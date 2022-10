iPhone 15: sarà senza Touch ID (anche se Apple lo sta testando)

Il 2022 ha visto il lancio della nuova generazione di iPhone: iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max sono già disponibili, mentre iPhone 14 Plus farà il suo ingresso nel mercato venerdì 7 ottobre. Insieme alla nuova linea di iPhone, Apple ha lanciato i nuovi smartwatch Watch 8, Watch Ultra e la seconda iterazione di Apple Watch SE.

Ancora prima dell’arrivo della serie 14, diversi leak su iPhone 15 hanno iniziato a circolare, rivelandone specifiche, una possibilità data di uscita programmata per settembre 2023 (in accordo con quanto accaduto per iPhone 14) e il prezzo. In particolare, per quanto riguarda il modello di fascia alta, il cui nome potrebbe essere cambiato da iPhone 15 Pro Max a iPhone Ultra, si vocifera di un aumento di costo pari a 100 euro.

Tra le novità introdotte dalla nuova generazione, una delle più apprezzate è la Dynamic Island che consiste in un avanzamento del design del notch frontale, reso ora interattivo. La nuova funzione, rivelano fonti affidabili, dovrebbe essere destinata a restare e divenire lo standard per la 15esima generazione.

Il 2017, con il lancio di iPhone X, è l’anno che ha segnato l’abbandono da parte della Mela del Touch ID in favore del riconoscimento facciale. L’obsolescenza di un sistema di riconoscimento di impronte digitali, perlomeno per quanto riguarda l’ecosistema degli smartphone Apple, è stata graduale: il 2017 è stato anche l’anno di iPhone 8, che ancora includeva tale funzione.

Touch ID: il declino e il sospetto di un eventuale ritorno

(Image credit: Future)

iPhone 8 non è stato l’ultimo modello dotato di Touch ID, come dimostrano le varianti SE lanciate dal 2017 in poi; tuttavia, la scelta non è da attribuire ad una volontà di conservare il riconoscimento di impronte.

I modelli SE che offrivano ancora il Touch ID erano basati sul design della serie 8, a cui sono stati semplicemente sostituiti i componenti interni. Ora, dopo gli anni che hanno segnato il trionfo del Face ID e la possibile, per non dire quasi certa, implementazione della Dynamic Island in tutti i modelli della 15esima generazione, sembra che il Touch ID sia destinato a scomparire definitivamente, almeno per il momento.

Il sospetto di un possibile ritorno del riconoscimento di impronte digitali su iPhone 15 nasce dalla rivelazione che Apple stia ancora lavorando sul sistema e dal fatto che il Touch ID sia ancora presente su iPad Air e iPad Mini. Soprattutto per quanto riguarda i tablet, la posizione dello scanner a lato dei dispositivi potrebbe suggerire una scelta di design volta ad includere ambedue i sistemi di sicurezza anche sugli smartphone.

Tuttavia, analisti del calibro di Mark Gurman e Ming-Chi Kou non ritengono che questa via verrà percorsa in tempi brevi. Gurman afferma che i futuri iPhone SE potranno ancora includere il Touch ID, ma precisa che non si hanno notizie a riguardo, mentre Kuo non si aspetta di vedere la funzione nei modelli del 2023 e del 2024.