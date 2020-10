Acer annuncia i nuovi laptop Swift 5 e Swift 3 con CPU Intel Tiger-Lake

In settimana Acer ha annunciato che la serie di Ultrabook Swift verrà aggiornata con i processori Intel Tiger Lake di undicesima generazione.

Due modelli di Swift 3 e Swift 5 monteranno ora processori Tiger-Lake, rendendo le prestazioni di questi Ultrabook ancora migliori, soprattutto dal lato grafico; le nuove CPU di questi Swift avranno infatti come scheda grafica integrata Intel Iris Xe.

Si tratta di un netto miglioramento rispetto ai modelli attualmente disponibili.

Swift 5 avrà un display touchscreen FHD da 14 pollici con Gorilla Glass antimicrobico e luminosità fino a 340 nits. La stessa tecnologia antimicrobica sarà inoltre opzionale anche per il touchpad. Swift 3s sarà invece disponibile in due modelli distinti, uno standard da 14 pollici FHD in 16:9 e uno con display da 13,5 pollici 2.256x1.504 in 3:2, come quello utilizzato nel loro ultimo 2 in 1, Acer Spin 5 .

Il nuovo Acer Swift 5 sarà tra i primi laptop ad essere certificato Intel Evo

Intel Evo è sempre stata circondata da un alone di mistero fin da quando è apparsa online per la prima volta .

A quanto pare non è un nome in codice per le presunte CPU Adler Lake di dodicesima generazione di Intel. È una certificazione che Intel rilascia a un laptop nell’ambito del suo programma di innovazione Project Athena .

“Acer si è impegnata meticolosamente per garantire che tutti gli aspetti del design fossero in grado di offrire le migliori soluzioni possibili offerte da Intel Evo. Questo per garantire ai nostri clienti un esperienza sempre più di qualità” ha affermato Jemes Lin, direttore generale di Notebooks, IT Products Business, Acer inc.