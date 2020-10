Acer presenta i notebook con GPU Intel, i nuovi Chromebook, monitor gaming e uno Smart speaker anti-Alexa

Acer ha svelato le sue nuove gamme di notebook, schermi e molto altro durante il suo evento Next@Acer che si è tenuto in questi giorni. La recente line up notebook prevede una serie di nuovi dispositivi delle gamme Swift, Aspire, Predator, Travelmate e ConceptD.

Sebbene la conferenza stessa non vincerà certamente alcun premio per la presentazione, le transizioni imbarazzanti e la comica recitazione commerciale sono perdonabili se si guarda ai prodotti e alle partnership annunciate durante l’evento.

(Image credit: Acer)

Porsche Design Acer Book RS

Forse in maniera un po' sorprendente, Porsche Design ha collaborato con Acer per creare un notebook minimalista. In un annuncio meno sorprendente (almeno per chi ha familiarità con il costo delle precedenti collaborazioni Porsche Design), questo sottile modello di design potrebbe costare circa $1.400 nella versione base e $ 2.000 per quella meglio equipaggiata. In ogni caso sul nostro mercato potrebbe costare molto di più, per via del cambio e delle tasse di importazione.

Forte dell'ultima CPU Intel Core i7 di 11a generazione e di una GPU Nvidia MX350 opzionale, le prestazioni complessive di questo nuovo modello non saranno nulla di trascendentale, ma saranno l'esclusivo corpo in metallo e fibra di carbonio a far alzare il conto. Il Porsche Design Acer Travelpack aggiunge un tocco di stile e funzionalità in più, grazie a una custodia da trasporto idrorepellente realizzata in pelle da Ecco Palermo e un mouse Bluetooth wireless in fibra di carbonio, perché no?

(Image credit: Acer)

Planet9 presenta SigridWave

Planet9, la piattaforma di gaming social di Acer, ha annunciato qualcosa di tanto incredibile quanto fantastico. SigridWave è lo strumento di traduzione di Acer AI che dovrebbe essere in grado di tradurre le comunicazioni vocali tra lingue differenti, in tempo reale.

Ciò che rende SigridWave unico è che è stato addestrato appositamente per il gaming online ed è in grado di tradurre anche gergo e acronimi associati al gioco come "camper" (fifone) e "ADS" (visuale mirino). SigridWave è stato finora addestrato con oltre 1.000 ore di dialoghi incentrati sul gaming e con 10 milioni di coppie di frasi bilingue, che gli consentono di comunicare i messaggi in maniera efficiente in una lingua comprensibile dall’utente.

SigridWave verrà rilasciato in closed beta alla fine del 2020, periodo durante il quale sarà disponibile per la traduzione bidirezionale tra inglese e mandarino per un’importante serie dititoli FPS, come Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

(Image credit: Acer)

Aggiornata la serie ConceptD

La serie ConceptD di Acer è dedicata ai professionisti della grafica, video e design che richiedono sempre più spesso soluzioni grafiche potenti stabili. All'evento Acer, la società ha aggiunto un modello middle tower alla propria gamma di PC desktop e aggiornato i suoi notebook di punta, ConceptD 7 e 7 Pro. I modelli rinnovati dovrebbero arrivare sul mercato per la fine dell’anno.

ConceptD 7 Pro promette potenza pura, con un design che rivaleggia con la versione da 16” di MacBook Pro in termini di portabilità, essendo una workstation di livello professionale che monta processori fino a 8 core e grafica Nvidia Quadro. Questi saranno gli unici modelli rinnovati ad utilizzare gli i7 di decima generazione, tutti gli altri invece saranno dotati di processori di ultima generazione.

(Image credit: Acer)

Acer Swift 3x

Uno degli annunci più entusiasmanti è stato quello relativo ad Acer Swift 3x con CPU Intel Tiger Lake di undicesima generazione. Il nuovo Swift monterà anche il chip Intel Iris Xe Max, la nuova GPU dedicata di Intel.

Questo modello promette fino 17.5 ore di lavoro con una singola carica e regalerà 4 ore extra con una mini ricarica di 30 minuti. Se la promessa verrà mantenuta entrerà a gamba tesa nella nostra classifica dei migliori portatili e sarà un rivale diretto del presunto Apple Silicon Macbook.

(Image credit: Acer)

Acer Chromebook Spin 513

La stragrande maggioranza dei dispositivi Chrome OS oggi utilizza chipset Intel, ma Acer ha deciso di rompere gli schemi con i nuovi Chromebook Spin 513, che utilizza la piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c. I nuovi modelli abbinano un design ultraportatile da 1,2 Kg con ottime prestazioni, una buona efficienza e la protezione Gorilla Glass sui display IPS full HD da 13,3 pollici. Quest’ultimi avranno un rapporto schermo-corpo del 78%.

Anche in questo caso viene promessa una durata maxi della batteria, con ben 14 ore presunte. Saranno presenti anche 8 GB di RAM LPDDR 4X e 128 GB di spazio di archiviazione a rendere questa ultima versione di Chromebook una macchina da lavoro elegante e perfetta per il pendolarismo.

(Image credit: Acer)

Nuovi monitor gaming

Acer ha annunciato anche diversi nuovi monitor da gioco nelle sue line up Predator e Nitro. Come accade anche per i notebook dell'azienda, la linea Predator offre i modelli di fascia medio alta, mentre la linea Nitro rimane un gradino sotto, anche se non la si può certo definire gamma economica.

Tre nuovi monitor Predator XB3 Series offrono prestazioni di alto livello grazie alla compatibilità con Nvidia G-Sync, VESA DisplayHDR e alte frequenze di refresh.

Predator X34 GS è dotato di un ampio pannello IPS curvo da 34 pollici che estende la vista periferica per un esperienza di gioco altamente coinvolgente. Due modelli sfoggiano anche strisce di illuminazione RGB reattiva sulla parte posteriore, che vanno incorniciare gli schermi con una luce che cambia al ritmo della musica e allo schema dei colori di gioco.

Due nuovi monitor della serie Nitro forniscono tutti gli elementi essenziali necessari per godersi i giochi moderni e introducono la tecnologia certificata “TÜV Rheinland” Eyesafe, che riduce l'affaticamento degli occhi durante l’utilizzo.

(Image credit: Acer)

Halo Smart Speaker

Il nuovo Acer Halo Smart Speaker sarà dotato di Google Assistant e di un'altra funzionalità che quasi nessun altro dispositivo Smart domestico possiede al momento: l’audio DTS. Ciò permette di avere a disposizione un audio ricco e di alta qualità, che viene proiettato a 360 gradi in tutta la stanza.

L'illuminazione di base RGB è personalizzabile tramite l'apposita app di Acer e si può sincronizzare con la musica per aumentare l’atmosfera. L'altoparlante dispone anche di LED aggiuntivi che possono venire utilizzati per diversi scopi.

Nel complesso, la conferenza di quest'anno ci ha presentato diversi nuovi prodotti interessanti, e rinnovate promesse di autonomie e prestazioni migliorate nel settore dei notebook.

La commercializzazione di tutti i prodotti avverrà tra la fine 2020 e l'inizio del 2021, ma potrebbe volerci del tempo prima di riuscire a provare questi prodotti e verificare se quanto promesso sarà stato mantenuto.