Hisense ha un nuovo OLED, stesso pannello di LG C4 ma più economico

Se vi piace il televisore OLED LG C4 ma non potete permettervi il suo prezzo, Hisense ha il televisore che fa per voi. Il nuovo Hisense A85N ha lo stesso pannello OLED da 2024 W prodotto da LG Display e utilizzato nell'LG C4 e nell'eccellente Philips OLED908, ma mentre l'LG è stato lanciato in Germania al prezzo di 2.399 euro per il 55 pollici, l'Hisense costerà 1.600 euro. Esiste anche un modello da 65 pollici, anch'esso più economico, con un prezzo di vendita consigliato di 2.200 euro.

Per ora i dettagli del lancio riguardano solo la Germania, ma lo stesso modello sarà venduto anche altrove in Europa. Abbiamo contattato Hisense per conoscere i dettagli del lancio e le eventuali variazioni di prezzo, quindi vi terremo aggiornati quando le informazioni saranno disponibili.

Ecco cosa c'è da sapere in termini di specifiche.

Hisense A85N: caratteristiche e specifiche principali

Il nuovo Hisense A85N è OLED - un aspetto interessante perché l'azienda è stata uno dei principali promotori della tecnologia mini-LED ed è uno dei membri fondatori dell'alleanza QLED - e il suo pannello è in grado di fornire 1.000 nit di luminosità di picco, che è praticamente quello che si ottiene dall'LG C4. Il pannello ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz ed è accompagnato da due altoparlanti da 6W.

Le quattro porte HDMI includono due funzioni HDMI 2.1, tra cui ALLM e VRR per i videogiocatori, quindi questo è un settore in cui l'LG è in vantaggio e si colloca tra i migliori televisori per il gaming - i televisori LG hanno quattro porte HDMI 2.1. Tuttavia, il televisore supporta un'ampia gamma di formati HDR, tra cui HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ, quindi ha la meglio sul modello LG per quanto riguarda il supporto di tutte le forme di HDR (sebbene anche gli OLED di Philips e Panasonic lo offrano). È presente anche il supporto per l'audio IMAX Enhanced, Dolby Atmos e DTS:X.

Il sistema operativo è Vidaa di Hisense, che offre la maggior parte delle applicazioni di streaming più diffuse. Secondo le specifiche pubblicate da FlatpanelsHD supporta AirPlay 2 ma non Chromecast e funziona anche con Alexa.

Il lancio in Germania è previsto per settembre 2024 con una promozione cashback; ci aspettiamo che gli altri lanci europei avvengano poco dopo.

Non abbiamo ancora provato questo televisore, ma abbiamo testato l'LG C4, quindi sappiamo cosa offre il pannello. E per essere un pannello OLED è davvero impressionante, con un punteggio di 4,5 su 5 nei nostri test. Il televisore Hisense avrà ovviamente un processore e un firmware diversi da quelli dell'LG, ma ottenere lo stesso pannello a un prezzo molto più basso significa che potrebbe essere un acquisto davvero impressionante e relativamente conveniente, in grado di sfidare per prezzo i migliori televisori OLED sul mercato.