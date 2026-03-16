Nous avons comparé les écrans du Galaxy S26 Ultra et du S25 Ultra — voici ce que montrent les tests

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est incontestablement un smartphone haut de gamme remarquable, doté d’un processeur puissant prêt pour l’IA, d’excellents appareils photo, d’un design soigné et de fonctionnalités phares comme Super Steady Video et Privacy Display. Cependant, c’est peut-être ce dernier élément qui expliquerait un point surprenant concernant le S26 Ultra : l’écran est très légèrement moins lumineux que celui du S25 Ultra, même lorsque Privacy Display est désactivé.

Des plaintes ont circulé en ligne au sujet de l’écran du Galaxy S26 Ultra, certains affirmant même qu’il provoquerait une fatigue oculaire. Après de nombreux jours passés à observer l’écran Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, aucun inconfort particulier n’a été constaté. L’écran apparaît lumineux, net et riche en couleurs.

Des rumeurs faisaient toutefois état d’un changement de luminosité, que certains attribuaient à la nouvelle fonction Privacy Display. Cette technologie rend presque impossible l’observation de l’écran du S26 Ultra depuis des angles latéraux. Il ne s’agit pas d’une fonction logicielle. Privacy Display utilise une alternance de pixels étroits et larges, ces derniers étant désactivés lorsque la fonction est activée. Lors de son activation, en particulier avec le réglage Protection maximale de la confidentialité, l’écran semblait légèrement désaturé même de face, ce qui implique un léger compromis en matière de rendu pour atteindre ce niveau de confidentialité.

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Interrogé à ce sujet, Samsung a confirmé : « Lorsque la fonction Protection maximale de la confidentialité est activée, le contraste global de l’écran diminue et l’affichage devient plus sombre. »

En revanche, une fois Privacy Display désactivé, aucune différence évidente n’a été observée et l’écran du S26 Ultra paraissait aussi lumineux que prévu.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra à gauche et le S25 Ultra à droite. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Après avoir pris connaissance des discussions du jour et des préoccupations exprimées sur Reddit, un nouvel examen s’est imposé.

Les mesures de Future Labs ont été consultées à nouveau, en se concentrant sur la luminosité en nits et le volume colorimétrique. Le Galaxy S26 Ultra est annoncé par Samsung avec un pic de luminosité de 2 600 nits, identique à celui du S25 Ultra (hormis Privacy Display, les deux dalles sont essentiellement similaires), mais il est rare qu’un smartphone atteigne ces valeurs dans toutes les conditions de test.

Comme indiqué ci-dessous, la luminosité HDR est généralement inférieure aux chiffres annoncés pour les deux modèles. Une différence minime apparaît toutefois entre le S26 Ultra et le S25 Ultra, ce dernier se montrant très légèrement plus lumineux lors des tests. Il dépasse également le S26 Ultra d’une marge très fine en matière de volume colorimétrique.

Swipe to scroll horizontally Tests d'affichage : Couleur Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Gamme de couleurs (sRGB) 151 151.5 Volume (DCI-P3) 106.9 107.3

Swipe to scroll horizontally Luminosité (HDR) Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Luminosité adaptative activée 1303 1328 Luminosité adaptative désactivée 1272 1282

Les écarts sont si faibles qu’ils peuvent être considérés comme négligeables, et il serait difficile de les percevoir au premier regard. Quiconque tient un S26 Ultra entre les mains voit probablement le même écran lumineux et coloré. Toutefois, la présence d’un Galaxy S25 Ultra permet une comparaison directe.

Un test visuel simple côte à côte a été réalisé. Les deux téléphones ont d’abord été mis à jour avec les dernières versions logicielles. Les réglages d’écran ont été harmonisés, y compris la résolution et la luminosité. La luminosité adaptative a été désactivée et, sur le S26 Ultra, Privacy Display a été désactivé.

Les deux smartphones ont ensuite été placés côte à côte, écran orienté vers le haut.

En regardant de face, les yeux perpendiculaires à l’écran, une légère différence semblait perceptible, le S25 Ultra paraissant peut-être un peu plus lumineux. L’écart reste si faible qu’il est difficile de l’identifier clairement sur une photo.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra à gauche et le Samsung Galaxy S26 Ultra à droite. (Image credit: Future)

En revanche, en observant les écrans sous un angle plus prononcé, la différence devenait nette. Certes, ce n’est pas une position d’utilisation habituelle, mais cela suggère que l’écart pourrait être lié à la gestion des pixels larges par Samsung. Avec Privacy Display activé, ces pixels sont désactivés, mais leur configuration pourrait être légèrement différente, même lorsque la fonction est désactivée, par rapport à l’agencement des pixels du S25 Ultra.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra à gauche et le Samsung Galaxy S26 Ultra à droite. (Image credit: Future)

L’image a été transmise à Samsung avec une demande de commentaire. Une mise à jour sera apportée en fonction de leur réponse.

Il pourrait s’agir d’un compromis raisonnable : un ajustement presque imperceptible de la luminosité (et peut-être de la saturation des couleurs) en échange d’un outil de confidentialité mobile puissant et actuellement sans équivalent.

Aucune fatigue oculaire n’a été ressentie avec le Galaxy S26 Ultra et l’évaluation initiale demeure inchangée. Il s’agit toujours du meilleur smartphone Android disponible. Cela étant, Samsung devrait préciser en détail ce que la technologie Privacy Display modifie ou non sur l’écran en mode par défaut et clarifier les légères variations de luminosité constatées.