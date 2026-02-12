Galaxy S26 : le smartphone le plus décevant de 2026 ?

Un leaker a partagé ce qu’il présente comme les caractéristiques complètes de la série Samsung Galaxy S26

Le seul changement majeur semblerait être une mise à niveau du processeur

Les fans de Samsung expriment déjà leur déception

À ce stade, une idée assez précise de ce que réserve la série Samsung Galaxy S26 se dessine, la plupart des fuites allant désormais dans le même sens – et une importante fuite portant sur les caractéristiques suggère une nouvelle fois que peu de choses évolueront par rapport à l’an dernier.

WinFuture a publié les fiches techniques complètes des Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus et Samsung Galaxy S26 Ultra, et au premier regard, il pourrait être difficile de distinguer de réelles différences entre ces modèles à venir et la série Samsung Galaxy S25.

Dans le cas du Galaxy S26, il serait doté d’un écran AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1080 x 2340 pixels, d’une puce Exynos 2600, de 12 Go de RAM, de 256 Go ou 512 Go de stockage, d’une batterie de 4 300 mAh compatible avec une charge de 25 W, d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’une caméra frontale de 12 Mpx.

Il mesurerait 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, pèserait 167 g et serait proposé en blanc, bleu, noir et violet. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S25 affiche 146,9 x 70,5 x 7,2 mm pour 162 g, ce qui rendrait le nouveau modèle légèrement plus grand, plus étroit et plus lourd.

Le Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Concernant le Samsung Galaxy S26 Plus, il disposerait d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1440 x 3120 pixels, ainsi que d’une batterie de 4 900 mAh compatible avec une charge de 45 W. Il embarquerait les mêmes appareils photo, la même puce, les mêmes coloris, ainsi que les mêmes configurations de RAM et de stockage que le Galaxy S26 standard.

Ce modèle mesurerait 158,4 x 75,8 x 7,3 mm pour un poids de 190 g, soit exactement les mêmes dimensions et le même poids que le Samsung Galaxy S25 Plus.

Enfin, le Samsung Galaxy S26 Ultra serait équipé d’un écran AMOLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1440 x 3120 pixels, d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, de 12 Go ou 16 Go de RAM, de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec une charge de 60 W, d’un capteur principal de 200 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx, d’un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom 3x, d’un capteur périscopique de 50 Mpx avec zoom 5x et d’une caméra frontale de 12 Mpx.

Il serait lui aussi proposé en blanc, bleu, noir et violet, ce qui surprend, Samsung proposant habituellement des coloris différents pour les modèles Ultra par rapport aux autres versions – WinFuture pourrait donc se tromper sur ce point. Ses dimensions seraient de 163,6 x 78,1 x 7,9 mm pour un poids de 214 g, contre 162,8 x 77,6 x 8,2 mm et 218 g pour le Samsung Galaxy S25 Ultra.

La fuite indique également que les trois modèles bénéficieraient d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et qu’aucun ne proposerait de recharge magnétique, contrairement à certaines premières rumeurs qui évoquaient la présence d’aimants intégrés.

Nouveaux chipsets et puissance de charge accrue

Le Samsung Galaxy S25 Ultra ne se recharge qu'à 45 W. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alors, qu’est-ce qui change réellement cette année ? D’après cette fuite, la principale évolution concernerait le nouveau chipset. Le modèle standard disposerait en outre d’une batterie de capacité supérieure à celle de 4 000 mAh de son prédécesseur, et le Samsung Galaxy S26 Ultra proposerait une puissance de charge supérieure aux 45 W du S25 Ultra.

Samsung aurait également abandonné la version 128 Go sur le modèle standard. L’Ultra présenterait, de son côté, des ouvertures légèrement plus larges sur certains capteurs photo, ce qui, selon WinFuture, laisserait penser à l’intégration d’un nouveau capteur photo et pourrait permettre d’obtenir des clichés légèrement meilleurs.

Pour le reste, les changements semblent limités, rendant ces modèles, du moins selon cette fuite, très proches de ceux de l’an dernier, et les réactions en ligne ne se montrent pas enthousiastes. Sur Reddit, un utilisateur souligne que « chaque année, ils remplacent le SOC par un nouveau et proposent de nouvelles couleurs », tandis qu’un autre affirme « Je n’arrive pas à croire qu’ils aient pu conserver le même design depuis le S21 avec seulement de légères modifications à l’arrière, Samsung donne même l’impression qu’Apple innove davantage ».

Un autre résume la situation en parlant d’« une présentation plutôt soporifique », et un utilisateur suggère même qu’il est « temps de changer de marque ».

Ces commentaires ne sont qu’un aperçu de nombreuses réactions similaires, signe d’un mécontentement manifeste parmi les fans de Samsung. Reste à voir si beaucoup franchiront réellement le pas. Les personnes déçues par ces informations pourraient envisager un smartphone chinois, souvent réputé pour intégrer de nombreuses innovations technologiques.

Celles et ceux qui envisagent malgré tout l’un des modèles de la gamme Samsung Galaxy S26 pourront découvrir officiellement ces appareils le 25 février, date annoncée pour leur lancement.