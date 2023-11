Apple pourrait être en train de planifier une révolution de la photographie sur l'iPhone grâce à la technologie M1

Lorsqu'Apple a lancé son MacBook Air équipé de la technologie M1 en 2020, nous avons qualifié cette puce interne de "game changer". Selon les dernières rumeurs, le géant de la technologie pourrait être en train de planifier une opération équivalente pour les appareils photo de l'iPhone.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple "envisage une stratégie interne pour les capteurs d'appareils photo". En d'autres termes, il s'agirait de fabriquer ses propres capteurs d'appareil photo, à l'instar d'Apple Silicon. Bien qu'il n'y ait pas de rumeur sur le calendrier, ce serait un grand moment pour la photographie et la vidéographie mobiles.

Les avantages de la fabrication d'un capteur d'appareil photo en interne par Apple - au-delà des avantages commerciaux liés à la pénétration d'un secteur en pleine expansion - sont potentiellement nombreux. Mais le principal pour l'iPhone serait un processus de traitement de l'image beaucoup mieux optimisé, qui pourrait débloquer des améliorations en termes de qualité d'image et de performances lorsqu'il est associé au moteur photonique d'Apple. Cela pourrait également placer Apple à l'avant-garde de la photo et de la vidéo spatiales.

Apple a introduit son moteur photonique - un développement photographique numérique de Deep Fusion - dans la série iPhone 14. Sa principale avancée réside dans le fait qu'il applique le traitement multi-images d'Apple plus tôt dans le processus de développement de l'image que Deep Fusion, cette fois sur des images non compressées (ou brutes). Cela a permis à Apple de mieux contrôler les détails, les couleurs et l'exposition - et l'ajout d'un capteur fabriqué par Apple à ce mélange pourrait à nouveau débloquer d'autres avancées en matière de traitement informatique.

(Image credit: Apple)

Apple ne divulgue pas les capteurs d'image utilisés dans les iPhones, mais la rumeur veut que le capteur 48MP de l'iPhone 15 Pro soit le Sony IMX803 (également utilisé dans l'iPhone 14 Pro). Sony domine le marché des capteurs CMOS (selon The Elec, sa part de marché était de 51,6 % à la fin de 2022), si bien que la plupart des appareils photo de l'iPhone (et leurs scanners Lidar) sont basés sur des capteurs Sony - ce qui signifie qu'un capteur d'appareil photo interne à Apple provoquerait un tremblement de terre considérable sur ce marché.

Cette rumeur ne concernerait pas uniquement les appareils photo de l'iPhone. Comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg, les capteurs d'image sont également "au cœur des développements futurs dans les secteurs de la réalité mixte et de la conduite autonome". Cela signifie que l'Apple Vision Pro et, potentiellement, l'Apple Car dont on parle depuis longtemps, bénéficieraient également du fait que le géant technologique s'attaque aux géants des capteurs d'images Sony et Samsung.

Analyse : Un mouvement d'Apple lointain mais probable

(Image credit: Apple)

Si Apple décide de poursuivre cette stratégie interne pour les capteurs d'appareil photo, ce ne sera pas pour tout de suite. L'iPhone 16 Pro serait déjà équipé d'un capteur superposé (très probablement le IMX903 de Sony), ce qui signifie que cette perspective ne se concrétisera pas avant plusieurs années.

Mais cela aurait également un sens stratégique pour Apple. Récemment, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait fabriquer ses propres batteries pour ses futurs iPhones. Et cette année, l'Apple M3 nous a fait repenser le concept de graphiques intégrés dans les processeurs et pourrait même faire d'Apple une force de jeu avec laquelle il faut compter.

Les iPhones d'aujourd'hui ne sont pas vraiment freinés par les excellents capteurs d'image de Sony et le traitement informatique est désormais la partie la plus importante du pipeline d'images pour les smartphones.

Il n'est pas rare non plus, dans le monde des appareils photo professionnels, que les rivaux de Sony utilisent ses capteurs - le modèle phare Nikon Z9, par exemple, est construit autour d'un capteur Sony empilé (le Sony IMX609AQJ), bien que Nikon soit en concurrence avec des appareils photo tels que le Sony A9 III pour le titre de meilleur appareil photo professionnel.

Outre la logique commerciale, Apple Silicon montre clairement qu'Apple dispose de la puissance technologique et financière nécessaire pour optimiser et repenser l'architecture des puces qui ont été traditionnellement externalisées.

S'il fait de même avec les capteurs d'image, il pourrait exercer un contrôle beaucoup plus grand sur l'avenir de nos appareils photo de poche, en les faisant évoluer vers de nouveaux espaces, comme la vidéo spatiale déjà possible sur l'iPhone 15 Pro. Cela contribuerait également à promouvoir le concept d'"informatique spatiale" qu'Apple est si désireux de faire entrer dans les mœurs avec l'Apple Vision Pro.