"Viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti": a colloquio con i massimi esperti di IA di AWS

L'intelligenza artificiale e gli agenti sono stati i temi centrali di AWS re:Invent 2025, con il colosso del cloud che ha svelato una serie di nuovi servizi e piattaforme per potenziarne le capacità e incoraggiarne una diffusione più capillare.

Tuttavia, con così tanto clamore e speculazione attorno a questa tecnologia, quanto possono essere realistici obiettivi così ambiziosi? Per scoprirlo, ho parlato con alcune delle menti più brillanti di Amazon e AWS.

Potenziare con l'IA

"Vogliamo permettere a ogni sviluppatore di applicazioni di diventare uno sviluppatore 'agentico', capace di creare agenti affidabili, sicuri e pronti all'uso, rendendo il processo di costruzione estremamente semplice", ha dichiarato Swami Sivasubramanian, Vice President Agentic AI di AWS, aprendo il nostro briefing con una netta presa di posizione.

"Gli sviluppatori non sono più vincolati dai linguaggi di programmazione e dalla sintassi; di conseguenza, i tempi di sviluppo stanno passando da anni a mesi, e da mesi a settimane".

Sivasubramanian sottolinea come "ogni disciplina lavorativa stia venendo radicalmente potenziata dagli agenti IA" — inclusi i nuovi "frontier agents" dell'azienda, progettati per gestire task monotoni o che richiedono molto tempo, così da permettere ai dipendenti umani di concentrarsi sulle attività più stimolanti, come la scrittura del codice. Tra questi spicca Kiro, un IDE agentico per il vibe coding che, secondo Sivasubramanian, ha già riscosso una "reazione straordinaria", con centinaia di migliaia di utenti iscritti ancora prima dell'attuale apertura della disponibilità generale.

(Image credit: Future / Mike Moore)

"La splendida notizia è che questo è solo l'inizio", afferma, "per molti versi, il mondo dello sviluppo software cambierà radicalmente", sottolineando come il ruolo dello sviluppatore full stack si evolverà: non sarà più semplicemente qualcuno che ricopre più incarichi, ma una figura capace di collaborare con partner agentici per creare il futuro – quelli che l'azienda definisce "renaissance developers".

Guardare al proprio interno è un altro fattore motivazionale e fonte di ispirazione fondamentale, aggiunge; la scala di Amazon, che spazia dall'e-commerce al cloud computing fino ai razzi, fa sì che i flussi di lavoro interni rappresentino un ottimo caso d'uso iniziale.

"Le esigenze sono diverse, ma i problemi di fondo sono gli stessi", dichiara, "credo davvero che tutto questo cambierà ogni cosa in modo fondamentale". E conclude: "AgentCore diventerà l'elemento costruttivo di base per chiunque: ciò che AWS ha rappresentato per l'industria IT, AgentCore lo rappresenterà per ogni singolo agente esistente".

Il successo di Kiro, rilasciato nel luglio 2025, è una piacevole sorpresa per Sivasubramanian, il quale osserva come sia le startup che le grandi aziende si stiano impegnando concretamente nella trasformazione guidata dall'IA, un segnale positivo anche per il futuro sviluppo dei prodotti AWS.

Queste nuove release non sono pensate solo per i lavoratori di oggi, osserva, ma anche per la prossima generazione, che probabilmente approccerà il lavoro secondo una filosofia AI-native e AI-first.

"In AWS immaginiamo un mondo in cui esista l'infrastruttura per miliardi di agenti", afferma, "e per quanto mi riguarda, questa è persino una sottovalutazione: vogliamo che ogni dipendente disponga di un compagno di squadra agentico che ne amplifichi le capacità e risolva la monotonia e la fatica di determinati task".

L'intelligenza artificiale basata sulla fiducia

La questione cruciale per molti utenti, dunque, è come garantire una presenza umana ed evitare che la responsabilità venga affidata esclusivamente agli strumenti di intelligenza artificiale.

"Gli agenti non manterranno la loro promessa fondamentale se non saranno affidabili", afferma Sivasubramanian, sottolineando come la soluzione risieda nel garantire l'ancoraggio (grounding) a fonti solide e verificabili, anziché limitarsi a prendere decisioni automatizzate senza un'adeguata valutazione. Tra le soluzioni cita lo strumento di intercettazione AgentCore di AWS, in grado di allertare un utente umano affinché controlli e verifichi se necessario.

Tuttavia, osserva, la personalizzazione deve rimanere un obiettivo centrale, poiché gli utenti avranno sempre esigenze diverse e opereranno con differenti livelli di competenza. Una tecnologia come il nuovo AWS Nova Forge, che permette alle organizzazioni di godere di livelli di personalizzazione precedentemente impensabili, può rappresentare una svolta epocale senza dover necessariamente spendere cifre esorbitanti.

Sempre in occasione di AWS re:Invent 2025, ho parlato con Rohit Prasad, SVP e Head Scientist per l'Artificial General Intelligence di Amazon, il quale ha delineato la "sfida persistente del settore" riguardante i modelli di base (foundation models) e la "cruda realtà" delle applicazioni su larga scala che cercano di eseguirli.

"Questo sta spingendo tutti a desiderare un modello che sia esperto nel proprio settore, nel proprio business e nelle proprie fonti di conoscenza", spiega Prasad. "L'intelligenza non è monolitica... l'utilità estrema risiede nei domini specializzati. Ogni organizzazione sta cercando di differenziare la propria attività ed è qui che AWS si è dimostrata eccellente nel rendere la tecnologia estremamente accessibile".

Sivasubramanian concorda, osservando come "questo concetto di addestramento aperto e accessibile sia fondamentale: se si guarda alla storia della tecnologia, tutte le innovazioni essenziali inizialmente erano riservate agli esperti, prima di diventare sempre più semplici ed espandersi fino a quando chiunque ha potuto utilizzarle".

(Image credit: AI)

Guardando al futuro, è chiaro che AWS consideri gli agenti come il prossimo grande passo avanti nel mondo del lavoro, tanto che il CEO Matt Garman ha dichiarato che questa tecnologia sarà "più importante di internet o del cloud".

Ho chiesto a Sivasubramanian cosa ne pensasse e se questa fosse una prospettiva realistica.

"Gli agenti trasformeranno radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo, ne sono fermamente convinto", risponde sorridendo, "ma questo significa che, per realizzare quel futuro, è necessario costruire anche tutta l'infrastruttura fondamentale corretta e i 'frontier agents' — ed è esattamente ciò che stiamo facendo in AWS".

"Molti compiti verranno automatizzati, ma i lavori di fondo, ciò che facciamo e gli obiettivi che cerchiamo di raggiungere, non svaniranno", afferma, "saremo in grado di svolgerli in modo più rapido e migliore, e passeremo a risolvere altre sfide".

"L'era degli agenti richiederà tempo", aggiunge Prasad, "credo davvero che vivremo in una 'Internet degli Agenti', che svolgeranno compiti per nostro conto, comunicheranno per nostro conto... ma affinché gli agenti lavorino davvero per noi, dobbiamo poterne avere fiducia, e la fiducia deriva dall'affidabilità".

"Se guardiamo indietro alla storia dei grandi cambiamenti, come la Rivoluzione Industriale o l'inizio di Internet e del Cloud... alcune cose sono cambiate, ma ciò che le persone dovevano fare non è cambiato", conclude Sivasubramanian.

"Vedrete una produttività senza precedenti in tutto ciò che farete; non saremo più limitati dalla nostra capacità di costruire cose complesse, saremo limitati solo dalla nostra creatività — ed è questo che rende tutto ciò davvero entusiasmante".