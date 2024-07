Les dernières fonctionnalités Galaxy AI de Samsung pourraient être intégrées à ces anciens téléphones

Les derniers produits pliables de Samsung sont équipés de One UI 6.1.1

Samsung vient de lancer le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6 avec son tout dernier logiciel One UI 6.1.1 - avec les dernières mises à jour Galaxy AI - et nous avons maintenant une meilleure idée des autres téléphones Galaxy qui pourraient également bénéficier de la mise à jour.

Selon une fuite de @tarunvats33 sur les réseaux sociaux (relayée par le célèbre tipster @UniverseIce), la mise à jour One UI 6.1.1 est prévue pour les téléphones Galaxy S22, Galaxy S23 et Galaxy S24, y compris le Samsung Galaxy S23 FE.

En outre, le logiciel devrait finalement atteindre les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S9 - c'est-à-dire des appareils datant de 2022, pour l'essentiel.

L'origine de cette information n'est pas claire, il ne faut donc pas la considérer comme une confirmation tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle de la part de Samsung - mais il serait logique que les téléphones et tablettes des deux dernières années soient éligibles à One UI 6.1.1.

La différence avec One UI 6.1.1

Samsung a présenté Galaxy AI avec la série de téléphones S24 au début de l'année, et les principales mises à jour de son logiciel One UI 6.1.1 concernent toutes des fonctions d'intelligence artificielle qui s'ajoutent à celles déjà disponibles.

Par exemple, une fonction Sketch to Image convertit vos simples gribouillages numériques en une image générée par l'IA, ainsi que Portrait Studio pour appliquer des améliorations IA à n'importe quel portrait que vous avez pris sur votre téléphone.

La fonction Traduction en direct fonctionne avec davantage d'applications dans One UI 6.1.1, tout comme le Compositeur pour générer du texte avec l'IA. De son côté, Samsung Notes bénéficie des mêmes options de transcription, de traduction et de résumé que l'Enregistreur vocal.

Lorsque vous recevrez la mise à jour logicielle, vous verrez également qu'il y a un nouveau menu Galaxy AI dans les paramètres. D'autres améliorations sont spécifiques à certains appareils, notamment de nouveaux widgets pour l'écran de couverture du Samsung Galaxy Z Flip 6.

