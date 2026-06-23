Ce menu Wi-Fi caché sur les Samsung Galaxy permet de repérer les zones mortes à la maison

Il existe un menu sur votre téléphone Galaxy que vous n'avez peut-être pas encore découvert

Si le smartphone utilisé est un modèle Samsung Galaxy, il est déjà connu que l’interface One UI basée sur Android regorge de réglages et de fonctionnalités pratiques. Il y a davantage d’options à explorer que sur beaucoup d’autres téléphones Android, y compris la gamme Google Pixel.

En réalité, il y a tellement d’options que certaines ont été dissimulées par Samsung. One UI intègre un menu Connectivity Labs, qui regroupe plusieurs fonctions utiles, mais son accès demande de passer par quelques étapes.

Une fois activé, ce menu permet de vérifier la puissance du Wi-Fi dans toute la maison, de résoudre des problèmes de réseau, de modifier la manière dont le téléphone bascule entre données mobiles et Wi-Fi, et bien plus encore.

Voici comment trouver Connectivity Labs [laboratoires de connectivité] et comment l’utiliser.

Activation des laboratoires de connectivité et des analyses Wi-Fi

Analysez les réseaux Wi-Fi disponibles chez vous (Image credit: Future)

Pour afficher ce menu, il faut ouvrir les Paramètres du téléphone Galaxy, puis appuyer sur Connexions, puis Wi-Fi. Appuyer sur les trois points en haut à droite et sélectionner Wi-Fi intelligent. Il faut ensuite toucher sept fois l’intitulé Wi-Fi intelligent en bas de l’écran suivant (un compte à rebours apparaît après quelques appuis).

Et voilà, un nouveau menu Connectivity Labs est désormais disponible. En l’ouvrant, apparaissent de nombreuses statistiques sur le réseau, ainsi qu’un large éventail de fonctions et d’options. Tout en haut, par exemple, il est possible de voir combien de temps l’appareil a été connecté au Wi-Fi aujourd’hui, ainsi que la moyenne quotidienne.

Plus bas dans l’écran, un détail des bandes Wi-Fi utilisées par le téléphone Galaxy est affiché, ainsi que la norme Wi-Fi employée (pratique pour vérifier qu’un routeur Wi-Fi 7 fonctionne correctement). Il est également possible de voir combien de réseaux Wi-Fi sont enregistrés sur le téléphone.

Parmi les fonctionnalités les plus utiles de Connectivity Labs figure l’inspection du Wi-Fi domestique. En la sélectionnant puis en appuyant sur Démarrer, le téléphone guide dans toute la maison, en affichant en temps réel la puissance du signal Wi-Fi du routeur et en signalant les zones où la connexion est plus faible.

Dans ce cas précis, le Wi-Fi du domicile reste globalement stable, mais quelques zones présentent un signal plus faible, clairement identifiées par l’outil d’inspection. Il est aussi possible de modifier l’installation Wi-Fi (par exemple en déplaçant le routeur) et d’observer immédiatement l’impact sur la couverture du signal.

Autres fonctionnalités disponibles dans les laboratoires de connectivité

Tableaux et options des laboratoires de connectivité (Image credit: Future)

Connectivity Labs propose encore de nombreuses options en faisant défiler la page. Par exemple, en activant la reconnexion automatique au Wi-Fi opérateur, le téléphone se connecte automatiquement aux hotspots publics proposés par l’opérateur. Un interrupteur Wi-Fi 7 est également disponible pour garantir l’utilisation de la norme la plus récente lorsque le réseau le permet.

En activant l’option basculer plus rapidement vers les données mobiles, le téléphone passe automatiquement sur le réseau cellulaire lorsqu’il détecte un Wi-Fi instable ou faible. Cela peut entraîner une consommation de données plus élevée, mais limite les interruptions lorsque le Wi-Fi n’est pas optimal.

Les fonctions basculement intelligent Wi-Fi et passage aux données mobiles avec IA fonctionnent de manière similaire. La première délègue certaines tâches aux données mobiles lorsque le Wi-Fi est faible sans le désactiver complètement, tandis que la seconde s’appuie sur les habitudes d’utilisation (téléchargements, navigation, etc.) pour décider quand couper le Wi-Fi.

L’option se connecter en 2,4 GHz pour la configuration des objets connectés permet de forcer l’utilisation de cette bande sur le routeur, souvent utilisée par les appareils domotiques. Le protocole L4S, quant à lui, correspond à une connexion à faible latence capable d’accélérer la connexion si le routeur est compatible.

Il est aussi possible d’afficher la qualité du réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi lors de la connexion, afin d’identifier plus facilement le meilleur choix lorsqu’il y a plusieurs options disponibles. Toutes ces fonctionnalités sont réellement utiles, et il reste difficile de comprendre pourquoi Samsung les laisse désactivées et cachées par défaut.