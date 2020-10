Formula 1 2020, dove vedere il GP del Belgio e le prossime gare in streaming

L'edizione 2020 della Formula 1 è stata caratterizzata da ritardi e rinvii. Una delle più importanti competizioni automobilistiche al mondo ha dovuto rivedere il proprio calendario e ritardare l'inizio della competizione a causa della pandemia da Coronavirus che affligge il nostro pianeta.

Il pilota britannico Lewis Hamilton e il suo team Mercedes hanno dimostrato di vincere abbastanza facilmente negli anni precedenti. La fame di vittoria è tutt'altro che finita per il pilota britannico, e dopo i primi gran premi è primo nella classifica piloti.

Lo stesso può dirsi nella classifica costruttori, con Red Bull, Mc Laren, Racing Point e Ferrari che tentano di fermare il dominio Mercedes che ormai dura da 6 anni.

Se non volete perdervi nemmeno una gara in questo mondiale di Formula 1, continuate a leggere il nostro articolo, abbiamo raccolto tutto ciò che serve per guardare tutte le gare in streaming.

Il calendario dei GP confermati (data e ora italiane)

La pandemia da Coronavirus ha fatto ritardare l'avvio del mondiale di Formula 1. Questo ha comportato la soppressione di alcuni circuiti e il cambiamento di data di altri. Alcune gare successive al GP di Monza non sono state ancora confermate e verranno aggiunte non appena si avranno conferme ufficiali.

28-30 agosto: Belgio, Spa-Francorchamps

Inizio gara: 30 agosto, 15:10

4-6 settembre: Italia, Autodromo Nazionale Monza

Inizio gara: 6 settembre, 15:10

13 settembre: Italia, Mugello Circuit (1000° GP Ferrari)

Inizio gara: 13 settembre, 15:10

27 settembre: Russia, Autodromo di Sochi

Inizio gara: 27 settembre, 15:10

Dove vedere la Formula 1 in Italia (servizi a pagamento)

Il prossimo GP: Belgio (28/8 - 30/8) Prove libere 1: Sky (28 agosto, 11:00) Prove libere 2: Sky (28 agosto, 15:00) Prove libere 3: Sky (29 agosto, 12:00) Qualifiche: Sky (29 agosto, 15:00) Gara in diretta: Sky (30 agosto, 15:10)

In Italia i diritti televisivi della Formula 1 sono detenuti da Sky Sport F1, che trasmette in diretta esclusiva la conferenza stampa piloti, prove libere, qualifiche e gare di tutti i Gran Premi stagionali del Campionato Mondiale di Formula 1 e delle altre categorie, come Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.

Per seguire le gare in diretta streaming, Sky mette a disposizione per i propri abbonati l’app Sky Go, che permette di guardare numerosi programmi, incluso quello dedicato alla F1. L’app è disponibile per PC, smartphone e tablet.

In alternativa, per vedere la Formula 1 senza Sky è possibile abbonarsi a NowTV. Si tratta di un servizio in streaming che trasmette anche la Serie A, altre competizioni sportive nonché molti film e serie TV in streaming.

Dove vedere la Formula 1 in Italia (gratuitamente)

Il GP del Belgio in differita TV8 - 16 agosto ore 18:10

Se non volete pagare per godervi la Formula 1 e non temete il pericolo spoiler sui risultati della gara, TV8 è un'ottima opzione.

Il canale televisivo è disponibile in chiaro sul digitale terrestre e in streaming dal suo sito ufficiale. Trasmetterà buona parte dei Gran Premi in differita, fatta eccezione per quattro di questi, che saranno trasmessi in diretta.

Inoltre, a seguito di un'accordo tra Sky e Rai, il GP di Monza sarà visibile sui canali della nostra TV pubblica, dalle prove libere fino alla gara ufficiale.

Dove vedere la Formula 1 ovunque vi troviate

La localizzazione geografica porta spesso disagi, soprattutto quando vi trovate in un Paese in cui non avete accesso al servizio streaming a cui siete abbonati. Avreste quindi pagato dei servizi e non potrete sfruttarli al pieno delle proprie potenzialità.

Molti servizi streaming hanno infatti cataloghi differenti in base al luogo in cui vi trovate, indipendentemente da dove abbiate registrato un abbonamento, e alcuni di questi potrebbero essere inaccessibili in determinati Paesi.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

Questo software sostanzialmente modifica il vostro indirizzo IP permettendovi di accedere ai contenuti di altri Paesi. Che vi troviate all'estero e volete godervi SkyGO italiano o che vi troviate in Italia ma avete sottoscritto un abbonamento per guardare la Formula 1 all'estero, con una VPN potrete far sparire ogni problema di localizzazione geografica.

ExpressVPN è una delle migliori VPN disponibili. È sicura, semplice e affidabile ed è compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Noi di TechRadar abbiamo testato ExpressVPN per assicurarci che questa funzioni correttamente. La VPN si è mostrata particolarmente reattiva, riuscendo in pochi secondi a connettersi al server che avevamo richiesto. La qualità della navigazione e dello streaming erano ottime, mostrando qualche rallentamento solo nei primi minuti di visione (cosa che può accadere anche quando non viene utilizzata una VPN).

Se pensate che ExpressVPN non sia adatta alle vostre esigenze e volete più opzioni, potreste voler dare un’occhiata alle migliori VPN del 2020.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.