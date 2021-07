Steam Deck : tout ce que l'on sait sur la console portable de Valve

La Steam Deck est la console portable de Valve dont on parle depuis longtemps, et son lancement est prévu pour décembre prochain. Ce dispositif semblable à la Nintendo Switch promet de mettre une machine entièrement fonctionnelle dans la paume de votre main, et pour quiconque possède une grande bibliothèque de jeux Steam, cela semble déjà être une proposition assez tentante.

L'information selon laquelle la société derrière Half-Life développait secrètement un appareil portable dédié a fait surface en avril dernier. Baptisé "SteamPal", et également connu sous le nom de code Neptune, Ars Technica a été le premier à annoncer l'existence de cet appareil portable de Valve, dont nous savons maintenant qu'il est bien réel.

En un coup d'œil, la Steam Deck est un appareil de jeu PC portable tout-en-un qui apporte les fonctionnalités et les jeux Steam que vous aimez et les intègre dans une console puissante et pratique que vous pouvez emporter partout avec vous. Il fonctionne sous une version modifiée de SteamOS de Valve, avec une interface de type console, et dispose d'un écran LCD de 7 pouces.

À l'instar de la Nintendo Switch, la Steam Deck peut également être connectée à un téléviseur ou à un écran à l'aide de son port USB Type-C. Valve prévoit de vendre son propre dock séparément à une date ultérieure, mais vous pouvez utiliser les docks USB Type-C existants sans souci.

Cette fonctionnalité signifie que vous pouvez utiliser la Steam Deck comme un PC à part entière si vous le souhaitez, car vous pouvez également installer le système d'exploitation de votre choix - même si la plupart seront heureux de s'en tenir à SteamOS. Vous pouvez également connecter divers accessoires matériels comme une souris et un clavier ou un flight stick, ce qui signifie que tous vos périphériques préférés fonctionneront. Et vous pourrez même connecter une paire d'écouteurs Bluetooth sans fil.

Steam Deck: l'essentiel

Qu'est-ce que c'est ? Une console puissante et portable de Valve

Une console puissante et portable de Valve Combien ça coûte ? 419€ pour la version 64 Go, 549€ pour la version 256 Go et 649€ pour la version 512 Go

419€ pour la version 64 Go, 549€ pour la version 256 Go et 649€ pour la version 512 Go Quand sera-t-elle commercialisée ? En décembre 2021 aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Il sortira dans les autres régions en 2022.

(Image credit: Valve)

Le Steam Deck devrait sortir en décembre 2021, et coûtera 419€ pour le modèle de base qui est livré avec 64 Go de stockage interne eMMC et une mallette de transport.

L'option de milieu de gamme coûte 549€ et comprend un SSD NVMe de 256 Go à l'intérieur pour un stockage plus rapide, un étui de transport et un bundle exclusif de profil de la communauté Steam.

Enfin, l'option la plus élevée coûte 649€ et comprend 512 Go de stockage interne NVMe SSD, un verre gravé antireflet de qualité supérieure, une mallette de transport exclusive, un pack exclusif de profils Steam Community et un thème de clavier virtuel exclusif.

Le stockage des trois consoles peut être étendu grâce à un emplacement pour carte microSD, qui prend en charge les formats SD, SDXC et SDHC.

Précommande Les précommandes de Steam Deck débutent aujourd’hui à 19h sur la boutique Steam. Vous devrez verser un acompte de 5€ pour réserver votre console et avoir déjà effectué un achat sur Steam avant juin 2021 afin de privilégier les joueurs.

Nous nous attendions à ce que la console Steam soit vendue à un prix plus élevé que la Nintendo Switch, qui se vend à 300€ environ, mais elle est encore plus chère que la nouvelle Nintendo Switch OLED, qui se vend à 350€ environ.

Valve a conscience que le prix est très élevé mais assure avoir mis au premier plan la satisfaction du joueur. « Je veux prendre ce jeu et dire, oh, tout fonctionne. C'est rapide. C'est tout... le prix a été secondaire et douloureux. Mais c'était assez clairement un aspect critique », a déclaré Gabe Newell de Valve. « Mais la première chose était la performance et l'expérience, [c'était] la contrainte la plus importante et la plus fondamentale qui était à l'origine de tout ça. »

Design et caractéristiques de la Steam Deck

(Image credit: Valve)

La Steam Deck peut sembler manquer de classe, mais Valve affirme qu'elle a été conçue pour des sessions de jeu prolongées et confortables, et qu'elle dispose d'un contrôle de précision pour que vous puissiez jouer à vos jeux préférés sans aucun compromis.

La Steam Deck est dotée des joystick « les meilleurs de leur catégorie » avec des capteurs tactiles capacitifs intégrés, qui, selon Valve, fourniront « un niveau de précision et de confort que l'on ne trouve pas sur d'autres appareils de jeu portables ». Contrairement à la Switch, les manettes ne peuvent pas être retirées de l'écran comme les Joy-Con. Cela signifie que la Steam Deck s'apparente davantage à la Nintendo Switch Lite à cet égard.

Vous remarquerez que la Steam Deck comprend également deux trackpads, ce qui signifie que les utilisateurs auront un contrôle similaire à celui d'une souris dans les jeux qui ne sont pas compatibles avec une manette de jeu. Selon Valve, ces pavés sont similaires à ceux que l'on trouve sur la Steam Controller, qui n'est plus utilisée, et l'on peut donc s'attendre à un retour haptique et à des améliorations générales par rapport aux anciens trackpads.

En plus des gâchettes habituelles à l'arrière de l'appareil, qui sont agréablement analogiques contrairement aux gâchettes numériques de la Nintendo Switch, la Steam Deck comprend également des boutons Grip, qui fourniront des options de saisie supplémentaires juste au bout de vos doigts. Si vous avez déjà utilisé une manette "Pro", vous comprendrez à quel point ces boutons supplémentaires peuvent être utiles.

L'appareil portable de Valve est doté d'un écran tactile LCD de 7 pouces et comprend même des commandes gyroscopiques, ce qui vous permet d'affiner votre visée en positionnant physiquement l'appareil et d'obtenir plus de précision qu'en utilisant uniquement une manette ou un trackpad.

La Steam Deck vous permet également de suspendre et de reprendre des jeux en appuyant sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en mode veille, tout comme la Nintendo Switch. Vous ne pouvez suspendre qu'un seul jeu à la fois, cependant, alors ne vous attendez pas à quelque chose comme la fonctionnalité de reprise rapide de la Xbox Series X qui vous permet de suspendre plusieurs jeux à la fois.

Par ailleurs, la Steam Deck dispose d'un stockage extensible grâce à un emplacement pour carte microSD, comprend deux haut-parleurs stéréo, deux microphones embarqués, et l'autonomie de la batterie est prévue pour durer entre deux et huit heures, selon les jeux auxquels vous jouez.

La Steam Deck étant essentiellement un PC avec une manette de jeu, vous pouvez installer des logiciels pour PC, naviguer sur le Web, regarder des vidéos en streaming et même effectuer des tâches de productivité. Vous pouvez même installer des jeux provenant d'autres magasins, si vous le souhaitez.

Bien sûr, la Steam Deck est livré avec toutes les fonctionnalités Steam que vous attendez. Il prend en charge le chat Steam, le jeu à distance, les notifications, l'expérience complète de la boutique Steam, les sauvegardes dans le cloud et l'accès à la communauté Steam. Il fonctionne avec le nouveau système d'exploitation Steam, qui est optimisé pour une expérience de jeu sur ordinateur de poche, ce qui devrait rendre son utilisation intuitive.

Steam Deck, les spécifications

(Image credit: Valve)

Que contient la console Steam Deck ? La console portable de Valve promet de faire tourner les derniers jeux AAA, et de les faire tourner vraiment bien. Voici une liste complète des caractéristiques internes de la Steam Deck :

Dimensions : 298mm x 177mm x 49mm (L x H x P)

298mm x 177mm x 49mm (L x H x P) Poids : 669 grammes

669 grammes CPU : AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (jusqu'à 448 GFlops FP32)

AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (jusqu'à 448 GFlops FP32) GPU : 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (jusqu'à 1.6 Tflops FP32)

8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (jusqu'à 1.6 Tflops FP32) RAM : 16Go LPDDR5 RAM

16Go LPDDR5 RAM Stockage : 64Go eMMC / 256o NVMe SSD / 512o and NVMe SSD (tous les modèles incluent un emplacement pour carte microSD haute vitesse)

64Go eMMC / 256o NVMe SSD / 512o and NVMe SSD (tous les modèles incluent un emplacement pour carte microSD haute vitesse) Résolution de l'écran : 1280 x 800px (ratio de 16:10)

1280 x 800px (ratio de 16:10) Taille de l'écran : 7 pouces

7 pouces Luminosité : 400 nits typique

400 nits typique Taux de rafraîchissement : 60Hz

60Hz Fonction tactile : Oui

Oui Connectivité : Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz et 5GHz

Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz et 5GHz Audio : Haut-parleurs stéréo, double réseau de microphones, prise casque stéréo 3,5 mm.

Haut-parleurs stéréo, double réseau de microphones, prise casque stéréo 3,5 mm. Alimentation : 45W USB Type-C

45W USB Type-C Autonomie : 2 à 8 heures de gameplay

2 à 8 heures de gameplay Système d'exploitation : SteamOS 3.0

Comme la Steam Deck est alimenté par un APU personnalisé utilisant les architectures AMD Zen 2 et RDNA 2, cela signifie que si la Steam Deck devrait être capable de jouer confortablement à la plupart des jeux, vous serez probablement limité par sa résolution native de 1280x800 dans les titres les plus exigeants.

Nous avons vu des images de la Steam Deck jouant des classiques comme Stardew Valley jusqu’à des jeux graphiquement gourmands comme Star Wars : A Fallen Order et Death Stranding, ce dernier ne serait pas envisageable sur la Switch sans de sérieuses coupures.

La Steam Deck est nettement plus puissante que la Nintendo Switch, ce qui signifie en conséquence qu'elle est un peu plus grande. Nous nous attendons également à ce que le ventilateur soit légèrement plus audible que sur la Switch, qui est habituellement très silencieuse.

Nintendo doit-il s'inquiéter ?

(Image credit: Nintendo)

La Steam Deck n'est pas la première console portable que l'on voit arriver sur le marché. Des appareils comme Onexplayer ont montré que c'était possible. Cependant, la console portable de Valve promet d'offrir une expérience plus raffinée et optimisée que les tentatives précédentes des autres fabricants.

C'est cet aspect qui fait de la Steam Deck une véritable concurrente de la Nintendo Switch, de la Switch Lite et de la Nintendo Switch OLED récemment annoncée. Avec une différence de prix de 50 dollars100 euros, les consommateurs auront désormais une grande décision à prendre lorsqu'il s'agira de choisir la console portable qu'ils souhaitent acheter pour Noël, car la Steam Deck présente de gros avantages par rapport à la console de Nintendo.

Tout d'abord, l'accès à Steam et à votre bibliothèque de jeux existante signifie que les propriétaires de PC qui achètent une Steam Deck peuvent potentiellement jouer à des centaines de jeux dès le premier jour. La Steam Deck est également beaucoup plus performante en termes de matériel que la Switch, ce qui signifie que vous pouvez exécuter des jeux AAA, obtenir des framerates plus élevés et atteindre systématiquement l'objectif de résolution 720p.

Le Steam Store est également une proposition beaucoup plus attrayante que le Nintendo Switch eShop. Alors que les jeux Switch ont tendance à être hors de prix, Steam est réputé pour ses remises et ses offres alléchantes, donc même si la console elle-même coûte plus cher le premier jour, il y a de bonnes chances que vous économisiez à long terme.

Tout comme la Nintendo Switch et la Switch OLED, la Steam Deck peut également être connectée à une station d'accueil, ce qui vous permet d'afficher l'écran sur un téléviseur ou un moniteur. De plus, elle est beaucoup plus flexible que la Switch, car il s'agit à toutes fins utiles d'un PC portable. Cela signifie que vous pouvez attacher tous les périphériques que vous voulez, installer un nouveau système d'exploitation et naviguer sur le Web. Vous pourriez même utiliser le Steam Deck pour effectuer des tâches de productivité.

Il y a donc une certaine valeur ajoutée, et bien que vous perdiez la possibilité de lancer une session multijoueur spontanée comme vous pouvez le faire sur la Switch, la Steam Deck semble être un appareil qui séduira instantanément les propriétaires de Switch qui ont eu envie d'une Nintendo Switch Pro.

Il convient de noter que la Nintendo Switch OLED sera livrée avec un écran plus qualitatif que l'écran LCD 7 pouces de la Steam Deck, mais jusqu'à ce que nous voyons la Steam Deck en personne, il est difficile de dire à quel point l'écran choisi par Valve est performant.

La console Steam Deck est-elle compatible avec tous les jeux Steam ?

(Image credit: Steam/Valve)

En l'état actuel des choses, la console Valve ne sera pas en mesure d'exécuter tous les titres de la boutique Steam. En fait, la Steam Deck ne sera pas en mesure d'exécuter Destiny, Apex Legends, PUBG ou Rainbow Six Siege, qui sont extrêmement populaires dans le domaine des jeux sur PC.

La raison en est que le Steam Deck est un système basé sur Linux. Cela signifie que tous les jeux ne sont pas compatibles, notamment ceux qui utilisent des logiciels anti-triche. Valve a développé une fonctionnalité appelée Proton, qui est conçue pour combattre ce problème et « améliorer la compatibilité des jeux de Proton et le support des solutions anti-triche en travaillant directement avec les vendeurs ».

Bien sûr, alors que SteamOS pourrait sembler légèrement restrictif sur la base de ces informations, il est important de préciser que Valve a dit que vous pourriez littéralement installer Windows si vous le vouliez. Cependant, nous ne serions pas surpris si ces problèmes étaient réglés avant la sortie de la console portable en décembre.