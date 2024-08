Google Photo, i nuovi strumenti di editing video sono quasi professionali

Non è un segreto che Google Foto stia ricevendo alcuni aggiornamenti per i contenuti video: all'inizio di agosto 2024, abbiamo riferito di una serie di aggiornamenti destinati a colpire la popolare app di archiviazione cloud delle foto.

Il codice nascosto nell'aggiornamento suggeriva che l'editing dei video sarebbe diventato molto più semplice e includeva un'interfaccia utente migliorata e un'opzione di aumento/diminuzione della velocità.

Ora, grazie a un teardown di Android Authority, abbiamo un'idea ancora più precisa di cosa aspettarci dall'editor video migliorato di Google Foto.

Montaggio di video in Google Foto

Sebbene non sia tecnicamente un'app di editing video, la possibilità di tagliare i contenuti video in Google Foto non è una novità, ma è giusto dire che è piuttosto elementare nel design e nelle funzionalità. Secondo il teardown della versione 6.97 dell'app per Android, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza molto migliore, con strumenti più utili.

Originariamente noti come Spotlight, i nuovi strumenti di editing sono stati rinominati Preset, con quattro funzioni chiave disponibili.

Taglio: consente di tagliare i punti salienti di un video e di migliorare il colore.

Slow Mo: aggiunge il rallentatore a parti di un video.

Traccia: consente di seguire e ingrandire i soggetti del video.

Zoom: aumenta o diminuisce l'ingrandimento di un'area.

Queste opzioni si trovano quando si seleziona un video e si tocca Modifica. Da qui, gli utenti dovranno scorrere fino all'opzione Preset, non disponibile nella versione attuale dell'app. Utilizzando i nuovi strumenti, Android Authority ha spiegato che gli effetti e la durata sono controllati tramite un semplice cursore.

Quindi, non ci aspettiamo livelli di controllo paragonabili a quelli dei migliori software di editing video che abbiamo recensito: non si tratta di un'alternativa a CapCut, né tanto meno di un sostituto di Premiere Pro. Ma potrebbe rivelarsi uno dei migliori software di editing video per i principianti e per i creatori di contenuti che hanno bisogno di tagliare velocemente i clip. Speriamo solo che Google comunichi presto una data di uscita.