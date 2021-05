App DAZN per Android e iPhone: come guardare DAZN su smartphone e tablet

Come funziona DAZN? Il servizio di streaming DAZN permette di guardare lo sport in streaming live e on demand: troverete per esempio le partite della Serie A in streaming , il grande calcio internazionale, il canale NFL per i fan del football americano, il MotoGP, i canali Eurosport con tennis, ciclismo, basket, sport invernali e molto altro.

La buona notizia è che potete guardare in streaming tutti gli eventi sportivi anche fuori casa, grazie all’app DAZN per Android e iPhone.

In questa piccola guida vi spiegheremo cos’è l’app DAZN, come funziona e come guardare in live streaming lo sport sui vostri dispositivi mobile.

Ecco come guardare la Formula 1 in streaming

E come vedere la serie A in streaming

Cos’è DAZN?

Il servizio è uscito per la prima volta nel 2016, e ora è disponibile in più di 200 Paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia.

Spesso viene soprannominato il “Netflix dello sport”, in quanto questa piattaforma streaming trasmette esclusivamente eventi sportivi.

In Italia un account DAZN vi dà accesso al meglio del calcio italiano e internazionale, allo sport dei canali Eurosport, al MotoGP, al football americano, al rugby, alla boxe e molto altro.

L’abbonamento a DAZN prevede una tariffa fissa dal prezzo economico di 9,99€ al mese, molto più vantaggiosa rispetto ai pacchetti TV generalmente proposti dalle emittenti televisive a pagamento più famose.

Come guardare DAZN su smartphone e tablet?

Il servizio è principalmente pensato per gli Smart TV , ma la buona notizia è che è disponibile un’app ricca di funzioni sia per Apple che per i dispositivi Android. Questo significa che potrete guardare i contenuti DAZN ovunque vi troviate su smartphone e tablet .

L’app di DAZN inoltre è compatibile con Chromecast, in modo che possiate trasmettere i programmi scelti dall’app sul vostro televisore.

(Image credit: DAZN)

Come scaricare l’app DAZN su Android e iPhone

Una volta sottoscritto l’abbonamento, installare l’app DAZN sui dispositivi Android e iOS è molto semplice. Se vi state chiedendo come vedere le partite di DAZN gratis, vi ricordiamo che l’offerta promozionale del primo mese gratuito su DAZN al momento in Italia non è disponibile, e l’abbonamento è attivabile esclusivamente al prezzo di 9,99€ al mese con la possibilità di disdire in qualunque momento.

Sia sui dispositivi Apple che Android sarà sufficiente visitare i rispettivi app store (App Store per iOS e Play Store per Android), cercare l’app DAZN, e installarla. Una volta scaricata, aprite l’app per fare il login con il vostro account. Se non avete ancora un account, cliccate sul pulsante “Attiva ora” per abbonarvi.

Come scaricare DAZN su PC?

Oltre agli iPhone , ai tablet Android e agli smartphone Android , l’app DAZN è supportata da altri dispositivi, tra cui portatili , PC e Mac tramite browser.

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari sono tutti browser supportati, il che significa che potete guardare i contenuti DAZN in streaming dal vostro PC o notebook.

C’è un’app DAZN dedicata anche per Roku, Apple TV, Android TV , i dispositivi Amazon Fire e TV Samsung e LG.