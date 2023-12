L'iPad Pro de l'année prochaine devrait bénéficier d'une mise à jour majeure de l'écran

Le prochain iPad Pro se fait attendre depuis longtemps, étant donné que le dernier modèle - l'iPad Pro (2022) - a été lancé en octobre 2022. Mais il semble de plus en plus probable qu'il vaille la peine d'attendre, car il sera probablement doté d'une amélioration substantielle de l'écran.

Nous parlons bien sûr d'un passage du mini-LED à l'OLED, qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs, la dernière en date étant un rapport sur la chaîne d'approvisionnement de Nikkei Asia (via Apple Insider), qui cite "plusieurs cadres de l'industrie technologique" affirmant qu'Apple équipera ses tablettes haut de gamme d'écrans OLED l'année prochaine.

Ce rapport à lui seul serait une preuve irréfutable, car les rapports sur la chaîne d'approvisionnement ont tendance à être très précis, mais nous avons entendu à plusieurs reprises qu'Apple lancera de nouveaux iPad Pros en 2024, et que ces iPad Pros seront équipés d'écrans OLED. Tout cela semble donc très probable.

L'OLED est généralement considérée comme une technologie d'affichage supérieure à la mini-LED actuellement utilisée. Vous trouverez des écrans OLED dans la gamme iPhone 15 et dans la plupart des autres smartphones haut de gamme, et ils sont capables d'offrir un contraste supérieur et des noirs plus noirs que les écrans mini-LED.

Un téléphone pliable Apple se profile à l'horizon

Ce rapport mentionne également des appareils Apple pliables tels qu'un iPhone pliable, mais les nouvelles sont moins positives, car apparemment Apple "n'a pas de calendrier concret" pour la sortie de tels appareils, selon "deux personnes familières avec le sujet".

Cela suggère plutôt que nous ne verrons pas d'iPhone pliable de sitôt, ce qui est en accord avec les rapports précédents, indiquant 2025 au plus tôt.

C'est dommage, mais avec les Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Pixel Fold 2 et OnePlus Open 2 attendus l'année prochaine, 2024 devrait être une bonne année pour les téléphones pliables.