: sul piè di pagina del sito USA viene dichiarato che l'S20 FE ha uno schermo di 6,4 pollici "tenendo in considerazione gli angoli arrotondati".

Inoltre, c'è una menzione del Galaxy Note 20 FE nel codice sorgente della pagina brasiliana dell'S20 FE, a proposito delle foto in modalità notturna, ma come puntualizzato da SamMobile , potrebbe trattarsi di un altro refuso. Curiosamente, la menzione del Note 20 FE non è presente nel codice della pagina USA dell'S20 FE.

Note 20 FE: la prima menzione

È la prima volta che si sente di una versione "Fan Edition" più economica del Note 20 e non dovrebbe sorprenderci se Samsung fosse davvero al lavoro su una versione più accessibile della propria ammiraglia con S-Pen.

L'S20 Fan Edition potrebbe essere un ottimo mix di caratteristiche tecniche a un prezzo competitivo, tanto da poter rivaleggiare con i nuovi arrivati come iPhone 12 e iPhone 12 mini, nonché OnePlus 8T.

Samsung sperimenta con la linea di versioni più economiche dei propri smartphone di punta già da qualche anno: il Samsung S10e era una versione "essential" più piccola e accessibile del più costoso S10 all'inizio del 2019. Quasi un anno dopo, sono arrivate le versioni aggiornate, ovvero il Samsung S10 Lite e il Note 10 Lite.

L'S20 Fan Edition prosegue la tradizione, pertanto non dovrebbe sorprendere l'arrivo di un Note 20 Fan Edition.