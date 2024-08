Sviluppare applicazioni AI aziendali è ancora più facile con i nuovi strumenti Nvidia

Nvidia ha presentato Nvidia NIM Agent Blueprints, che descrive come un catalogo di flussi di lavoro di intelligenza artificiale pre-addestrati e personalizzabili, progettato per semplificare lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni GenAI.

I blueprints sono progettati per fornire agli sviluppatori aziendali un kit completo di strumenti per la creazione di soluzioni di IA per vari casi d'uso, tra cui il servizio clienti, la scoperta di farmaci nel settore sanitario e la retrieval-augmented generation (RAG).

Le imprese possono utilizzare l'AI Enterprise Platform di Nvidia, che include i microservizi NIM e il framework Nvidia NeMo, per costruire sistemi di intelligenza artificiale basati sui dati.

Nvidia offre progetti per applicazioni GenAI

Tra le offerte iniziali c'è il progetto umano digitale per il servizio clienti, che utilizza avatar animati in 3D per fornire interazioni coinvolgenti e realistiche con i clienti. Secondo l'azienda, ciò consentirà alle aziende di offrire un'assistenza più personalizzata ed efficiente ai clienti.

L'annuncio cita una ricerca di Gartner che prevede che l'80% delle offerte conversazionali incorporerà la GenAI entro il 2025, rispetto al 20% del 2024.

Un altro componente chiave è il progetto di screening virtuale generativo per la scoperta di farmaci, che accelera l'identificazione di molecole promettenti simili a farmaci. Utilizza modelli di intelligenza artificiale come AlphaFold2, noto per il suo impatto sulla pedissequa struttura delle proteine, MolMIM, un modello di Nvidia che genera molecole, e DiffDock, noto per la sua capacità di legare piccole molecole ai loro bersagli proteici.

Un terzo elemento, il blueprint per l'estrazione dei dati PDF multimodulo, accede a grandi quantità di dati aziendali per consentire alle organizzazioni di costruire sistemi RAG accurati.

Nell'ambito dell'annuncio, Nvidia ha confermato che sta collaborando con aziende come Accenture, Deloitte, Dell e HPE per fornire questi blueprint alle aziende utilizzando piattaforme cloud pronte per l'AI e server on-premise supportati dall'infrastruttura di Nvidia.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha commentato: "L'IA generativa sta avanzando alla velocità della luce... L'onda dell'IA aziendale è arrivata".