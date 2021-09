Pourquoi vous ne pouvez pas encore précommander l'Apple Watch 7 ?

C'est aujourd'hui le jour J : les précommandes de l'iPhone 13 viennent d’ouvrir, tandis que vous pouvez également vous dépêcher de réserver le nouvel iPad 10.2 (2021) ou l’iPad mini (2021) avant rupture des stocks. Et du côté de l'Apple Watch 7 ?



L’ultime montre connectée de la société, présentée comme les autres produits lors de la keynote de rentrée du 14 septembre, brille par son absence sur le catalogue de l’Apple Store. Pourquoi ? Eh bien, la date de sortie de l'Apple Watch 7 n'a pas été confirmée. Alors que tous les autres gadgets susmentionnés seront livrés à partir du 24 septembre, la Watch 7 devrait nous parvenir "plus tard cet automne" - dixit Apple.

Nous entendrons donc probablement parler de l'Apple Watch au cours du mois d'octobre. En effet, un lancement plus tardif risquerait d’être éclipsé par l’avalanche d’offres promotionnelles du Black Friday, en faveur des modèles installés ou dont les stocks restent à écouler.

Mais pourquoi la sortie de l’Apple Watch 7 se fait-elle autant désirer ? Selon les rumeurs les plus avancées sur le sujet, Apple serait actuellement confrontée à de sérieux problèmes de production liés à la série.

En plus des restrictions sanitaires provoquées par la résistance du Covid-19 et affectant encore les usines du monde entier, la firme de Cupertino doit composer avec un écran plus grand et plus fin que celui de l’Apple Watch 6 - une évolution qui nécessite un développement plus minutieux et donc plus lent.



Pour pallier ces quelques perturbations, Apple incite les acheteurs intéressés à se reporter sur les Apple Watch 3 et Apple Watch SE, les deux modèles les plus abordables de la gamme de montres watchOS. Comptez respectivement 219 et 299 € pour vous en procurer une au meilleur prix.

L'Apple Watch 7 devrait nous parvenir dans quelques semaines - et nous la passerons bien évidemment au crible pour déterminer si cette attente valait le coup. Et s’il vous sera indispensable de patienter un mois de plus pour l’acquérir à prix plus attractif durant le Black Friday 2021.