Le Samsung Galaxy S25 Edge récolte de nombreux éloges pour son design en titane saisissant et sa finesse impressionnante (y compris dans les colonnes de TechRadar), mais la capacité jugée un peu faible de sa batterie continue d’interroger.

Avec ses 3 900 mAh, la batterie du Galaxy S25 Edge est à peine plus petite que celle du Galaxy S25 classique, mais dans ce nouveau modèle, elle doit alimenter un écran bien plus grand de 6,7 pouces.

Il n’est donc pas étonnant que certains s’interrogent sur l’autonomie de l’appareil. Pourtant, Samsung assure que ce smartphone offrira une autonomie largement suffisante pour tous les utilisateurs, à l’exception peut-être des plus intensifs.

Dans un entretien exclusif accordé à TechRadar, Kadesh Beckford, spécialiste produits smartphones chez Samsung MX, a minimisé l’idée selon laquelle le Galaxy S25 Edge ferait des concessions sur l’autonomie au profit du design.

« Même si l’appareil est d’une finesse remarquable, tout a été mis en œuvre pour garantir une autonomie adaptée aux besoins des utilisateurs », explique Beckford. « Avec 24 heures de lecture vidéo et une batterie capable de tenir toute la journée, ce Galaxy S25 Edge pourra accompagner chacun du réveil jusqu’au coucher. L’objectif est réellement de répondre aux attentes en matière d’autonomie. »

« Par ailleurs, poursuit Beckford, grâce à la technologie lithium-graphite et au matériau d’interface thermique intégré, l’appareil reste à une température stable. Peu importe l’usage, il peut tenir toute la journée, voire plus. »

(Image credit: Future)

Affirmer qu’un smartphone de 6,7 pouces doté d’une batterie de 3 900 mAh tienne « toute la journée, et même au-delà », reste audacieux. Ce point fait d’ailleurs l’objet d’un test en conditions réelles dans le cadre du test complet du Galaxy S25 Edge à venir sur TechRadar. Mais selon Beckford, cette confiance dans l’autonomie repose sur son expérience personnelle avec le produit avant sa sortie officielle.

« Des sessions sur Genshin Impact, sur PUBG… », précise-t-il. « La fluidité est bluffante, et le téléphone a tenu toute la journée – parfois jusqu’au lendemain. Ces performances ont été observées directement. »

Il rappelle également qu’habituellement, les téléphones aussi fins ne sont pas compatibles avec la recharge sans fil. « Grâce au processeur Snapdragon 8 Elite personnalisé, il a été possible d’intégrer un système thermique et la recharge sans fil, y compris le partage d’énergie, ce qui permet même de recharger les Galaxy Buds avec le Galaxy S25 Edge. C’est là qu’on parle d’innovation. »

Traditionnellement, les téléphones de ce niveau de finesse ne prennent pas en charge la recharge sans fil. Kadesh Beckford

Beckford conclut : « Il est également possible d’ajouter une coque compatible Qi2 au Galaxy S25 Edge, pour une recharge simple à la maison ou en voiture. La connexion est facile, et l’autonomie reste suffisante pour toute la journée. »

Certes, la compatibilité avec des solutions de recharge pratiques ne remplace pas une grande autonomie, mais l’argument de la praticité en usage réel reste valable. Pour la majorité des utilisateurs, le Galaxy S25 Edge offrira une autonomie suffisante sur la journée, et ses options de recharge sans fil ou Qi2 permettront de faire le plein à tout moment en cas de besoin.

Le Galaxy S25 Edge prend en charge la charge filaire de 25 W, la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée de 4,5 W. (Image credit: Future)

La vitesse de recharge complète du Galaxy S25 Edge reste cependant une autre question. L’appareil prend en charge la recharge filaire à 25 W, la recharge sans fil à 15 W, et le partage d’énergie inversé à 4,5 W. Ces chiffres sont similaires à ceux du Galaxy S25 standard, mais inférieurs à ceux du Galaxy S25 Plus et S25 Ultra, tous deux compatibles avec la recharge à 45 W.

Quel que soit l’angle d’analyse, le choix du Galaxy S25 Edge implique donc une légère concession en matière d’autonomie comparé aux modèles les plus performants de Samsung. Mais, comme le souligne la marque, ce compromis sera probablement imperceptible pour celles et ceux qui ont déjà l’habitude de recharger leur téléphone chaque jour. Le verdict complet sera à découvrir très bientôt dans notre test du Galaxy S25 Edge.

