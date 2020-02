In termini semplici, una VPN (Virtual Private Network) offre un modo sicuro per connettersi a Internet, crittografando i dati inviati tramite la connessione per proteggerli, offrendo al contempo una migliore privacy online.

La tecnologia VPN esiste da anni, ma c'è stato un picco di interesse negli ultimi mesi. Questo è stato alimentato da vari fattori, come le crescenti preoccupazioni per i governi che monitorano le attività online, gli ISP che potenzialmente rivendono i dati degli utenti e, naturalmente, gli hacker che cercano di intercettare i dati per fare azioni illecite.

Non sorprende che molte persone si stiano rivolgendo a una VPN per difendersi da questi pericoli. La comprensione di come funziona una VPN aiuterà gli utenti a decidere se e quando utilizzare questa tecnologia, i tipi di minacce da cui possono proteggerli e le eventuali limitazioni.

(Image credit: Shutterstock)

VPN aziendale

Esistono due tipi di VPN: aziendale e consumer. La VPN aziendale, nota anche come VPN di accesso remoto, è un metodo per consentire a un dipendente fuori dal campus di connettersi alla rete aziendale privata mentre è fuori sede. La sicurezza viene mantenuta tramite una password e, in alcuni casi, tramite un token di sicurezza o un'app per smartphone che genera password singole.

Gli elementi essenziali di una VPN aziendale sono due. Il primo è il server di accesso remoto (RAS), chiamato anche server di accesso alla rete (NAS, ma questo termine può causare confusione poiché NAS è anche un acronimo per l'archiviazione collegata alla rete), che è il server con cui un utente si connette tramite Internet per accedere alla rete aziendale. Il secondo componente è il software client VPN, che stabilisce la connessione al RAS e garantisce la privacy attraverso il processo di crittografia.

Questa tecnologia è utile per i lavoratori fuori sede o per i lavoratori in viaggio, che hanno bisogno ancora dell'accesso alla rete interna privata dell'azienda. Dopo l'autenticazione del lavoratore remoto, vengono collegati alla rete aziendale tramite un tunnel crittografato; in altre parole, viene stabilita una connessione privata su internet pubblico. La VPN aziendale ha consentito ai lavoratori remoti di collaborare con i loro colleghi utilizzando servizi come la condivisione desktop.

Per le aziende più grandi con più sedi di campus e, a sua volta, con più LAN, è necessaria una soluzione ancora più solida. Entra in gioco quindi una VPN site-to-site, che permette di condividere le risorse aziendali con i dipendenti che hanno più di una sede, stabilendo una connessione sicura tra campus separati geograficamente.