Verifica dell'età obbligatoria in Italia, e come usare una VPN

Dopo Regno Unito, Francia e diversi Stati USA, anche l'Italia ha ora imposto il suo sistema obbligatorio di verifica dell'età.

A partire da oggi, 12 novembre 2025, gli italiani devono dimostrare di avere almeno 18 anni per accedere ai siti web che mostrano contenuti per soli adulti.

Nonostante l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) del Paese assicuri che il sistema italiano sia stato costruito su un modello di "doppio anonimato" per proteggere la privacy delle persone, l'interesse per le app VPN ha visto un forte aumento dall'annuncio del 31 ottobre.

Come abbiamo visto nel Regno Unito, un tale incremento della domanda potrebbe spingere gli utenti verso soluzioni gratuite poco sicure. Queste applicazioni, tuttavia, invece di essere una soluzione rapida e facile, potrebbero mettere ulteriormente a rischio i dati delle persone.

Molteplici rapporti hanno infatti dimostrato più volte come, a parte alcune delle migliori VPN gratuite, molte applicazioni gratuite che si trovano negli app store ufficiali siano inaffidabili a causa di vulnerabilità di sicurezza, registrazione dei dati, malware e proprietà occulte.

Verifica dell'età e VPN: tutto ciò che devi sapere

Una rete privata virtuale (VPN) è un software di sicurezza che cripta le connessioni Internet degli utenti, camuffando al contempo il loro vero indirizzo IP reindirizzando il traffico attraverso uno dei suoi server internazionali.

Quest'ultima capacità è esattamente il motivo per cui le VPN sono diventate anche lo strumento perfetto per aggirare la nuova verifica obbligatoria dell'età in tutto il mondo. Una reputazione che ha attirato una crescente attenzione da parte dei legislatori.

Wisconsin e Michigan si sono spinti fino a considerare un obbligo di bloccare il traffico VPN all'interno della legge. Se approvata, quest'ultima proposta non solo costringerebbe i fornitori di servizi Internet a monitorare e bloccare le connessioni VPN, ma vieterebbe anche la promozione o la vendita di strumenti di elusione per accedere a materiale proibito. Un disegno di legge che Proton, la società dietro il popolare prodotto Proton VPN, ha definito "un pericolo per il discorso politico".

Allo stesso tempo, i politici del Regno Unito hanno ritenuto questa tecnologia una "lacuna che deve essere colmata", nonostante abbiano ripetutamente affermato che un divieto delle VPN non è sul tavolo.

Secondo le disposizioni di AGCOM, l'unico obbligo riguardante le VPN si applica a tutte le entità legalmente tenute ad attuare il sistema di verifica dell'età, ovvero i siti per adulti elencati. Questi fornitori "non devono promuovere o fare comunque riferimento a qualsiasi meccanismo di elusione dei sistemi di garanzia dell'età".

È difficile sapere se le persone che utilizzano una VPN per la verifica dell'età siano utenti attenti alla privacy e non disposti a condividere i loro dettagli più sensibili con terze parti, o minorenni che cercano di eludere i controlli sull'età − molto probabilmente, un mix di entrambi.