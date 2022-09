Pixel Watch costerà meno di Apple Watch e più di Galaxy Watch 5

Pixel Watch si è visto per la prima volta dura l’evento Google I/O di quest’anno, ma per ora non sappiamo ancora molte sullo smartwatch di casa Google. Le indiscrezioni hanno sempre lasciato intendere che si sarebbe trattato di un dispositivo di fascia alta e un nuovo leak sui prezzi pare confermare che lo smartwatch di Google non sarà affatto economico, ma nemmeno il più costoso del segmento.

9to5Google , la prima rivista a pubblicare il leak, ha riportato un prezzo di $399 per la variante di Pixel Watch con connessione cellulare. Prenderemo questa cifra come punto di riferimento per farci un’idea del listino Google.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch 5 nella variante LTE costa $329 nel formato più piccolo e $359 nella versione più grande da 45mm. Faremo un esempio con i prezzi di listino in dollari per dare coerenza alla cifra riportata nel leak.

Se Google dovesse proporre un unico formato, probabilmente sarebbe simile a quello di Galaxy Watch 5 o Watch 5 Pro da 55mm quindi, stando alla cifra indicata dalla fonte, avrebbe un prezzo superiore di circa $40 rispetto al diretto concorrente Samsung.

A questo punto la variante non LTE di Google Pixel Watch dovrebbe costare circa $349, 40 in più rispetto ai $309 richiesti da Samsung per la variante standard di Galaxy Watch 5 nel suo formato più grande. Se così fosse, il listino prezzi di Google si porrebbe nel mezzo tra quelli di Samsung e Apple.

Analisi: Come mai sarà così costoso?

L’Apple Watch ha sempre avuto un prezzo elevato, e l’attuale Apple Watch 7 parte da un prezzo di $399, anche se scegliendo le edizioni limitate o alcune finiture premium la cifra si alza vertiginosamente. È interessante notare che il Pixel Watch, già mostrato in foto da Google, abbia un quadrante a corona molto simile a quello dell'Apple Watch. Sembra quindi che Google voglia sfruttare un design vicino a quello dello smartwatch Apple per entrare nel segmento premium del mercato.

Sappiamo che il nuovo orologio di Google utilizzerà le funzioni di Fitbit, il che ha senso dal momento che Google ha acquisito l'azienda all'inizio dello scorso anno. Il Google Pixel Watch funzionerà solo con Android, anche se, ovviamente, sarà compatibile anche con gli smartphone che non fanno parte della famiglia Pixel.

Non sappiamo ancora se l'orologio includerà il nuovo rilevamento del termometro della pelle, come nel prossimo Fitbit Sense 2 e forse nel prossimo Apple Watch 8 . Samsung ha un sensore per questa funzione nel Galaxy Watch 5, ma inspiegabilmente non è ancora attivo.

Ci aspettiamo che il Google Pixel Watch faccia finalmente il suo debutto in autunno insieme al nuovo Pixel 7, anch'esso annunciato all’evento Google I/O. Non abbiamo ancora una data precisa, ma le voci indicano un evento tra la fine di settembre e ottobre.