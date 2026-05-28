Le Galaxy S26 FE fuit déjà, et son nouveau design semble si discret qu’il agace déjà les fans de Samsung

Des rendus de coque en fuite montrent le possible design du Samsung Galaxy S26 FE

Le seul vrai changement semble être un nouveau bloc photo

Les utilisateurs Samsung ne sont pas ravis de ce design déjà très familier

La gamme Samsung Galaxy S26 devrait probablement accueillir un membre supplémentaire, avec un Samsung Galaxy S26 FE attendu plus tard cette année. Mais si les fuites disent vrai, il pourrait ne pas rencontrer un grand succès.

L’utilisateur X et journaliste tech @Mohammed_K_2010 a partagé ce qui semble être des visuels marketing de coques conçues pour le Samsung Galaxy S26 FE. Ces images dévoilent au passage l’apparence du téléphone, qui ne paraît pas très différente de celle du Samsung Galaxy S25 FE.

Le seul vrai changement semble venir des trois capteurs photo arrière, désormais logés dans un bloc surélevé au lieu de dépasser individuellement. Pour le reste, ce modèle ressemble beaucoup à son prédécesseur.

Galaxy S26 FE Complete Design Revealed 🔥 pic.twitter.com/5FQ8avLzXiMay 25, 2026

Cette fuite reste bien sûr à prendre avec des pincettes. Mais ce design paraît crédible, puisque le Samsung Galaxy S26 standard a reçu la même légère évolution visuelle. Il semble toutefois déjà décevoir les fans de Samsung.

Sur Reddit, on trouve notamment des commentaires sarcastiques comme « waouh, quel design inattendu », mais aussi « pas vraiment une amélioration », « le design est devenu aussi cheap que celui de la gamme Galaxy A » ou encore « ça doit être une blague ».

Peu d’améliorations sous le capot aussi

En tenant compte des précédentes rumeurs sur la fiche technique du Galaxy S26 FE, la situation ne devient pas beaucoup plus enthousiasmante. Le futur smartphone aurait un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une puce Exynos 2500, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W, une certification IP68, un capteur grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique 3x et une caméra frontale de 12 Mpx.

Parmi ces éléments, les seules vraies améliorations seraient une nouvelle puce et une batterie gagnant 100 mAh de capacité. Ce modèle pourrait donc n’être qu’une évolution très légère par rapport à son prédécesseur.

Il pourrait au moins arriver dans de nouveaux coloris, puisque les fuites évoquent des versions violette, noire, grise et blanche. Cela risque toutefois de ne pas suffire à convaincre beaucoup d’acheteurs.

Nous saurons probablement à quel point tout cela est exact, et si beaucoup de personnes veulent vraiment acheter le Samsung Galaxy S26 FE, en septembre ou octobre. C’est à peu près à cette période que son lancement semble attendu.