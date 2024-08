Le Google Pixel 9 Pro Fold a été repéré pour la première - et d'autres fuites sur le prix du Pixel 9

Avec le grand événement de lancement de Google du 13 août qui approche à grands pas, il ne reste plus beaucoup de mystère autour de ce qui sera annoncé - et il semble que nous ayons maintenant notre premier aperçu du Google Pixel 9 Pro Fold (le Google Pixel Fold 2) dans la nature.

Le pliable a apparemment été repéré en cours d'utilisation dans un Starbucks à Taïwan, et transmis à l'équipe d'Android Authority. Il semble que l'appareil se trouve à l'intérieur de l'un des étuis officiels que Google devrait lancer aux côtés de l'appareil lui-même.

C'est un aperçu intéressant du prochain téléphone pliable de Google - en supposant que la fuite soit authentique - mais cela ne nous apprend rien de nouveau sur le téléphone. Ce n'est qu'hier que nous avons vu un tas d'images du Pixel 9 Pro Fold apparaître en ligne.

De précédentes rumeurs ont suggéré que le Google Pixel 9 Pro fold pourrait être plus mince que le Samsung Galaxy Z Fold 6, qui a été révélé le mois dernier - et il est clair que le marché des meilleurs téléphones pliables devient de plus en plus compétitif.

Le prix du Pixel 9 est-il correct ?

Google a déjà présenté le Pixel 9 Pro (Image credit: Google / Future)

Nous nous attendons à ce que trois autres téléphones fassent également leurs débuts aux côtés du Pixel 9 Pro Fold le 13 août : le Google Pixel 9, le Google Pixel 9 Pro et le Google Pixel 9 Pro XL. Ces derniers ont également fait l'objet de nombreuses fuites ces dernières semaines.

Via Dealabs (et 9to5Google), nous avons maintenant quelques détails supplémentaires sur les prix en Europe, avec le Pixel 9 qui commencerait à 899 €, le Pixel 9 Pro à 1 099 €, et le Pixel 9 Pro XL à 1 199 €. Il semble que trois mois de YouTube Premium et six mois de Fitbit Premium seront également offerts.

Maintenant, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont commencé à l'origine à 799 € et 1 099 € respectivement, il semble donc que le modèle standard obtienne une augmentation de prix - comme cela a été précédemment annoncé par la rumeur. Quant au Pixel 9 Pro XL, nous n'avons pas de modèle actuel auquel le comparer.

Rien de tout cela n'est certain avant le 13 août, date à laquelle tout sera révélé par Google. Nous couvrirons bien sûr l'événement en direct, et il est probable qu'il soit également diffusé en ligne - et il y a de fortes chances que nous puissions voir la Pixel Watch 3 et un nouveau Google TV Streamer, également.

