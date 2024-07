iPhone 16 : cinq couleurs probables et des modifications de l'appareil photo dévoilées

Nous sommes désormais assez confiants quant aux couleurs dans lesquelles l'iPhone 16 arrivera, puisqu'un fuyard a partagé une photo montrant des unités factices en cinq teintes - et il s'agit de cinq teintes qui ont déjà fait l'objet de fuites à plusieurs reprises.

L'image, partagée par Sonny Dickson (via 9to5Mac), est visible ci-dessous et montre une unité factice de l'iPhone 16 en noir, blanc, bleu, vert et rose. Toutes ces couleurs d'iPhone 16 ont également été divulguées précédemment par Ming-Chi Kuo, qui a de bons antécédents, et par un autre fuyard qui a moins d'antécédents.

Nous n'avons pas vu de rapports contradictoires non plus - bien que cette dernière source ait également mentionné des options jaunes et violettes, ce qui nous convainc moins.

Mais comme trois sources indiquent maintenant des versions noire, blanche, bleue, verte et rose de l'iPhone 16, nous pensons que ces couleurs ont toutes les chances de faire leur apparition. Cela dit, nous ne pouvons pas encore en être certains, et nous ne pouvons pas non plus être certains que les versions exactes de ces couleurs montrées ici seront celles qu'Apple choisira.

Si nous voyons ces nuances exactes, elles seront beaucoup plus sombres que les couleurs utilisées par Apple sur la gamme iPhone 15, ce qui pourrait aider à différencier ces nouveaux téléphones.

Regard sur les lentilles

La disposition de l'appareil photo pourrait également contribuer à les différencier, car cette photo montre la disposition verticale de l'appareil photo, dont on parle depuis longtemps, et que l'entreprise serait en train d'adopter pour l'iPhone 16.

Cette disposition remplace la disposition diagonale de l'iPhone 15, et ce changement devrait permettre aux téléphones d'enregistrer des vidéos spatiales pour les visionner sur l'Apple Vision Pro.

Comme pour les couleurs, nous ne pouvons être sûrs de rien tant qu'Apple ne l'a pas confirmé, ce qui ne devrait pas se produire avant septembre, date à laquelle l'iPhone 16 - ainsi que l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max - devraient être dévoilés.