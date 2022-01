Quels sont les 10 jeux PC les plus attendus de 2022 ?

Une nouvelle année s'ouvre à nous, et si nous ne pouvons pas être sûrs qu'elle sera meilleure que 2021 au global, nous pouvons certifier qu’elle s’annonce prometteuse en termes de sorties vidéoludiques. Particulièrement pour les joueurs PC.

Les prévisions en approche, quel que soit leur genre, devraient garantir un excellent cru 2022, l'un des plus riches et généreux depuis longtemps. Vous trouverez ci-dessous les titres les plus intéressants et intrigants, qui ne manqueront probablement pas de compléter votre bibliothèque des meilleurs jeux PC.

(Image credit: FromSoftware Inc.)

Elden Ring

C'est une évidence : dès l'annonce d'Elden Ring et de l’intégration de George R.R. Martin (l'esprit brillant qui nous a livré Game of Thrones) au scénario, chaque nouvelle information autour de cette production a constamment défrayé la presse jeux vidéo.

Elden Ring est un RPG se déroulant dans un monde ouvert, tendance dark fantasy. Il est supporté par BANDAI NAMCO et développé par From Software Inc. Incarnez un aspirant au royaume des Entre-Terre, une ambition que vous devrez porter en rassemblant les Grandes Runes éparpillées, seules capables de restaurer le Cercle et l’unité perdue.

La sortie est prévue pour le 25 février 2022, vous pouvez précommander Elden Ring sur Steam dès maintenant.

(Image credit: Bethesda Softworks)

Redfall

Redfall est le dernier-né d'Arkane Austin, le studio à l'origine de Dishonored et Prey. Distribué par Bethesda et prévu pour l'été 2022, Redfall est un FPS coopératif en monde ouvert dans lequel vous devez éliminer des vampires aux pouvoirs uniques qui ont pris le contrôle de la ville éponyme, quelque part dans le Massachusetts.

Vous avez le choix d’incarner quatre personnages : Devinder Crousley, Layla Ellison, Remi De La Rosa et Jacob Boyer, chacun de ces chasseurs disposant de ses propres armes et capacités spéciales.

Redfall sera disponible sur Windows 10 et Xbox Game Pass.

(Image credit: KRAFTON, Inc.)

The Callisto Protocol

Se déroulant dans l'univers de PUBG en l'an 2320, ce survival horror immersif est développé par le nouveau studio Striking Distance Studios (fondé par le co-créateur de Dead Space, Glen Schofield) et distribué par Krafton.

Dans l’uniforme d’un prisonnier qui tente de s'échapper d'une colonie pénitentiaire à sécurité maximale localisée sur la lune Callisto, vous devez vous frayer un chemin à travers des hordes de monstruosités extraterrestres, explorer la colonie et découvrir les secrets enfouis par la United Jupiter Company, groupuscule au centre de vos ennuis.

Bien qu'aucune date de sortie spécifique n'ait encore été annoncée, The Callisto Protocol est assuré de voir le jour en 2022.

(Image credit: Bethesda Softworks)

Starfield

Starfield est un nouveau action-RPG développé par Bethesda Game Studios et édité par Bethesda Softworks. Depuis la sortie des franchises The Elder Scrolls et Fallout il y a plus de 25 ans, il s'agit du premier univers inédit de Bethesda et il choisit l’espace pour décor. Vous incarnez un explorateur coincé dans les frictions historiques opposant deux grandes factions : le collectif Freestar et les colonies unies. Parviendrez-vous à choisir un camp ?

Starfield a été annoncé lors de l'E3 2021 en tant qu’exclusivité Xbox - mais il sera disponible sur Windows 10 et Xbox Game Pass à partir du 11 novembre 2022.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

God of War

Le superbe God of War, lancé en 2018 sur PS4, est enfin porté sur PC. Ce jeu d'action-aventure solo à la troisième personne, développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive, vous met dans la peau de Kratos, ancien dieu grec troublé et accompagné de son fils Atreus. Rempli de quêtes annexes, de combats complexes et d'un scénario envoûtant, il met à disposition des joueurs PC l’un des jeux PlayStation les plus populaires de tous les temps.

God of War 2018 sortira le 14 janvier 2022 et vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur Steam.

(Image credit: Ubisoft)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Le spin-off tant attendu de Rainbow Six Siege est à nos portes ! Ubisoft Montréal s’apprête à délivrer Rainbow Six Extraction, avec de nouveaux ennemis étonnants.

Dans Extraction, vous jouez en équipe de trois pour remplir des objectifs tout en éliminant des factions extraterrestres connues sous le nom d’Archéens. Tous les objectifs et le placement des ennemis sont générés de manière procédurale ; il y a jusqu'à 12 objectifs à remplir, y compris la collecte d'informations ou d'objets.

Prévu pour le 20 janvier 2022, Rainbow Six Extraction est multiplateforme. Il sera disponible sur les catalogues Epic Games, Ubisoft, Amazon Luna et Google Stadia.

(Image credit: Sega)

Company of Heroes 3

Le très apprécié STR Company of Heroes est de retour avec un troisième épisode, développé par Relic Entertainment et publié par Sega.

Contrairement aux versions précédentes se déroulant sur les fronts de l'Ouest et de l'Est, Company of Heroes 3 s’implante en Méditerranée, en Italie et en Afrique du Nord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un tas de nouvelles fonctionnalités à tester, comme le système de pause tactique et de destruction, qui n'est pas seulement ajouté pour le spectacle. Mais aussi pour offrir une plus grande profondeur stratégique au titre.

Il n'y a pas encore de date de sortie précise, néanmoins le jeu devrait sortir au quatrième trimestre 2022. En attendant, vous pouvez l’intégrer à votre liste de souhaits sur Steam.

(Image credit: Studio Wildcard)

Ark II

Révélée lors d'une avant-première surprise aux Game Awards 2020, la suite de Ark: Survival Evolved a été accueillie avec enthousiasme. De nombreux fans ont été impressionnés par sa direction artistique et l'implication de l'acteur Vin Diesel au générique.

Ark 2 est un jeu de survie en monde ouvert développé et publié par Studio Wildcard. L’histoire fait suite au dernier DLC de son prédécesseur, Genesis Part 2. Explorez le monde, combattez des créatures primitives, construisez une base, collectez des outils et des armes, et admirez ses prouesses graphiques ainsi que l’IA avancée des ennemis.

Sans date de sortie précise, Ark 2 sortira dans le courant de l'année 2022.

(Image credit: Sharkmob AB)

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Après un accès anticipé réussi sur Steam, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt sera déployé au printemps 2022. Ce free-to-play est développé et publié par Sharkmob et nous promet des heures de plaisir sans fin à chasser divers clans de vampires.

Déplacez-vous sur les toits et arpentez les superbes rues de Prague dans ce jeu de combat et d’action épique, basé sur les TTRPG Vampire: The Masquerade et World of Darkness. Choisissez votre clan : Brujah, Nosferatu, ou Toreador et des "archétypes" pour exploiter des pouvoirs spéciaux, couplés à votre stratégie pour régner en maître sur les seigneurs de la nuit.

En attendant sa sortie, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.

(Image credit: Techland)

Dying Light 2 Stay Human

Les fans de Dying Light ont hâte de mettre la main sur le deuxième volet du célèbre jeu d'action-RPG Dying Light 2 Stay Human. Développé et édité par Techland, cette suite nécessitera des réflexes hors pair pour vous amener à survivre le plus longtemps possible.

Dans cet énorme RPG horrifique en monde ouvert, jouez en coopération (jusqu'à 4 participants) en utilisant vos compétences en combat et en parkour, afin d’éliminer tous les zombies particulièrement hideux qui infestent l'une des dernières colonies humaines.

La sortie de Dying Light 2 Stay Human est prévue pour le 4 février 2022. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur Steam ou sur le site officiel de Techland.

Nous nous devons également d'ajouter quelques mentions honorifiques dans ce classement : Evil West, Hogwarts Legacy, Suicide Squad: Kill the Justice League, Total War: Warhammer III et Sonic Frontiers.