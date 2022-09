Pixel Watch: c’è un video, ed è ufficiale

Riguardo Pixel Watch, smartwatch di casa Google che verrà lanciato il 6 ottobre, o almeno così ci si aspetta, non è rimasto molto da dire. I leak, usciti nelle scorse settimane, hanno fornito una visione del prodotto coerente con quanto Google proporrà, spingendosi a rivelare anche un possibile prezzo di $350. Al momento, se si vuole conoscere l’eventuale cifra in euro, si può procedere solamente tramite conversione diretta.

Ma Google fa un passo in più e prende in mano la situazione. Sul canale YouTube Made by Google, in data 22 settembre, è stato pubblicato un video introduttivo del nuovo Pixel Watch che mostra immagini del prodotto indossato, fornendo una prospettiva più concreta circa le sue dimensioni.

Google Pixel Watch: elementi grafici

The Design of Google Pixel Watch, questo il nome del video, non si limita a mostrare lo smartwatch indossato, ma rivela anche alcune caratteristiche grafiche. Tra le prime si trova il modo in cui le lancette girano sul quadrante e, successivamente, una sequenza in cui le due estremità del cinturino si incastrano nella cassa centrale.

Si prosegue con un’alternanza di diverse interfacce sul display principale e relativi widget, come le condizioni atmosferiche. Il video termina con una visione da dietro che mostra l’allaccio del cinturino e una persona con indosso il nuovo Pixel Watch, riprendendo così i primi secondi della clip.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, occorre fare ancora affidamento sulle recenti rivelazioni: Wear OS come sistema operativo, compatibilità esclusiva con dispositivi Android, funzioni per il fitness e la classica personalizzazione del cinturino.