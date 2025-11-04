L'Italia si unisce a Regno Unito e Francia: controllo obbligatorio dell'età sui siti per adulti

•

L'Italia annuncia un sistema di verifica dell'età per i siti per adulti

La misura entra in vigore il 12 novembre

Le ricerche su Google per VPN sono in aumento

L'Italia si è unita al Regno Unito, alla Francia e a diversi stati degli USA nell'introduzione di controlli dell'età per i contenuti per adulti online. Venerdì, l'autorità delle comunicazioni del paese, AGCOM, ha annunciato che le regole entreranno in vigore il 12 novembre.

Il sistema è pensato per proteggere la privacy delle persone e migliorare la sicurezza dei dati ma, come in altri paesi che hanno introdotto misure simili, l'interesse per i metodi di aggirare le restrizioni, come le app VPN, sembra essere in aumento.

Come funziona il sistema di verifica dell'età italiano

Secondo la Piattaforma Europea delle Autorità di Regolamentazione (EPRA), il sistema italiano "garantisce un elevato livello di sicurezza e protegge i dati personali" grazie a una caratteristica di 'doppio-anonimato'.

Questa caratteristica significa che il processo di verifica è diviso in due metà: una terza parte certificata verifica l'identità di una persona e genera un token sicuro che viene poi presentato al sito per adulti. Importante notare che la terza parte non sa quale contenuto è in corso di accesso e il sito non scopre nulla dell'individuo.

Se riuscisse, il sistema sarebbe un chiaro miglioramento rispetto ad altri introdotti di recente. Tuttavia, consolidare le informazioni delle persone in un unico sistema di terze parti — anche se separato dal sito di destinazione — crea comunque un bersaglio di alto valore.

Inoltre, poiché il processo deve essere ripetuto ogni volta che qualcuno vuole accedere al sito, il potenziale di insicurezza dei dati aumenta.

Quali siti sono interessati?

Quando il sistema entrerà in vigore, interesserà circa 50 siti web che AGCOM ha già elencato. Tuttavia, è probabile che questo numero aumenti e presto potrebbe estendersi oltre i siti per adulti — come indica l'EPRA, l'ambito della verifica dell'età "può essere ampliato in futuro per includere altri servizi inappropriati per i minori".

Come nel caso del Regno Unito, l'ampliamento del mandato delle misure di verifica dell'età può attirare forti critiche e sembra che alcune persone potrebbero già essere alla ricerca di modi per aggirare le restrizioni.

Cosa ne pensano le persone?

Nonostante le assicurazioni sulla privacy e la sicurezza, sembra che alcune persone in Italia stiano già pianificando modi per aggirare i controlli.

Secondo le Tendenze di ricerca di Google, l'interesse nei confronti delle VPN è aumentato significativamente nell'ultima settimana e le ricerche per 'novembre 12' — la data in cui le nuove restrizioni entreranno in vigore — hanno visto un aumento del 140%.

La preoccupazione, come spesso accade con i sistemi di verifica dell'età, è che le persone si rivolgano ad app VPN non sicure e ad altre piattaforme loschi nella speranza di mantenere i loro dati al sicuro, mentre in realtà li mettono a rischio.

Quindi, se sei veramente preoccupato per i tuoi dati, è sempre utile fare un po' di ricerca e utilizzare un marchio ben noto come NordVPN o Proton VPN.