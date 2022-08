Gamescom 2022, tutte le novità Asus ROG

Cosa succede? In occasione del Gamescom 2022, Asus ha presentato diversi nuovi prodotti della gamma ROG. Perché è importante? Tra quanto presentato sono incluse le nuove schede madri AM5 e diversi dispositivi ad alte prestazioni pensati per l'ambito videoludico.

In occasione dell'evento del Gamescom 2022, tuttora in corso, Asus ha presentato i nuovi prodotti della gamma RoG pensati per i gamer. Tra le novità sono presenti i nuovi modelli di schede madri AM5, che ospiteranno gli imminenti Ryzen 7000, nuovi monitor da gaming 4K e altri dispositivi per il gioco come mouse, cuffie e alimentatori.

Debuttano le schede madri Asus X670E

La parte più succosa delle novità presentate al Gamescom 2022 riguarda sicuramente le schede madri. Asus ha infatti ufficialmente presentato i primi 6 modelli equipaggiati con il controller X670E, vale a dire ROG Crosshair X670E Gene MicroATX, ROG Strix X670E-I Gaming WiFi Mini-ITX, oltre a tre varianti della serie Prime che includono Prime X670E-Pro WiFi, X670-P WiFi e Prime X670-P, per finire con la ProArt X670E- Creator WiFi dedicata ai creatori di contenuti.

Tutti i modelli supportano i più recenti standard di connessione, come il PCI-E 5.0 per GPU e SSD Nvme, oltre alle porte USB 3.2 e USB4 e le memorie RAM DDR5. Trattandosi della nuova piattaforma AM5, le nuove schede madri sono pronte ad accogliere gli imminenti Ryzen 7000, che saranno presentati poco dopo la chiusura dell'evento, tramite il socket LGA.

ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ, ROG Swift PG27UQR e Strix XG32UQ/XG32AQ: cinque nuovi monitor da gaming

Le altre novità targate ASUS includono anche tre nuovi modelli di monitor da gaming dotati di tecnologia Fast IPS e tempo di risposta di 1ms. Il primo di questi, ovvero ROG Swift PG27UQR, è grande 27 pollici e ha una risoluzione 4K. La connettività include due DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, oltre a un hub USB e un jack per auricolari. È inoltre presente la compatibilità Nvidia G-SYNC.

Strix XG32UQ 4K e XG32AQ QHD sono invece due modelli da 32 pollici con frequenza di aggiornamento variabile, fino a 175Hz per il primo e fino a 160Hz per il secondo. XG32UQ offre immagini native 4K a 120Hz tramite la connessione HDMI 2.1, se collegato a Xbox Series X o PS5.

I due ROG Swift OLED sono due schermi di grandi dimensioni pensati per il gaming desktop immersivo che, come suggerisce il nome, fanno uso di pannelli OLED con un tempo di risposta ultra rapido di 0,1ms. OLED PG42UQ ha una dimensione di 42 pollici, mentre OLED PG48UQ è grande 48 pollici. Entrambi includono un dissipatore, che assicura una riduzione delle temperature dell'8% rispetto gli altri modelli, allo scopo di prolungarne la longevità.

ROG Gladius III Wireless AimPoint: un mouse da 36.000 DPI

ROG Gladius III Wireless AimPoint è chiaramente pensato per il gaming competitivo, grazie alla sua risoluzione eccezionalmente elevata, di 36.000 DPI e un polling rate da 1000Hz. È possibile collegarlo al PC da gaming o al portatile tramite Bluetooth o cavo. In modalità wireless, offre un'autonomia da 119 ore. È inoltre dotato di microswitch ROG sostituibili con altri compatibili ed è dotato di tasti con superficie antiscivolo.

Ha un peso di soli 75g e una velocità di accelerazione di 50g.

Auricolari wireless ROG Cetra True Wireless Pro e True Wireless Moonlight White Edition

Si tratta di due nuovi auricolari True Wireless Wi-Fi a bassa latenza, dotati di diverse tecnologie Qualcomm per l'equalizzazione e la pulizia dell'audio. ROG Cetra True Wireless Pro sono le prime al mondo a offrire il Bluetooth dual mode insieme a una connettività USB-C. Includono un microfono per la cancellazione del rumore IA, attraverso la tecnologia ANC, e sono in grado di riprodurre audio a 24 bit e 96 Khz, oltre all'impermeabilità IPX4 contro gli schizzi d'acqua.

Il modello Moonlight White Edition è dotato delle stesse tecnologie per la soppressione dei rumori, ma offre anche un software per l'equalizzazione che ottimizza ulteriormente l'audio durante le sessioni di gioco, nonché dei controlli a sfioramento. La connettività è soltanto wireless, mentre l'autonomia è di 27 ore con una ricarica.

ROG Loki SFX-L 850W Platinum: un alimentatore pronto per la nuova generazione di GPU

ROG Loki SFX-L 850W Platinum è un alimentatore con form factor SFX-L, pensato per alimentare le più potenti GPU di prossima generazione, come le RTX 4000, in piccoli sistemi come i PC Mini-ITX. Include il nuovo cavo da 16 pin pronto per il PCI-E 5.0, con cui può fornire fino a 600W di potenza.

All'interno è presente una ventola di raffreddamento da 120mm e possiede la certificazione 80 PLUS Platinum. È anche compatibile con AuraSync, per la personalizzazione e la sincronizzazione degli effetti di luce LED, con altri prodotti ASUS ROG.

ROG Rapture GT-AXE16000: il primo router da gaming con Wi-Fi 6E

Per finire, Asus ha tolto il velo al nuovo ROG Rapture GT-AXE16000, un router da gioco ad alte prestazioni che offre connettività Wi-Fi 6E e diverse tecnologie in grado di ottimizzare la copertura, come ASUS RF e RangeBoost Plus. È dotato di due porte LAN 10 Gbps, quattro LAN 1 Gbps e una WAN da 2,5 Gbps con supporto al link aggregation e bilanciamento del carico.