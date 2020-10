Acer espande la serie ConceptD con nuovi notebook, PC desktop e monitor

Acer ha presentato un'importante espansione nella sua linea di prodotti ConceptD volta ad aiutare i professionisti del settore creativo a ottenere il massimo supporto anche per chi è in smart working .

Il marchio ConceptD ora include notebook, PC desktop e persino monitor che si affiancano ai modelli di computer portatili esistenti annunciati lo scorso anno.

Acer afferma che la sua linea ConceptD sta cercando di agevolare creativi professionisti come grafici e disegnatori, offrendo varie possibilità di personalizzazione nei vari settori.

Acer ConceptD

Nella nuova gamma sono inclusi i portatili ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel, disponibili in dimensioni da 14 pollici o 15,6 pollici. Possibili anche varie opzioni fra processori Intel Core i5 o i7 serie H di decima generazione, una vasta gamma di schede grafiche, tra cui Nvidia GeForce GTX 1650, 1650Ti o Quadro T1000 e uno storage SSD fino a 1 TB.

Entrambi i dispositivi sono dotati di connettività Thunderbolt 3 e lettori di schede SD full-size, consentendo la massima portabilità (con appena 1,68 kg e 1,95 kg) e offrendo circa 18 ore di autonomia.

L'Ezel ConceptD 3 (nella foto sotto) sfoggia il design a cerniera visto per la prima volta in occasione del lancio di ConceptD, il notebook che ha inaugurato la linea lo scorso anno. Ciò consente al dispositivo di essere posizionato in sei diversi modi, tra cui una modalità stand per disegnare e una modalità di visualizzazione per presentazioni.

L'Ezel ConceptD 3 sarà disponibile in Europa a settembre a partire da € 1699. Mentre ConceptD 3 sarà disponibile negli USA ed Europa a ottobre, a partire da € 1299.

(Image credit: Acer)

È stato anche annunciato ConceptD 100 Desktop, un dispositivo con una forma ridotta rispetto ai classici case, progettato per adattarsi sia agli uffici domestici che agli studi e le aule scolastiche. All'interno troviamo un processore Intel Core di nona generazione e una GPU a scelta fra NVIDIA GeForce e Quadro, oltre che 256 GB di spazio di archiviazione SSD ultraveloce e 32 GB di RAM DDR4.

Acer afferma che ConceptD 100 Desktop è ideale per processi grafici ad alta intensità come la progettazione 2D e la modellazione CAD 3D entry-level. Sarà messo in vendita entro giugno 2020 a partire da € 799.

Infine, Acer ha rivelato anche tre nuovi monitor: il ConceptD CP5, il CP3 e il CM3. Tutti avrebbero una dimensione di 27 pollici, sebbene non vi siano state conferme ufficiali, e dovrebbero supportare una risoluzione WQHD di 3840 x 2160. Al vertice della gamma, il ConceptD CP5 sarà disponibile negli USA e in Europa in agosto, a partire da € 759. Lo stesso mese saranno in vendita il CP3 a partire da € 629, e il CM3 con un costo di € 719 EUR.