Apple n'apportera pas iPadOS 18 à trois iPads, mais il y a de meilleures nouvelles pour les iPhones

Si vous avez gardé un vieil iPad, c'est peut-être l'année de la mise à jour, car non seulement nous nous attendons à voir l'iPad Pro 2024, l'iPad Air 6, l'iPad 11 et l'iPad mini 7, mais Apple n'apportera apparemment pas iPadOS 18 à trois modèles existants qui sont actuellement équipés d'iPadOS 17.

C'est ce qui ressort d'un message publié sur les médias sociaux par un compte privé ayant de solides antécédents, consulté par 9to5Mac, qui affirme que l'iPad (6e génération), l'iPad Pro 12.9 (2e génération) et l'iPad Pro 10.5 ne recevront pas l'iPadOS 18.

Les autres iPad fonctionnant actuellement sous iPadOS 17 devraient cependant l'obtenir, ce qui signifie que si vous avez un iPad, un iPad Air ou un iPad mini de 2019 ou plus récent, ou un iPad Pro de 2018 ou plus récent, vous devriez obtenir au moins une autre mise à jour logicielle majeure, selon cette fuite.

Nous prendrions toutefois cette information avec des pincettes, d'autant plus que, comme le note 9to5Mac, les deux modèles Pro qui n'obtiennent apparemment pas l'iPadOS 18 ont un chipset A10X Fusion, tandis que le plus ancien iPad standard qui est censé être en ligne pour la mise à jour a un chipset A10 Fusion moins puissant, ce qui semble étrange.

Mises à jour pour tous les iPhone

À partir de l'iPhone XR (ci-dessus), iOS 18 serait disponible.

Cette fuite comprenait également des informations sur les téléphones qui recevront apparemment iOS 18, et c'est une meilleure nouvelle, car apparemment tous les iPhones qui peuvent recevoir iOS 17 recevront également iOS 18. Cela signifie que l'iPhone XR et l'iPhone XS, ainsi que l'iPhone SE (2020) et plus.

Nous avons déjà entendu les mêmes affirmations sur la compatibilité avec iOS 18, et les entendre à nouveau de la part d'une autre source ajoute de la crédibilité à cela. Cette ancienne fuite mentionnait également la compatibilité avec iPadOS 18, et affirmait de la même manière que les iPad équipés du chipset A10X Fusion ne l'obtiendraient pas.

Nous devrions bientôt en apprendre beaucoup plus sur iOS 18 et iPadOS 18, car Apple les annoncera très certainement lors de la WWDC 2024, qui débutera le 10 juin. Nous nous attendons à ce que les bêtas soient lancées peu après, mais le logiciel fini ne sera probablement pas lancé avant septembre. Nous avons donc encore un peu de temps à attendre pour ce qui pourrait être la plus grande mise à jour logicielle de l'histoire d'iOS, remplie de nouvelles fonctionnalités d'IA pour votre iPhone.