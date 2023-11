Oubliez l'Apple Silicon, Apple pourrait fabriquer ses propres batteries pour votre prochain iPhone

Les batteries de téléphone pourraient être dans la ligne de mire d'Apple pour son prochain matériel développé en interne, ce qui pourrait conduire à des iPhones dotés d'une autonomie considérablement accrue.

C'est ce que révèle un rapport de la publication coréenne ET News (via Revegnus on X), qui cite des sources industrielles et affirme qu'Apple a pour objectif de concevoir ses propres batteries prêtes à être commercialisées d'ici 2025. Dans cette optique, il ne faut pas s'attendre à voir de telles batteries apparaître dans l'iPhone 16, mais à partir de l'iPhone 17, Apple pourrait disposer de ses propres batteries pour ses téléphones phares.

De même, ces batteries pourraient également trouver leur place dans les futurs iPads et MacBooks. Mais ET News note que la cible principale de cette initiative reste les appareils mobiles.

Apple serait impliqué dans l'ensemble du processus de développement, y compris dans l'étude des matériaux qui composent la batterie, tels que l'anode et la cathode, et dans l'utilisation de nanotubes de carbone comme matériau conducteur afin d'améliorer les performances des matériaux de la batterie. Apparemment, Apple cherchera à innover en matière de matériaux pour développer une batterie qui n'a jamais fait l'objet d'une utilisation commerciale à l'échelle mondiale.

En bref, Apple pourrait faire la même chose qu'avec son initiative Apple Silicon, qui a vu la création de puces Mac et iPad internes aux performances impressionnantes, et créer des batteries qui surpassent les batteries actuelles en termes de capacité, de charge et d'efficacité.

Apple prend les choses en main

L'une des raisons pour lesquelles l'iPhone figure souvent dans nos listes de meilleurs téléphones est qu'Apple maîtrise la quasi-totalité du développement de ses smartphones, qu'il s'agisse des puces maison, des logiciels exclusifs ou d'une boutique d'applications très pointue.

Cela signifie que si les iPhones ne sont pas aussi flexibles en termes de personnalisation que certains des meilleurs téléphones Android, ils ont tendance à être plus faciles à utiliser, souvent plus efficaces et à faire plus avec moins - les iPhones ont tendance à avoir moins de RAM que leurs rivaux Android, mais sont rarement battus en termes de performances.

Ainsi, en prenant le contrôle du développement des batteries de l'iPhone, Apple pourrait avoir une influence encore plus importante sur le développement de bout en bout des futurs iPhones.

Si l'on se fie à ce qui s'est fait jusqu'à présent, les iPhones pourraient non seulement durer plus longtemps sur une seule charge, mais aussi se recharger plus rapidement et plus efficacement, et avoir une durée de vie plus longue si Apple parvient à résoudre le problème de la dégradation des batteries lithium-ion au fil du temps. Ainsi, 2025 pourrait être l'année où Apple donnera le coup d'envoi de l'évolution des batteries.