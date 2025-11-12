Verifica dell'età e VPN, ecco come come funziona

L'Italia si prepara ad impementare la verifica dell'età obbligatoria a partire dal 12 di novembre

Decine di siti per adulti devono verificare che gli utenti siano maggiorenni

Per legge, a questi siti è vietato pubblicizzare le VPN come strumento per evadere i controlli

È ufficiale, a partire da oggi (12 novembre), tutti gli utenti italiani che vorranno accedere a siti per adulti dovranno dimostrare di avere almeno 18 anni.

Dopo la Francia, il Regno Unito e molti stati statunitensi, anche in Italia arriva la legge sull'age verification, che rende obbligatoria la verifica dell'età per visualizzare contenuti ritenuti dannosi per i minori.

Non basterà più dunque autodichiararsi maggiorenni come previsto finora, ma i dettagli dipenderanno dalle piattaforme. No Spid o Carta d’identità elettronica (CIE) saranno ammessi, ma l'AGCOM assicura che il processo di verifica dell'età si dovrà basare su un sistema di "doppio anonimato" per proteggere la privacy degli utenti.

Eppure, questi controlli suscitano preoccupazioni per la privacy e sicurezza dei dati degli utenti, spesso provocando un boom nella domanda per le VPN.

Le VPN sono infatti diventate il metodo più diffuso per aggirare le nuove regole sull'age verification in altri paesi, alimentando il dibattito sulla necessità di bloccare del tutto il loro utilizzo.

Nel Regno Unito, per esempio, l'ente regolatore per le comunicazioni, l'Ofcom, ha confermato a TechRadar di aver iniziato a monitorare come i cittadini usano le VPN per evadere i controlli. Mentre negli Stati Uniti, due stati – Wisconsin e Michigan – stanno vagliando la possibilità di introdurre nella legge l'obbligo di bloccare il traffico proveniente dalle VPN.

Al momento, non ci sono restrizioni per usare una VPN per aggirare i controlli dell'età in Italia, e sembrerebbe che i cittadini siano già alla ricerca di queste applicazioni.

L'unico obbligo è per le piattaforme: ai siti che dovranno verificare l'età è vietato pubblicizzare le VPN come strumento per evadere i controlli.

Come le norme sull'age verification influenzano l'utilizzo delle VPN

Secondo la normativa dell'AGCOM, l'unico obbligo riguardante le VPN si applica ai soggetti che per legge devono "realizzare il sistema di controllo dell’età per l’accesso ai contenuti."

Decine di siti − una lista che l'AGCOM continuerà ad aggiornare con nuove piattaforme − che non devono "promuovere o fare comunque riferimento a qualsiasi meccanismo di elusione dei sistemi di age assurance."

Tutto ciò significa che agli italiani non sarà impedito di accedere a siti web per adulti utilizzando una VPN, almeno per ora.

