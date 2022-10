Nvidia RTX 4080, pare proprio che costerà un occhio

I primi modelli della nuova scheda grafica Nvidia RTX 4080 stanno iniziando a spuntare nei mercati esteri, precisamente negli Stati Uniti. Recentemente, alcuni rivenditori statunitensi hanno pubblicato il prezzo di listino della Founders Edition della nuova 4080 che, al momento, si attesta sui 1.199 dollari. Il lancio ufficiale avverrà invece in data 16 novembre.

Il modello disponibile è dunque quello da 16GB, dopo l’abbandono da parte di Nvidia della versione con 12GB, la cui velocità sarebbe stata del 30% inferiore. Attualmente non si ha certezza circa il destino della versione da 12GB, ma si ritiene che potrebbe essere rielaborata come RTX 4070.

L’aumento dei prezzi non sembra dare tregua a produttori ed acquirenti, come mostra un paragone con la gemella della serie 3000, RTX 3080, il cui prezzo di lancio era di 699 dollari.

Analisi: conviene acquistare RTX 4080?

La domanda sorge spontanea: conviene acquistare la nuova RTX 4080? Se si sceglie di fare un paragone con il modello di punta della nuova generazione, la RTX 4090, la risposta è positiva dato il costo di 1.979 euro (la 4090 è già disponibile per il mercato europeo). Tuttavia, se si guarda alla passata generazione, in particolare a RTX 3090, i dubbi sono più che giustificati.

I modelli di terze parti di RTX 3090 hanno un prezzo che oscilla dagli 850 euro circa ai 1200 circa per una delle migliori schede grafiche in circolazione. Certamente le prestazioni di RTX 4080 potranno avvantaggiarsi della tecnologia DLSS 3 che migliorerà la qualità dei giochi, ma non è chiaro, data l’assenza di benchmark, quanto sia superiore o meno ad una RTX 3090 Ti, per esempio.

Gli unici dati a disposizione sono quelli forniti dalla stessa Nvidia ai rivenditori e, ovviamente, sono più che positivi: RTX 4080 dovrebbe essere del doppio più veloce, rispetto a RTX 3080 Ti, in titoli come Microsoft Flight Simulator e Warhammer 40.000: Darktide, mentre dovrebbe avere prestazione di tre volte superiori in Cyberpunk 2077.