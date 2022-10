Google Pixel Watch, prezzo e specifiche trapelate su Amazon

Mancano solo tre giorni all’evento ufficiale, in programma per giovedì 6 ottobre, in cui Google annuncerà la nuova linea di smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, insieme al nuovo Pixel Watch, ma l’azienda statunitense non sembra avere pace.

Dopo le recenti rivelazioni sulla nuova generazione di smartphone, erede di Pixel 6 e Pixel 6a, che ne hanno svelato design, prezzo e prestazioni, adesso è arrivato il turno di Pixel Watch. L’utente VgKantis ha trovato il nuovo dispositivo tra la lista di prodotti disponibili su Amazon Germania e pubblicato su Reddit uno screenshot che ne mostra prezzo e specifiche.

A poco è servita la presa di posizione da parte della stessa Google, che ha pubblicato un video in cui mostrava il design di Pixel Watch e alcuni dei quadranti a disposizione, fornendo anche un’idea sulle dimensioni dello smartwatch indossato da modelli sia maschili che femminili.

Google Pixel Watch: cosa sappiamo?

(Image credit: Google)

Dunque, è giunto il momento di addentrarsi nelle specifiche del primo smartwatch targato Google. La prima cosa che ci si chiede, in questi casi, è il costo: Pixel Watch avrà un prezzo di circa 357€, superiore ai 299€ di Galaxy Watch 5, ma nettamente inferiore ai 499€ di Galaxy Watch 5 Pro.

Il paragone con i top di gamma Apple, come ci si potrebbe aspettare, risulta vantaggioso per l’azienda di Mountain View: Watch 8 ha un prezzo di partenza di 509€ mentre, il modello di fascia bassa Watch SE 2 parte da 309€. In caso il prezzo venisse confermato, Pixel Watch costerebbe solo 48 euro in più del modello economico di Apple. Dal paragone è stato volutamente escluso Watch Ultra, dato che i suoi 1.009€ lo pongono in un’altra categoria.

Google lancerà il nuovo Pixel Watch con una promozione e gli acquirenti potranno disporre di un abbonamento gratuito di 6 mesi a FitBit, anche se sarebbe meglio definirlo incluso, piuttosto che gratuito.

Dal punto di vista del design, Pixel Watch offre diverse possibilità di personalizzazione, in particolare per quanto riguarda il layout del quadrante e la grafica, concretizzate nella disponibilità di diversi stili: digitale, tradizionale e contemporaneo, per quanto ne sappiamo al momento.

La connettività 4G/LTE consentirà di accedere a servizi come l’assistente Google, la riproduzione musicale, le mail, la messaggistica e la possibilità di effettuare chiamate senza dover ricorrere allo smartphone. Tra le molte funzioni disponibili non mancano quelle legate alla salute e al fitness: monitoraggio del sonno, del battito cardiaco e ECG (elettrocardiogramma); quest’ultimo appannaggio dei dispositivi di fascia alta.

Pixel Watch si configura quindi come un dispositivo che punta sull’esercizio fisico, come confermano la presenza di un vetro rinforzato in Gorilla Glass e la resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Infine, Google non ha trascurato l’integrazione con i sistemi di domotica. Pixel Watch, tramite Wear OS, permettere di gestire i dispositivi smart domestici direttamente dallo smartwatch.