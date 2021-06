Voici les jeux les plus attendus de l'E3 2021

Quels sont les jeux les plus attendus de l'E3 2021 ? TechRadar s'est associé à YouGov pour poser cette question à 1 000 gamers adultes*, et les résultats pourraient vous surprendre.

Le titre le plus sollicité par les joueurs, celui qu’ils rêvent de voir présenter pendant la grand-messe vidéoludique, est The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sur Nintendo Switch. Sur les 1 000 sondés possédant une console ou un PC, Breath of the Wild 2 fait figure de grand favori, la prochaine aventure de Link enregistrant près de 32% des voix.

On ne sait pas encore quand Breath of the Wild 2 sortira, ni s'il sera lancé en même temps que la très énigmatique Nintendo Switch Pro, mais nous espérons en savoir plus sur la suite de la franchise Zelda le 15 juin, lors de la conférence E3 Direct de Nintendo.

God of War: Ragnarok, une exclusivité PlayStation qui devrait nous parvenir en 2022, arrive juste derrière avec 12% des votes. God of War (2018) sur PS4 demeure l'un des jeux les plus appréciés des années 2010, il est donc évident de comprendre pourquoi le retour de Kratos exciterait les fans.

Deux jeux de tir à la première personne occupent la troisième place ex aequo, puisque 11% des personnes interrogées ont également voulu faire sortir de leur cachette Battlefield 2042 et Halo Infinite. A noter que chez les possesseurs de consoles, Battlefield 2042 l'emporte sur Halo Infinite avec 20% des voix contre 18%. Battlefield 2042 proposera pour la première fois une arène de 128 joueurs sur PS5, Xbox Series X et PC, tandis que Halo Infinite promet une session multijoueur free-to-play avec un framerate de 120 images par seconde.



Étonnamment, le prochain titre de FromSoftware, Elden Ring, n'a pas été très bien accueilli par les votants. Même s'il s'agira probablement de la plus grande révélation critique de l’E3, ce nouveau monde ouvert a terminé bon dernier, avec seulement 4% de joueurs intrigués.



Vous pouvez consulter les résultats complets de l'enquête YouGov ci-dessous.

(Image credit: YouGov)

L'E3 2021 démarre le 12 juin et nous devrions obtenir plus d'informations sur la plupart des jeux inclus dans ce sondage, notamment Far Cry 6, Starfield et Dying Light 2.



*Les données proviennent de YouGov Direct et sont basées sur l'interview de 1 000 adultes américains, dont 498 ont déclaré jouer à des jeux sur console, à des jeux sur PC ou aux deux. L'enquête a été réalisée en ligne le 10 juin 2021. Les résultats sont pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région.