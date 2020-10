Intel annuncia Tiger Lake per i portatili di nuova generazione

Intel ha presentato ufficialmente i processori Tiger Lake di undicesima generazione. Questa nuova serie promette di migliorare sensibilmente le prestazioni dei prossimi portatili .

Secondo Intel, si tratta dei migliori processori al mondo per i portatili più compatti, che offriranno un aumento del 20% nelle prestazioni per i flussi di lavoro di Microsoft Office 365, la possibilità di creare contenuti 2,7 volte più rapidamente e il doppio della velocità per gaming e streaming in simultanea rispetto ai prodotti della concorrenza.

A quanto pare, i processori Intel Core di undicesima generazione, con le schede grafiche Intel Iris X saranno compatibili con Windows 10 e i Chromebook . Al momento non sono stati rilasciati annunci circa l’inserimento dei nuovi chip nei MacBook. In ogni caso, ciò non deve sorprendere, dato che Apple ha deciso di produrre i propri componenti per i prossimi portatili.

Intel ha dichiarato che i processori Core di undicesima generazione saranno presenti in oltre 150 portatili di Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer e Samsung. Di questi, 20 dovrebbero arrivare quest’anno.

SuperFin

Secondo l’azienda, la nuova tecnologia di processo nota come SuperFin ha reso le CPU Tiger Lake più efficienti dal punto di vista energetico, con “prestazioni e reattività superiori e frequenze molto più elevate rispetto alle generazioni precedenti”.

Inoltre, Intel ha introdotto la piattaforma Intel Evo, il brand ufficiale per i portatili basati sui processori Intel Core di undicesima generazione con scheda grafica Intel Iris Xe e che soddisfano al contempo i requisiti della seconda edizione di Project Athena .

In parole povere, acquistare un portatile Intel Evo dovrebbe garantire prestazioni di prima categoria.

Ecco le specifiche minime di Intel Evo:

Reattività costante in modalità batteria (nessuna perdita di prestazioni quando il portatile non è collegato alla rete elettrica)

Riattivazione del sistema dalla sospensione in meno di 1 secondo

Almeno 9 ore di durata effettiva della batteria nei sistemi con display FHD

I portatili a marchio Intel Evo offriranno anche connettività Thunderbolt 4 e wireless Intel Wi-Fi 6 (Gig+). Considerato che oggi in tantissimi lavorano da casa e vista la sempre maggiore importanza delle videoconferenze, il supporto Wi-Fi 6 sarà imprescindibile.

Schede grafiche integrate Intel Iris Xe

A quanto pare, anche le schede grafiche integrate Intel Iris Xe dei processori di undicesima generazione saranno rivoluzionarie, dato che l’azienda afferma che garantiranno il doppio delle prestazioni rispetto alla generazione precedente su titoli come Borderlands 3, Far Cry New Dawn e Hitman 2, a 1080p.

Di conseguenza, potrebbe essere finalmente possibile provare titoli impegnativi dal punto di vista grafico sui portatili più compatti e leggeri e senza scheda grafica dedicata. Noi non vediamo l’ora di metterli alla prova!

Da un lato, dunque, le schede grafiche integrate Intel Iris Xe offriranno prestazioni di gioco superiori. Dall’altro, invece, potrebbero garantire operazioni di editing fotografico 2,7 volte più veloci ed editing video al doppio della rapidità, supportando al contempo i display HDR 8K e fino a quattro display HDR 4K collegati simultaneamente.

I processori Intel Core Tiger Lake di undicesima generazione, inoltre, offriranno il supporto hardware per Dolby Vision

Nome Scheda grafica Core/Thread Cache Memory Base Freq Turbo Freq (all cores) Intel Core i7-1185G7 Intel Iris Xe 4/8 12 MB DDR4-3200 LPDDR4x-4266 3.0 GHz 4.3 GHz Intel Core i7-1165G7 Intel Iris Xe 4/8 12 MB DDR4-3200 LPDDR4x-4266 2.8 GHz 4.1 GHz Intel Core i5-1135G7 Intel Iris Xe 4/8 8 MB DDR4-3200 LPDDR4x-4266 2.4 GHz 3.8 GHz Intel Core i3-1125G4 Intel UHD Graphics 4/8 8 MB DDR4-3200 LPDDR4x-3733 2.0 GHz 3.3 GHz Intel Core i3-1115G4 Intel UHD Graphics 2/4 6 MB DDR4-3200 LPDDR4x-3733 3.0 GHz 4.1 GHz Intel Core i7-1160G7 Intel Iris Xe 4/8 12 MB LPDDR4x-4266 1.2 GHz 3.6 GHz Intel Core i5-1130G7 Intel Iris Xe 4/8 8 MB LPDDR4x-4266 1.1 GHz 3.4 GHz Intel Core i3-1120G4 Intel UHD Graphics 4/8 8 MB LPDDR4x-4266 1.1 GHz 3.0 GHz Intel Core i3-1110G4 Intel UHD Graphics 2/4 6 MB LPDDR4x-4266 1.8 GHz 3.9 GHz

Intel promette grandi cose con l’annuncio di Tiger Like e non vediamo l’ora di provare i portatili con queste CPU per vedere se le promesse verranno mantenute.