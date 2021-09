Où précommander le nouvel iPad 10,2 pouces (2021) au meilleur prix ?

Après la révélation de l'iPad 10.2 (2021) cette semaine, vous pouvez désormais précommander le nouvel iPad directement auprès d'Apple et de divers détaillants. La sortie de la tablette abordable de 9e génération n'est pas prévue avant le 24 septembre, mais vous pouvez vous assurer qu'elle sera entre vos mains dès le jour 1 en la réservant depuis les boutiques en ligne mentionnées ci-dessous.



Comme il s'agit de la tablette la moins chère de la gamme iPad, elle est généralement la plus populaire et nous nous attendons donc à ce que la demande se révèle assez forte - surtout si l'on considère les difficultés à acheter actuellement l'iPad 10,2 de 2020.

Si vous êtes intéressé par le produit, nous mettrons régulièrement à jour cette page pour vous aider à profiter des meilleurs prix. Tant pour le nouvel iPad 10.2 (2021) que pour les éditions précédentes dont les tarifs devraient être revus à la baisse sous peu.

Où précommander l’iPad 10.2 (2021) ?

Sans surprise, l'Apple Store est la première enseigne à vous proposer de réserver l’iPad 10.2 (2021). La page produit a déjà été activée et vous pouvez y précommander la tablette d’entrée de gamme jusqu’au 24 septembre.

Les principaux détaillants, tels qu’Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou Cdiscount devraient disposer également de stock considérable et d’un souci de réapprovisionnement constant, le cas échéant. Certains d’entre eux vous proposent même l’envoi de notifications pour être tenu informé rapidement sur l’alimentation des stocks en cas de pénurie. De cette façon, vous devriez pouvoir recevoir votre iPad 2021 avant fin octobre.

Combien coûte l’iPad 10.2 pouces (2021) ?

(Image credit: Apple)

Le prix de lancement du nouvel iPad 10.2 d'Apple reste le même que celui de l'édition de l’an dernier - toutefois là où celle-ci démarrait avec un espace libre de 32 Go, vous recevez le double (64 Go) dans la mise à niveau de 2021.

De même, là où l’iPad 8 proposait une capacité de stockage maximale de 128 Go, son successeur vous donne droit à 256 Go. Comme pour la plupart des tablettes Apple, vous pouvez choisir entre la connectivité Wi-Fi ou cellulaire (plus chère).



iPad 10.2 64 Go / Wi-Fi : 389 €

iPad 10.2 64 Go / Cellulaire : 529 €

iPad 10.2 256 Go / Wi-Fi : 559 €

iPad 10.2 256 Go / Cellulaire : 699 €

L'iPad 10.2 est toujours l'option la moins chère face aux iPads Mini, Air et Pro. C'est vers lui que la plupart des acheteurs se tourneront a priori - même si le nouvel iPad Mini peut attiser la curiosité des technophiles cherchant un format plus petit.

Un iPad performant ?

(Image credit: Apple)

Le dernier iPad 10.2 est proposé en deux versions distinctes (avec 64 Go et 256 Go de stockage). Vous avez également le choix entre deux coloris (argent ou gris sidéral). Quelle que soit la configuration pour laquelle vous optez, vous obtiendrez un écran LED Retina et la puce A13 Bionic que l'on trouve actuellement dans l'iPhone SE 2020. Apple affirme que l'appareil profitera d’une augmentation de 20% des performances du CPU et du GPU.

Spécifications techniques Stockage : 64 Go, 256 Go

Taille : 248,9 x 172,7 x 5,1 mm

Poids : 485 grammes

Connecteurs : Lightning

Écran : LCD 10,2 pouces (2160x1620), 264 ppp

Puce : A13 Bionic

Caméra : jusqu'à 12 Mpx

Batterie : jusqu'à 10 heures d'autonomie

Comme vous l'aurez deviné, l'écran LCD de l'iPad 2021 mesure 10,2 pouces. Il offre une résolution d'affichage de 2160 x 1620 pixels à 264 ppp et une luminosité de 500 nits. La dalle prend également en charge la technologie TrueTone d'Apple, qui ajuste l'image en fonction de la lumière ambiante pour la rendre plus lumineuse ou modifier les couleurs.

La caméra frontale de 12 Mpx a été considérablement améliorée, selon Apple. Elle est également dotée de la fonction Center Stage d'Apple, qui vous permet de rester au centre de l'image pendant les appels vidéo. À l'arrière, vous trouverez la même caméra de 8 Mpx, identique à celle du modèle de l'année dernière.



Pour compléter l'ensemble de cette configuration, une batterie rechargeable de 32,4 watts-heure vous donnera droit à une autonomie d'environ 10 heures. Vous obtiendrez de même la dernière version d'iPadOS, plus fluide et multitâche. Le support complet de l'Apple Pencil est aussi confirmé.

Quelle baisse de prix attendre sur les vieux iPads ?

S'il est facile de se laisser emporter par l'excitation que suscite la sortie d’un nouveau modèle, celle-ci est aussi l'occasion de bénéficier de remises intéressantes sur les générations antérieures. Si vous souhaitez acquérir un iPad plus ancien, nous vous présentons ici les meilleures offres.

Malheureusement, avec les problèmes de réapprovisionnement de l'iPad 2020, vous trouverez difficilement de grosses réductions associées à ce dernier. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez tout aussi bien opter pour le nouvel iPad 10.2. Nous ne nous attendons pas à ce que les magasins réapprovisionnent le modèle de l’an dernier, compte tenu de l’arrivée de cette mise à niveau, au même prix.

En revanche, vous pourriez faire des économies sur les iPads plus anciens. Nous réactualisons les meilleures offres en temps réel propres à la gamme iPad, y compris les modèles Mini, Air et Pro. En dehors de cela, le Black Friday est l’opportunité la plus sûre d’acquérir un iPad à prix réduit.