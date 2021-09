L'Apple Watch 7 pourrait être dévoilée la semaine prochaine, mais restera difficile à commander

La très attendue Apple Watch 7 est sur le point d’entrer par la grande porte, néanmoins ne vous attendez pas à en trouver rapidement en boutique - que ce soit en ligne ou en rayon physique. L’impressionnant écran de la nouvelle montre connectée apparaît comme le coupable tout désigné pour ce potentiel retard de livraison.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple annoncera l'Apple Watch Series 7 lors de la keynote habituelle de septembre, en même temps que la nouvelle génération mobile iPhone 13. Il mise cependant sur une commercialisation reportée, voire progressive au cours des prochaines semaines.



"Je suis amené à croire que nous assisterons à une annonce de la nouvelle Apple Watch en septembre, aux côtés de l'iPhone 13. Mais celle-ci devrait être expédiée avec du retard ou au moins avec des stocks limités. Nous serions dans la même situation qu’en 2015, avec le lancement perturbé de l’Apple Watch originale".

Les difficultés de production précédemment signalées avaient suscité de multiples spéculations de la part des leakers Apple les plus fiables, la majorité laissant entendre qu’Apple reporterait la présentation officielle de la montre connectée, ainsi que sa sortie. Finalement, la firme de Cupertino opterait pour un déploiement au forcing.

Apple Watch 7 : une attente récompensée ?

L'Apple Watch 7 devrait constituer la refonte la plus importante de la gamme, depuis le lancement du premier modèle il y a plus de six ans.

Elle disposerait d’un écran plus grand et passerait à des options de 41 mm et 45 mm, contre 40 mm et 44 mm pour l’Apple Watch 6. L'écran devrait également pouvoir se fondre - ou presque - avec la surface en verre de la montre grâce à une technique de laminage plus pointue. L'Apple Watch 7 comprendrait également des bords plats et un processeur totalement optimisé.

Si l'on peut d’ores et déjà envisager une demande massive pour le modèle à venir, la nouvelle Apple Watch sera probablement difficile à trouver au cours du jour 1 et des suivants. Lors du lancement de la première génération de l'Apple Watch en 2015, les précommandes ont été rapidement épuisées, et les ruptures de stock ont persisté des mois durant.

Apple devrait introduire en grandes pompes l’iPhone 13 et l’Apple Watch 7 pendant la même keynote virtuelle. Parmi les autres produits Apple attendus en cette rentrée figurent les AirPods 3, un nouvel iPad 2021, l’iPad Air 5, l’iPad mini 6 et un MacBook Pro 14 pouces rafraîchi.