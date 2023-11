La puce M3 d'Apple va changer à jamais les jeux sur Mac. Et voici 3 raisons

Apple a organisé un événement spécial ScaryFast avant Halloween, juste à temps pour la fête de la terreur, au cours duquel le géant de la technologie a annoncé quelques-unes de ses nouveautés les plus excitantes pour l'année 2023. La plus importante a été la révélation de la puce M3, qui équipera des produits Mac tels que la gamme de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro et le nouvel iMac 24 pouces.

La gamme M3 comprend l'Apple M3, l'Apple M3 Pro et l'Apple M3 Max, qui sont tous des processeurs [SoC] à 3 nanomètres. La meilleure version de ces puces, la M3 Max, offre jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée (la version Apple de la RAM), ce qui fait du prochain MacBook Pro l'une des meilleures stations de travail mobiles du marché.

Le processeur SoC d'Apple est un miracle

L'un des aspects les plus intéressants de la puce M3 est qu'il n'y a pas d'option graphique discrète puisque le SoC d'Apple fait tout. Il est même possible qu'il batte la dernière option AMD discrète d'Apple en termes de performances, ce qui serait incroyable.

Bien sûr, cela reste soumis à des benchmarks et à d'autres tests approfondis, mais la possibilité que les puces Apple deviennent complètement autonomes en termes de jeu est une perspective excitante. Nous pourrions être à l'aube d'une super puce capable de gérer tous les aspects du jeu, ce qui est époustouflant compte tenu de la quantité de travail que les gammes M1 et M2 accomplissent pour le jeu et de la qualité de cette tâche.

La mise en cache dynamique permet d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'efficacité

Le nouveau processeur d'Apple sera désormais doté d'une amélioration du GPU appelée "Dynamic Caching" (mise en cache dynamique). Selon le géant technologique, au lieu que l'architecture du système attribue la même quantité de mémoire à des tâches similaires à la tâche la plus intensive, elle examine chaque tâche individuellement et alloue la mémoire en fonction de ses besoins.

Si cela fonctionne exactement comme prévu et rien de plus, cela pourrait à lui seul changer complètement la façon dont la gestion de la mémoire graphique est effectuée. L'augmentation des performances et de l'efficacité serait considérable, car elle permettrait de libérer plus de mémoire pour d'autres tâches. Mieux encore, les développeurs n'ont pas besoin d'écrire un nouveau code pour cela, car cela fonctionne automatiquement. Ils bénéficient donc d'une mise à niveau massive de la mémoire pour laquelle ils n'ont pas besoin de coder, c'est gagnant-gagnant.

L'avenir est au "ray tracing" et au "mesh shading" accélérés par le matériel

La dernière innovation concerne l'accélération matérielle du traçage des rayons (ray tracing) et l'ombrage des maillages (mesh shading), deux premières pour le silicium d'Apple. Le premier utilise un matériel spécialement conçu pour calculer le traçage de rayon en temps réel par rapport à un logiciel effectuant les mêmes tâches. L'ombrage de maillage, quant à lui, permet aux développeurs de jeux de traiter les polygones avec plus de puissance et de contrôle que les anciens vertex shaders (pensez à des milliards de polygones à l'écran sans problème).

L'utilisation de matériel pour accélérer le ray tracing augmente considérablement ses capacités et son efficacité, ce qui se traduit par des effets de lumière beaucoup plus réalistes. Le mesh shading est encore plus prometteur, car il s'agit actuellement d'une technologie de développement de jeux si avancée qu'Alan Wake 2 est le premier jeu qui en a réellement besoin.

Le fait que les puces M3 le prennent en charge est une avancée significative pour les jeux Mac et les jeux en général. Si Apple en tire parti, cela pourrait propulser les jeux Mac vers de nouveaux sommets, en améliorant réellement les meilleurs jeux PC au-delà de sa M1 déjà impressionnante.

Dernières réflexions

La gamme de puces Apple M3 a été de loin la meilleure révélation de l'événement sur le thème d'Halloween. Même si elle n'est restée que peu de temps sous les feux de la rampe, elle a permis de découvrir les capacités du processeur, en particulier dans le domaine des jeux. Il reste encore beaucoup de tests à effectuer pour vérifier correctement les affirmations du géant de la technologie, mais ces affirmations pourraient potentiellement bouleverser les jeux sur Mac et sur PC en général.

Plusieurs nouvelles caractéristiques des puces M3, ainsi que l'augmentation massive des limites de mémoire unifiée pour les puces haut de gamme, amélioreront les performances, l'efficacité et le rendu graphique de n'importe quel jeu. Il faut espérer qu'Apple prenne en charge ces innovations, même si les choses semblent optimistes, Hideo Kojima ayant promis que Death Stranding et d'autres titres seraient disponibles sur les appareils Mac.