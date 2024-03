iPhone 16 : les quatre modèles pourraient avoir des cadres beaucoup plus petits que la série d'iPhone 15

La gamme iPhone 16 sera certainement plus puissante que la série iPhone 15, mais ces prochains téléphones pourraient également avoir un aspect plus haut de gamme, grâce à des bordures considérablement réduites.

Selon le site sud-coréen SisaJournal (via Phone Arena), Apple prévoit d'utiliser la technologie BRS (Border Reduction Structure) sur les quatre prochains téléphones, à savoir l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Cette technologie BRS permet apparemment d'obtenir des bordures ultrafines, le bord inférieur en bénéficiant tout particulièrement. En effet, le cadre inférieur est censé être le plus difficile à rétrécir en raison de la chaleur qu'il génère, mais la technologie BRS résoudrait ce problème.

Le résultat final est que les quatre modèles d'iPhone 16 pourraient avoir des bords beaucoup plus petits que leurs prédécesseurs.

Pas seulement pour les pros de la gamme iPhone 16

Bien que nous prenions cette information avec des pincettes, ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de cadres plus petits, même s'il a été rapporté précédemment que seuls l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max en seraient dotés.

Ce rapport suggérait également que la réduction des bordures signifiait que ces téléphones n'étaient pas beaucoup plus grands que leurs prédécesseurs, bien qu'ils soient censés avoir des écrans plus grands.

C'est intéressant car l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus ne sont pas censés avoir des écrans plus grands, donc s'ils ont également des bords réduits, ces deux téléphones pourraient être physiquement plus compacts que leurs prédécesseurs.

Il s'agit pour l'instant de spéculations, et il est tout à fait possible que ces fuites soient erronées ou que seuls les modèles Pro aient des bords réduits. Mais comme deux sources indiquent maintenant une réduction des bords, il est probable qu'au moins certains téléphones de la gamme iPhone 16 auront des bords plus petits.

Nous devrions le savoir en septembre, car c'est à cette date que les quatre modèles d'iPhone 16 devraient être lancés sur le marché. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toute nouvelle fuite, qu'elle soit liée au cadre ou non, d'ici là.