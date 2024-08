La fuite de l'iPhone 16 Pro Max montre trois couleurs possibles

Grâce à une pléthore de fuites régulières, nous avons une bonne idée des couleurs dans lesquelles l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient être livrés, de multiples sources évoquant le blanc ou l'argent, le rose, le noir et le gris (qui pourrait être commercialisé sous le nom de Titane naturel). Aujourd'hui, non seulement ces teintes ont été mentionnées à nouveau, mais trois d'entre elles ont été photographiées.

L'informateur Sonny Dickson (via 9to5Mac) a partagé une photo de ce qui semble être trois iPhone 16 Pro Max factices, et ils montrent une teinte blanche, une teinte noire, et une couleur qui est assez similaire au Titane naturel de l'iPhone 15 Pro Max.

Cette similitude suggère que le nom Titane naturel sera à nouveau utilisé, bien qu'il apparaisse ici légèrement plus foncé, et que la couleur noire soit nettement plus foncée que le Noir titane de l'année dernière. Le blanc, quant à lui, est bien blanc. Mais il est bien plus blanc qu'argenté.

Malheureusement, il n'y a aucun signe de la couleur rose, qui est sans doute la plus intéressante parmi les teintes rumeurs, à la fois parce qu'elle est susceptible d'être un peu plus colorée, et parce que c'est la seule option qui n'existe pas déjà sous une forme ou une autre pour l'iPhone 15 Pro Max.

Son absence ajoute également à la possibilité que le rose ne soit finalement pas proposé, mais Apple vend l'iPhone 15 Pro Max en quatre teintes, et nous nous attendons à ce que quatre couleurs soient à nouveau proposées pour l'iPhone 16 Pro Max, donc si ce n'est pas le rose, alors quelque chose d'autre.

Les mêmes nuances pour l'iPhone Pro

Quoi qu'il en soit, il convient de noter qu'Apple vend généralement les Pro et Pro Max dans les mêmes couleurs, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que toutes les teintes soient également proposées sur l'iPhone 16 Pro.

À l'exception peut-être du rose, la sélection n'est pas des plus inspirantes, mais elle s'inscrit dans la lignée des choix de couleurs sobres qu'Apple tend à utiliser pour ses téléphones Pro. Si vous souhaitez des teintes plus audacieuses, vous devrez probablement opter pour l'iPhone 16 ou l'iPhone 16 Plus, qui a récemment fait l'objet d'une fuite en cinq couleurs.

Nous ne devrions pas tarder à connaître les couleurs exactes de l'iPhone 16, car ces nouveaux téléphones sont susceptibles de débarquer en septembre.

