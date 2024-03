L'iPad Pro 2024 pourrait avoir des bords extrêmement fins, mais ce n'est peut-être pas souhaitable

Hier, nous avons appris que la gamme iPhone 16 pourrait avoir des bords ultra-fins, et maintenant une fuite indique que l'iPad Pro 2024 aura également des bords plus petits que son prédécesseur.

Cette fuite provient du leaker Instant Digital, posté sur le site chinois Weibo (via MacRumors), qui affirme que l'iPad Pro 2024 de 11 pouces aura des bords de 7,12 mm et que le modèle de 12,9 pouces aura des bords de 7,08 mm - sans compter les bords métalliques.

Selon MacRumors, cela rendrait les cadres de ces nouveaux Pros environ 10 à 15 % plus minces que ceux des précédents modèles d'iPad Pro, sortis entre 2018 et 2022 (le dernier étant l'iPad Pro 2022).

Nous prenons cette affirmation avec des pincettes, mais la source a déjà divulgué avec précision des informations d'Apple par le passé, et il est donc possible qu'elle ait raison.

En effet, il peut être souhaitable d'avoir une zone autour de l'écran que l'on peut toucher tout en sachant qu'elle n'interagit pas avec l'écran lorsqu'on tient un appareil de cette taille. Mais à défaut d'autre chose, cette réduction devrait certainement aider l'iPad Pro 2024 à paraître plus moderne et plus haut de gamme.

Ce n'est pas la principale amélioration de l'iPad

Les rumeurs concernant l'iPad Pro 2024 font état de choses bien plus intéressantes que la réduction des bordures, la principale étant le passage à un écran OLED pour la première fois sur un iPad, ce qui devrait améliorer l'expérience visuelle de la tablette.

D'autres fuites indiquent que l'iPad Pro 2024 sera équipé d'un puissant chipset M3, d'une caméra frontale orientée paysage et qu'il pourrait prendre en charge la recharge sans fil via MagSafe ; il pourrait donc y avoir de nombreux changements et mises à jour pour cette génération, qui n'a que trop tardé.

Nous n'attendrons probablement pas beaucoup plus longtemps pour ces nouvelles tablettes Apple, certaines fuites suggérant que l'iPad Pro 2024 pourrait arriver ce mois-ci ; le consensus parmi les auteurs de fuites est qu'il arrivera au moins au cours de la première moitié de l'année, probablement en même temps que l'iPad Air 6.