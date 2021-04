Serie A, dove vedere Napoli - Lazio e le altre partite su Sky e DAZN

Le partite della Serie A vengono trasmesse sui canali Sky/NowTV (7 partite) e sulla piattaforma web DAZN (3 partite).

Tuttavia, se volete vedere tutta la Serie A in streaming senza registrare due abbonamenti, Tim Vision offre un pacchetto che comprende NowTV e DAZN e vi permette di vedere tutte le partite del campionato di calcio.

Per tenere il passo con il ritmo forsennato che contraddistinguerà l'ultima parte della stagione 2021, in questo articolo trovate il calendario completo e tutto ciò che potrebbe servirvi per guardare comodamente il finale di stagione, con un occhio di riguardo anche per coloro che si trovano all’estero.

Di recente DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione della Serie A per il triennio 2021/2024, quindi dal prossimo anno 7 partite su 10 verranno trasmesse esclusivamente sulla piattaforma web.

Dove guardare la 32° giornata di serie A (20/21/22 aprile) in Italia (Sky/Now TV e DAZN)

SKY e Now TV

Verona - Fiorentina (20 aprile, 20:45)

Milan - Sassuolo (21 aprile, 18:30)

Bologna - Torino (21 aprile, 20:45)

Genoa - Benevento (21 aprile, 20:45)

Spezia - Inter (21 aprile, 20:45)

Udinese - Cagliari (21 aprile, 20:45)

Napoli - Lazio (22 aprile, 20:45)

DAZN

Crotone - Sampdoria (21 aprile, 20:45)

Juventus - Parma (21 aprile: 20:45)

Roma - Atalanta (22 aprile 18:30)

Come guardare la serie A dall'estero

I principali broadcaster esteri della Serie A (Image credit: Serie A) Africa Subsahara: Supersport Americhe Brasile: DAZN Canada: DAZN Sud America: ESPN USA: ESPN Asia Cina: CCTV Corea del Sud: Eclat Giappone: DAZN India: Sony Six e Sony ESPN Europa Austria: DAZN Francia: BeIN Sports Germania: DAZN Grecia: ForthNet Irlanda: Premier Sports Portogallo: Sport TV Regno Unito: Premier Sports Spagna: Movistar Svizzera: Teleclub Oceania Australia: BeIN Sports Nuova Zelanda: Sky Sport

La localizzazione geografica porta spesso disagi. Potreste trovarvi in un paese in cui DAZN non trasmette la Serie A oppure, trovandovi in Italia, non avere accesso al vostro servizio streaming preferito. Avreste quindi pagato dei servizi e non potrete sfruttarli al pieno delle proprie potenzialità.

Molti servizi streaming hanno infatti cataloghi differenti in base al luogo in cui vi trovate, indipendentemente da dove abbiate registrato un abbonamento, e alcuni canali sono del tutto inaccessibili in determinati Paesi.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

Questo software sostanzialmente modifica il vostro indirizzo IP permettendovi di accedere ai contenuti di altri Paesi. Potrete quindi accedere ovunque vi troviate alla vostra piattaforma streaming preferita, come se vi trovaste in Italia. Questo ovviamente vale anche al contrario: se siete ad esempio madrelingua tedesca e al momento vi trovate in Italia, potrete accedere, utilizzando una VPN, alla piattaforma DAZN tedesca.

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia ExpressVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Noi di TechRadar abbiamo testato ExpressVPN per assicurarci che questa funzioni correttamente. La VPN si è mostrata particolarmente reattiva, riuscendo in pochi secondi a connettersi al server che avevamo richiesto. La qualità della navigazione e dello streaming erano ottime, mostrando qualche rallentamento solo nei primi minuti di visione (cosa che può accadere anche quando non viene utilizzata una VPN).

Se pensate che ExpressVPN non sia adatta alle vostre esigenze e volete più opzioni, potreste voler dare un’occhiata alle migliori VPN del 2021.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.